Artiststipend til visesanger Hilja

Norsk Viseforums artiststipend 2020 går til Hilja, visesanger og sangdikter: – Låtene mine har et tydelig budskap om klima og miljø, og jeg syns det er bra at Norsk Viseforum har lyst til å være med å støtte formidlingen av det budskapet.

Norsk Viseforums artiststipend skal løfte fram en ny, norsk artist som signaliserer og utfordrer hvordan sanglyrikken er aktuell i 2020. Blant over hundre søknader valgte juryen til slutt ut Hilja Løvvik (21), med artistnavnet Hilja.

Hilja er fra Oslo og har skrevet sine egne låter siden hun var 14 år gammel. Et lite knippe av disse har hun lagt ut som selvproduserte demoer på internett. «Spor på isen» er en «sval og iørefallende låt om menneskeheten som har tatt seg vann over hodet», skriver Norsk Viseforum i pressemeldingen om prisvinneren, og forteller videre at det musikalske uttrykket ligger «mellom melodisk visesang og klangfylt jazzpop, og sender tankene til artister som Siri Nilsen og Kate Bush».

Hilja skriver tekster på både norsk og engelsk, gjerne i samme sang. Nylig kom den første offisielle singelen, «I don’t cry for myself anymore», og debutalbumet – et konseptalbum om vann, klima og miljø – er under produksjon.

– Det er utrolig gøy å få tildelt Norsk Viseforum sitt artiststipend, og en sånn anerkjennelse av mitt kunstneriske prosjekt, sier Hilja Løvvik selv. – Låtene mine har et tydelig budskap om klima og miljø, og jeg syns det er bra at Norsk Viseforum har lyst til å være med å støtte formidlingen av det budskapet. Stipendet kommer veldig godt med i innspillingen av albumet. Også gleder jeg meg helt sykt mye til å dra på turné!

Juryen har i år bestått av Erling Ramskjell (tidligere kjent som Æ), artist og låtskriver i bandet Likholmen og andre, Emilie Sofie Olsen, artist, låtskriver og styremedlem i Norsk Viseforum, og Jørund Fluge Samuelsen, musiker, låtskriver og produsent i Audioskop.

Juryen skriver i sin begrunnelse at «Hilja har et modent og originalt uttrykk, med stort musikalsk overskudd både som vokalist, komponist og tekstforfatter. Hun har god kontroll på virkemidlene hun trenger for å oppnå det juryen oppfatter som hennes viktigste hensikt med sangene; nemlig å uttrykke seg om det hun synes er viktig få sagt noe om. Intenst og personlig uten å bli pretensiøst eller påtrengende.»

Hilja får 30 000 kroner til produksjon av egen musikk og oppfølging fra mentor gjennom MØST, Musikknettverk Østlandet, som er et av landets syv regionale kompetansesentre for det frie musikkfeltet i Norge. Satsingen fra Norsk Viseforum innebærer også en turné med henne på landets visescener. Spillesteder og datoer blir lansert til høsten, opplyser Norsk Viseforum.