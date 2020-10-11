Storbandprisen 2020 til Ingrid Øygard Steinkopf

Musiker, komponist og bandleder Ingrid Øygard Steinkopf ble fredag kveld hedret med Norsk jazzforums Storbandpris 2020. Hun er en ressursperson som bidrar enormt til storbandmiljøet, en ildsjel og pådriver med enorm kapasitet, sier Norsk jazzforum i sin begrunnelse for prisen.

Fredag 9. oktober, rett før premieren på Steinkopfs nyskrevne musikk for Starlight Big Band på Dokkhuset i Trondheim, ble hun overrasket med Norsk jazzforums Storbandpris 2020.

Det var Per Axel Koch fra organisasjonens styre som stod for overrekkelsen. Med Storbandprisen følger 25 000 kroner, som skal gå til et valgfritt formål som kommer storbandet eller storbandmiljøet til gode, forteller Norsk jazzforum i en pressemelding.

– Ingrid er en svært talentfull musiker og komponist med stort engasjement og et hjerte for storbandmusikken. Det var et enstemmig styre som bestemt at hun skulle få årets pris, sier Koch.

Steinkopf tok initiativet til å etablere Starlight Big Band, et prosjektbasert storband med rullerende besetning bestående av kun kvinnelige musikere, for nærmere to år siden. Hun har ledet storbandet siden, og denne kvelden var det premiere på helt ny musikk som Steinkopf har skrevet til bandet med Elisabeth Lid Trøen som solist. Om en drøy måned presenterer Starlight Big Band et nytt samarbeid med den danske pianisten og komponisten Kathrine Windfeld under Jazzfest i Trondheim, og det planlegges en utgivelse med ny musikk neste år, opplyser Norsk jazzforum i meldingen.

Slik er begrunnelsen for Storbandprisen 2020 fra Norsk jazzforum:

Ingrid Øygard Steinkopf (25), opprinnelig fra Vaksdal i Vestland, har tross sin unge alder rukket å bli en sentral skikkelse i Trondheims jazz- og storbandmiljø. Steinkopf er utdannet ved jazzlinja på NTNU, og er aktiv både som musiker, storbandmedlem, initiativtaker og organisator. Hun har gjennom sin store interesse for storbandmusikk vært delaktig i flere ulike prosjekter, og hun har fartstid fra blant annet studentstorbandet Kjellerbandet, der hun også har vært leder, og har arrangert studentstorbandfestival i Trondheim som et samarbeidsprosjekt mellom Kjellerbandet og S. Møller Storband.

I 2019 tok hun initiativ til å starte opp Starlight Big Band, et prosjektbasert storband med rullerende besetning bestående av kun kvinnelige musikere. Ingrid Steinkopf har ledet storbandet siden starten, og hun har nå skrevet musikk til en hel konsert med storbandet, i tillegg til å organisere prosjekter med solister som Elisabeth Lid Trøen og den danske pianisten og komponisten Kathrine Windfeld.

Ingrid Steinkopf er en ressursperson som bidrar enormt til storbandmiljøet. Hun er en ildsjel og pådriver, hun er kreativ og hun har en enorm kapasitet. Gjennom sine initiativ har hun vært med på å realisere flere prosjekter for studentstorbandene i Trondheim, og hun går ikke av veien for å tenke stort i sin organisering av prosjekter.

Ingrid Øygard Steinkopf og Starlight Big Band, 9. oktober på Dokkhuset. Foto: Arne Hauge