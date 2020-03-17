Norsk Viseforums artiststipend 2020 – utsatt søknadsfrist

Du kan bli den neste til å få et skikkelig løft for sangene dine.

Norsk Viseforums artiststipend skal fremme nye stemmer i den norske visekulturen. Artister og grupper som skriver sin egen musikk, med tekst i fokus, kan søke på stipendet. Vi ønsker å finne en artist som signaliserer og utfordrer hvordan sanglyrikken er aktuell i 2020, skriver organisasjonen på nettsidene sine.

– Vi går bredt ut med utlysningen fordi vi ønsker oss en bredde av søkere, forteller Sigurd Lamark, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Viseforum, til Ballade.

– Vi har sagt til de regionale kompetansesentrene for musikk at vi oppfordrer dem til å be også artister som ikke nødvendigvis definerer seg som visesangere til å søke. Dette fordi mange unge låtskrivere innen flere sjangre lager musikk med sentrale, sterke, betydningsfulle og/eller samfunnsengasjerte tekster, som i alle fall jeg tenker er kjerneverdier i visetradisjonen og hører hjemme i et slikt stipend.

Stipendet er på 30 000 kroner som skal gå til produksjon av egen musikk, oppfølging fra mentor fra musikkbransjeorganisasjonen MØST og en turné produsert av Norsk Viseforum i løpet av året 2020/2021.

Artiststipendet het tidligere «Rævspark», og har blitt delt ut siden 2017. Nå ønsket Norsk Viseforum å fornye navnet og å gjøre det litt mer nøytralt, forteller Lamark. Ny, utsatt søknadsfrist er 30. april 2020, og på hjemmesidene til Norsk Viseforum finner du mer info og søknadsskjema.

En jury velger ut en vinner som blir lansert i løpet av våren, og som blir markert på et arrangement i Oslo høsten 2020. Arrangementet som skulle ha vært 16. april er utsatt på grunn av koronasituasjonen. Hvem som er del av juryen blir først offisielt når vinneren lanseres. – Det er en kompetent og variert jury som er utnevnt av et samlet styre i Norsk Viseforum, forteller leder av Norsk Viseforum, Liv Bakke Kvinlog, til Ballade.

I fjor var det duoen De Ubrukelige som vant, en duo som spiller moderne visesang med nordnorske tekster. De benyttet studiotiden i arbeidet med sitt debutalbum Sukker og margarin, som de ga ut høsten 2019. Denne vinteren har de turnert rundt i landet – en turné som skulle ha pågått i disse dager.

– De Ubrukelige har en turné som strekker seg helt til slutten av 2020, forteller Bakke Kvinlog til Ballade. – Foreløpig er det opptredener på Tranøy Galleri på Hamarøy, Bacalao i Svolvær og Kråkeslottfestivalen i Senja som er usikre og avventende situasjonen vi har med smittetiltakene mot korona. I tillegg er det usikkerhet knyttet til Egersund Visefestival, slik det også er usikkerhet for alle andre festivaler i sommer. Vi får håpe og tro at ihvertfall konsertene til høsten kan avvikles, så gjenstår det å se. Denne situasjonen er krevende og uoversiktlig for alle. Heldigvis har det kommet opp mange spennende digitale plattformer, så kanskje det kunne være noe?

De Ubrukelige er svært glade for stipendet de fikk i fjor, som har betydd mye for dem i året som har gått:

– Stipendet spiste en stor jafs av utgiftene vi satt igjen med etter å ha spilt inn debutskiva vår. Vi er skikkelig stolte og takknemlige for å få denne muligheten til å vise fram musikken vår til et større publikum, og for at vi har så gode folk i ryggen, sier Christine Henriksen og Hallvard Høiberg i De Ubrukelige.

Saken er oppdatert 18. mars kl. 16.00 med informasjon fra daglig leder om turneen til De Ubrukelige og juryen.