Storbandprisen 2024 Hans Mathisen

Musikalsk leder, gitarist, komponist, arrangør og pedagog Hans Mathisen fikk Storbandprisen 2024 lørdag 19. oktober, da landets storband var samlet til Lillestrøm Storbandfestival.(Foto: Halvor Gudim)

Storbandprisen 2024 til Hans Mathisen i Sandefjord Storband

21.10.2024
- Red.

Musikalsk leder for Sandefjord Storband, Hans Mathisen, ble i helgen hedret med Norsk jazzforums Storbandpris.

«Mathisen er og har vært inspirator og pådriver for sitt storband i en årrekke, og får mye av æren for bandets fremgang og utvikling,» sier Norsk jazzforum om prisvinneren, som ble tildelt hederen under Lillestrøm Storbandfestival lørdag kveld.

Med Storbandprisen følger 25 000 kroner, som skal gå til et valgfritt formål som kommer storbandet eller storbandmiljøet til gode.

For bare noen uker siden mottok Hans Mathisen også Sørnorsk jazzsenter-prisen for storband.

– Dette understreker bare Hans Mathisens betydning for hele miljøet. Ikke bare lokalt og regionalt, men som inspirator for storband og musikere over hele landet. Hans arbeid for å løfte regionalt musikkliv er betydningsfullt, men Hans Mathisen er også en ettertrakter arrangør, og står bak et imponerende antall arrangementer levert til storband over hele landet, sier prosjektansvarlig i Norsk jazzforum, Aleksander Haugen.

 

Jazz kollasj

Jazzens år på NRK

Tirsdag 12. mars lanserte NRK den nye TV-serien «Jazzeventyret». – Det er jazzens år på NRK, proklamerte regissør Håvard Bråthen...

Michael Barnes Storbandprisen 2022 foto Halvor Gudim 2 scaled

Storbandprisen 2022 til Michael Barnes, musikalsk leder av Bergen Big Band, Fana Big Band og Storband90

Michael Barnes mottok Storbandprisen 2022 under årets samling i Lillestrøm denne helgen. Barnes’ arbeid som storbandleder er preget av høye...

Storbandprisen 2020 gikk til Ingrid Øygard Steinkopf. Per Axel Koch fra styret til Norsk jazzforum overrakte prisen på Dokkhuset i Trondheim 9. oktober

Storbandprisen 2020 til Ingrid Øygard Steinkopf

Musiker, komponist og bandleder Ingrid Øygard Steinkopf ble fredag kveld hedret med Norsk jazzforums Storbandpris 2020. Hun er en ressursperson...

Hilde Høgseth fra styret i Norsk jazzforum overrakte lørdag 12. oktober Storbandprisen 2019 til bandleder, arrangør og trombonist Gunnar Gustavsen i Hammerfest Storband

Storbandprisen 2019 til Gunnar Gustavsen

Bandleder, arrangør og trombonist Gunnar Gustavsen i Hammerfest Storband ble lørdag 12. oktober hedret med Norsk jazzforums Storbandpris 2019.

Shannon Mowday (til høyre, med sin sønn) og styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset Foto: Kari Grete Jacobsen / Østnorsk jazzsenter

Storbandprisen til Shannon Mowday

Musiker, komponist, arrangør, pedagog og bandleder Mowday fikk prisen fra Norsk jazzforum lørdag.

Sirkel Sag

Sirkel Sag om einsemd og isolasjon i «Dei glana»

– Ka karantene? Det er berre livet mitt, og dette er ein ny song om det.

Marthe Valle og Moddi i Aida Refuge Camp Betlehem feb

– ­Det var som en stille enighet mellom oss om at kunsten og stemmene våre er livsviktige

Musiker Marthe Valle og kunstner Jannik Abel deler et sterkt engasjement for Palestina. Sammen har de brukt kunst og aktivisme...

Komponist Tze Yeung Ho

Komponistforeningen utvider likestillingsmandat

For å tydeliggjøre at likestillingsarbeidet også inkluderer mangfold vedtok styret i Norsk Komponistforening nylig at foreningens ombud på feltet skal...