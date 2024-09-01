Arne Nordheims komponistpris 2024 til Therese Birkelund Ulvo

Ulvo er en fryktløs, utforskende, dialogisk og nyskapende komponist, sier juryen, og en som bidrar aktivt til kunstmusikken med poetisk, undersøkende og vakker musikk.

– Å komponere er ikkje noko ein vel for å vere fornuftig. Det er ikkje lett, og det inneber mykje usikkerheit økonomisk og elles. Men for meg fanst det ikkje noko alternativ. Det var dette eg måtte gjere, det er dette eg er.

Det sier Ulvo i et nylig intervju dikteren Ruth Lillegraven gjorde med henne fra Ulvos fødeby Bergen. Intervjuet er i en av festivalen Ultimas pamfletter, og kan leses her.

Komponisten Therese Birkelund Ulvo (f. 1982) har vært aktiv på den norske og internasjonale scenen i to tiår. Hun studerte ved Norges musikkhøgskole og London Guildhall School of Music. I Ultimas omtale av Ulvos metode heter det at hun «i nært samarbeid og dialog med utøvere og ensembler arbeider i grenseland mellom det tradisjonelle og det moderne, det akustiske og elektroniske, og utforsker friksjon, støy og overtoner».

Juryen har bestått av cellist, komponist og forsker Tanja Orning (juryleder), komponist Sven Lyder Kahrs og komponist og sanger Trond Reinholdtsen. Og dette sier juryen om prisvinneren:

Therese Birkelund Ulvo er en fryktløs, utforskende, dialogisk og nyskapende komponist. Prisvinnerens arbeid reflekterer et stort spekter av nye måter å uttrykke seg på gjennom lyd. Hennes musikk er inspirert av samtidens kunstfelt og hun har et nært forhold til norsk tradisjonsmusikk. Samtidig viser hun en vilje og evne til å legge noe nytt til tradisjonen, hun er en komponist som ikke er redd for å ta risiko, og hennes musikk viser gjennomgående en åpenhet for nye muligheter og potensialer. […] Ulvo har en imponerende verkliste som spenner over solo, kammer, kor-, orkesterverker og installasjoner. Hun har mottatt en rekke priser for sitt arbeid, inkludert De Unges Lindemanpris og Edvard-prisen. I tillegg til å være en produktiv komponist, har prisvinneren vært aktiv i musikklivet som plateprodusent, podcaster, en aktiv mentor for unge komponister, og hun vært kunstnerisk leder for festivalen Hardanger Musikkfest siden 2014. Therese Birkelund Ulvo setter sitt preg på norsk musikkliv, og hennes kvalitet, aktualitet og nysgjerrighet gjør henne til en verdig vinner. Juryen mener at hun utforsker og utvider komponistrollen på en samtidig måte, og hun bidrar aktivt til kunstmusikken med sin poetiske, undersøkende og vakre musikk.

Arne Nordheims komponistpris har vært en anerkjennelse av originalitet, kreativitet og innflytelse på den norske musikkscenen siden 2001. Den deles ut annethvert år, og består av et diplom og 200 000 kroner.

I år vil prisen overrekkes av statssekretær Even Aleksander Hagen i Oslo domkirke 21. september, i forbindelse med Oslo Domkors framføring av Ulvos korverk Langsomt ble landet vårt eget fra 2020, dirigert av Vivianne Sydnes, opplyser Ultima.

