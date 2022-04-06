«Fyll stillheten med musikk»: Kyiv Soloists på Norgesturné med åpen retur

Kammerensemblet Kyiv Soloists spilte to konserter med Det Norske Kammerorkester i går. I kveld gjester de Bergen, før en rekke andre norske byer på turnéruta som foreløpig ikke har noen sluttdato.

Da Ukrainas nasjonale kammerensemble Kyiv Soloists la ut på Europa-turné i februar var det akkurat i tiden med stor usikkerhet og uro for hva som kunne skje i – og med – landet. Rett etter at ensemblet ankom første turnéstopp i Italia var invasjonen et faktum. Siden har Kyiv Soloists ikke kunnet planlegge returen til hjemlandet og tilbake til nære og kjære.

– Vi er i sjokk. De første ukene gråt jeg på hver konsert. Nå har jeg ikke flere tårer igjen. Jeg er som et tre uten røtter, sa fiolinist Kateryna Mysechko til Aftenposten tidligere denne uka. – Jeg følte at jeg brakk i biter da krigen startet.

Musikerne i ensemblet opplyste at de – foreløpig – får snakket med sine kjære i Ukraina daglig, men at de ikke vet når de får se dem igjen.

Under Grammy-prisutdelingen natt til mandag denne uka holdt Ukrainas president Volodymyr Zelensky en forhåndsinnspilt tale til deltakerne og publikum verden over, om musikkens kraft og universelle stemme mot krig og terror.

Kunstnerisk leder for Kyiv Soloists, Anatoliy Vasylkivsky, sier på ensemblets nettsider at musikken er særskilt viktig nettopp nå:

Vi spiller for fred. Det er vanskelig å forklare følelsene våre (…) Arbeidet føles veldig tungt akkurat nå, men vi fortsetter å spille. Musikk hjelper oss i denne situasjonen, og det er vår plikt å spre ukrainsk kultur.

Konsertene med Kyiv Soloists og Det Norske Kammerorkester (DNK) tirsdag ble en sterk og rørende opplevelse for både musikerne og den fullsatte Universitetsaulaen, forteller markeds- og informasjonsansvarlig i Det Norske Kammerorkester, Euishin Kim, til Ballade.

– Fiolinist Natalia Kolida i Kyiv Soloists holdt en tale på norsk om situasjonen i Ukraina, og dedikerte det ukrainske folkemusikkstykket «Plyve Kacha» til ofrene i krigen. Dette stykket er assosiert med den ukrainske Maidan-revolusjonen i 2014, og er et symbol på nasjonal stolhet og sorg over alle som hadde mistet livet.

– Kammerorkesterets direktør Per Erik Kise Larsen informerte om bakgrunnen for konserten og turneen, som DNK initierte ved å kontakte andre orkestre og musikkinstitusjoner rundt i landet, fortsetter hun. – Den ukrainske ambassadøren til Norge, Vjatsjeslav Jatsjuk, overvar konserten, og holdt en tale om situasjonen i Ukraina og takket samtidig norske musikkinstitusjoner som tar imot deres landsmenn.

Publikum viste solidaritet med Ukraina med stående applaus, forteller Kim, noe de ukrainske musikerne satt stor pris på. Inntektene fra konserten går til humanitært arbeid i Ukraina og til Kyiv Soloists egne humanitære prosjekter, opplyser hun.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Flere konserter og Friby-opphold i Bodø

Kyiv Soloists spiller i Universitetsaulaen i Bergen (på Naturhistorisk museum) onsdag 6. april.

Fredag 8. april spiller de i Kilden teater og konserthus i Kristiansand, i konserten Kjærlighet og skjebne sammen med Kilden Vokalensemble.

Fredag 6. mai spiller ensemblet i Stavanger konserthus.

Fra slutten av april skal imidlertid Kyiv Soloists bo, øve og spille sammen med Arktisk Filharmoni i Bodø. Frank Robertsen, økonomi- og administrasjonssjef i Arktisk Filharmoni, forteller på orkesterets nettsider at de ønsket å tilby det ukrainske ensemblet mer enn en enkeltkonsert.

– De skal være en del av orkesteret vårt fremover, og i tillegg skal vi hjelpe dem med å fortsette sin egen turné med eget repertoar, sier Robertsen, som peker på at blant annet europeisk kulturby Bodø2024, Nordland Musikkfestuke og kommunen er med på å legge til rette for at Kyiv Soloists får bli i Bodø en periode. I september 2021 ble Bodø medlem av det internasjonale fribynettverket ICORN, og er dermed også en friby for forfulgte kunstnere fra hele verden.

Flere konsertbookinger er under planlegging, og Kyiv Soloists skal blant annet også holde konserter i Baltikum.