Sangdikteren og musikeren har fått Norsk Viseforums artiststipend 2024.

Juryen for artiststipendet til Norsk Viseforum skrev om vinneren at hun «mestrer kunsten det er å skrive for seg selv, og samtidig skrive til andre», og rundet av sin uttalelse (ført i pennen av jurymedlem Frida Ånnevik) med en begeistret hilsen: Så til slutt vil vi si: her kommer Marie Løvås, og vi er så stolte av å få tildele stipend til et strålende tilskudd til sjangeren vår!

Blant de 82 innsendte bidragene var det Marie Løvås’ som utpekte seg spesielt. I følge juryen er Løvås en artist som har funnet språket sitt, og som både synger og skriver med «sjølsikkerhet, ro og overbevisning». Hun får også særskilt ros for tekstene, og hvordan de spiller sammen med musikken: Løvås er en «god historieforteller som tør å male ut historiene så brede at vi får godt tak i dem, og samtidig leverer hun refrenget akkurat når vi trenger det. Musikken oppleves åpen, men med røtter til tradisjonen.»

Marie Løvås er ikke helt fersk på vise-pop-feltet. I februar 2020 ga sunnmørsartisten ut debutalbumet Natta ser det som ingen ser, som fikk Nettavisen til å melde at “Et nytt, stort og varmt talent har meldt sin ankomst”. Måneden etter kom pandemien og stengte ned landet – og med det, alle muligheter for å spille og vokse som artist.

Tiden som kom brukte Løvås på å skrive nye låter og utvikle seg som låtskriver, og til høsten kommer andrealbumet, som gis ut på hennes nyopprettede plateselskap, Usagt Records. Denne gangen får hun med seg 30 000 kroner fra Norsk Viseforum, konserter booket av stipendgiveren samt mentorhjelp fra MØST – alt del av artiststipendet. Løvås har gitt ut singelen «August» fra det kommende albumet, og forteller at tematikken på albumet dreier seg rundt det vi ikke klarer å si med ord – ubearbeidede følelser og erfaringer som ikke har fått språk, ting man ikke tør å si høyt, og lettelsen over å være med et menneske som bare forstår uten at man trenger å si noe som helst.

LES OGSÅ reportasje om Hilja, Viseforums artiststipendvinner 2020: Den sjette masseutryddelsen og moderne, norske viser

Stipendvinneren ble naturligvis svært glad for å bli valgt ut, og forteller til Norsk Viseforum at hun nettopp hadde bestemt seg for å gi ut den neste platen selv da hun sendte inn søknad til Artiststipendet:

– Det føltes både spennende og skummelt. Skummelt fordi man står så alene i det, og må drive- og ha troen på musikken sin selv, over tid. Nå føler jeg meg ikke alene!! Det er en utrolig fin følelse å bli sett og løftet frem på denne måten av Norsk Viseforum og en jury bestående av låtskrivere og mennesker jeg ser opp til. Jeg har surra rundt i disse låtene lenge, og har rota meg inn i mange knuter. Man kan bli litt blind på sin egen musikk på et punkt. At denne prisen kommer akkurat nå, og fra akkurat Norsk Viseforum – som har tekst og formidling i fokus, er en stor, stor anerkjennelse for meg. Dette gjør meg rett og slett veldig motivert. Jeg får til og med lyst å sende enda en ny runde med bookingmails, haha. Og hallo, det får jeg til og med hjelp til fremover!! For en glede. Tusen, tusen takk!

Juryen til Norsk Viseforums artiststipend 2024 har bestått av artistene Frida Ånnevik og Daniel Kvammen, Andreas Miguel Afseth (manager og prosjektleder i MØST/Radar) og Monica Johansen (artist og representant for Norsk Viseforum). Blant tidligere mottakere av stipendet er Randi Oline, Daniela Reyes, Hilja, De Ubrukelige og Julie Henrikke.