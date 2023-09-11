STJERNEHALL: Telenor Arena på Fornebu huset Elton John, en av de første og største til å fylle en norsk arena etter at pandemiforbudet mot store folkesamlinger ble løfta våren 2022. Også da skrev Aftenposten at «Lyden er ikke helt optimal».

Telenor Arena er Østlandets eneste hall med kapasitet på 25 000 publikummere. Her Elton John på sin avskjedsturné i 2022.(Foto: Siri Narverud Moen)

Oslo-valget: Hva sier partiene om ny stor-arena?

11.09.2023
Siri Narverud Moen

Blå-rødt valgflesk: De fleste partiene sier ja til ny konsertarena.

I og rundt hovedstaden har det fra tid til annen blitt etterlyst en konsertarena som kan trekke de aller, aller største artiststjernene til landet. Om Telenor Arena på Fornebu holder i kapasitet (og akustikk/struktur), og om det bør være noe inne i selve byen er blant diskusjonene som har gått i årene både før og etter pandemi.

I helga skrev Kontekst.no at når Valle Hovin ikke er nok, har forslag inkludert «blant annet Voldsløkka og Bjerke travbane mens et utvalg av politikere og debattanter okker seg over at Oslo mister verdensstjernene til andre byer. Samtidig dukker kritikken mot Oslo-regionens største innendørs konsertarena Telenor Arena opp regelmessig rundt inntoget til popstjernene. Både når det gjelder lyd og lokasjon.»

Kontekst har spurt alle de største Oslo-partiene i forkant av kommunevalget i dag, 11. september: Bør Oslo ha en ny, innovativ konsertarena nærmere sentrum for verdens største artister?

Alle partiene unntatt Rødt og Krf sier de vil arbeide for dette. Dessuten plasserer Arbeiderpartiet, fortsatt i følge Kontekst, seg på et «kanskje».
Vi ønsker å revidere arrangementsstrategien, og det pågår utredningsarbeid for å se på nye og andre arenaer enn de vi allerede har, svarer partiet.

I samme artikkel tar promotør Peer Osmundsvaag i All Things Live til orde for en «dobbel Ullevål»:
– Det vi mangler er et Ullevål som er dobbelt så stort og som kan fungere som en flerbruksarena med både idrett og kultur. Noe med en kapasitet på rundt 40-50 000.

Se hva alle de etablerte partiene svarer her.

 

Per Ole Moen er administrerende direktør i Oslo Spektrum, som har plass til opp til 11 500 publikummere.

De største konsertene – loddtrekning i lydopplevelse?

Megakonsertene – fortjent dårlig rykte når det gjelder lyd?

Arnfinn Killingtveit A231

Lenge leve Origami Republika!

Linn Halvorsrød, agent 239 i Origami Republika, lar fire aktører i nettverket fortelle om tanken bak det hun beskriver som...

– Jeg elsker NRK, men her har dere en dårlig sak, sa medlem i Kringkastingsrådet og tidligere stortingspolitiker Tove Karoline Knutsen (Ap). Hun er også en prisvinnende musiker, og var festspilldirektør for Festspillene i Nord Norge fra 1997 til 2001.

NRKs musikkdekning oppe i Kringkastingsrådet: – Jeg elsker NRK, men her har dere en dårlig sak

Rådsmedlem Tove Karoline Knutsen var glassklar på sin støtte til innklagerne av NRKs musikkdekning. Saken var et av hovedpunktene på...

KULTURBUA: Bilde fra salen som sju foreninger i Ringsaker gikk sammen om. a

Regjeringa set konsert- og øvingsrom under lupa

Regjeringa startar arbeid med kulturarenastrategi.