Oslo-valget: Hva sier partiene om ny stor-arena?

Blå-rødt valgflesk: De fleste partiene sier ja til ny konsertarena.

I og rundt hovedstaden har det fra tid til annen blitt etterlyst en konsertarena som kan trekke de aller, aller største artiststjernene til landet. Om Telenor Arena på Fornebu holder i kapasitet (og akustikk/struktur), og om det bør være noe inne i selve byen er blant diskusjonene som har gått i årene både før og etter pandemi.

I helga skrev Kontekst.no at når Valle Hovin ikke er nok, har forslag inkludert «blant annet Voldsløkka og Bjerke travbane mens et utvalg av politikere og debattanter okker seg over at Oslo mister verdensstjernene til andre byer. Samtidig dukker kritikken mot Oslo-regionens største innendørs konsertarena Telenor Arena opp regelmessig rundt inntoget til popstjernene. Både når det gjelder lyd og lokasjon.»

Kontekst har spurt alle de største Oslo-partiene i forkant av kommunevalget i dag, 11. september: Bør Oslo ha en ny, innovativ konsertarena nærmere sentrum for verdens største artister?

Alle partiene unntatt Rødt og Krf sier de vil arbeide for dette. Dessuten plasserer Arbeiderpartiet, fortsatt i følge Kontekst, seg på et «kanskje».

– Vi ønsker å revidere arrangementsstrategien, og det pågår utredningsarbeid for å se på nye og andre arenaer enn de vi allerede har, svarer partiet.

I samme artikkel tar promotør Peer Osmundsvaag i All Things Live til orde for en «dobbel Ullevål»:

– Det vi mangler er et Ullevål som er dobbelt så stort og som kan fungere som en flerbruksarena med både idrett og kultur. Noe med en kapasitet på rundt 40-50 000.

Se hva alle de etablerte partiene svarer her.