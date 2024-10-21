Storbandprisen 2024 til Hans Mathisen i Sandefjord Storband

Musikalsk leder for Sandefjord Storband, Hans Mathisen, ble i helgen hedret med Norsk jazzforums Storbandpris.

«Mathisen er og har vært inspirator og pådriver for sitt storband i en årrekke, og får mye av æren for bandets fremgang og utvikling,» sier Norsk jazzforum om prisvinneren, som ble tildelt hederen under Lillestrøm Storbandfestival lørdag kveld.

Med Storbandprisen følger 25 000 kroner, som skal gå til et valgfritt formål som kommer storbandet eller storbandmiljøet til gode.

For bare noen uker siden mottok Hans Mathisen også Sørnorsk jazzsenter-prisen for storband.

– Dette understreker bare Hans Mathisens betydning for hele miljøet. Ikke bare lokalt og regionalt, men som inspirator for storband og musikere over hele landet. Hans arbeid for å løfte regionalt musikkliv er betydningsfullt, men Hans Mathisen er også en ettertrakter arrangør, og står bak et imponerende antall arrangementer levert til storband over hele landet, sier prosjektansvarlig i Norsk jazzforum, Aleksander Haugen.