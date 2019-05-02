– Sett klimakutt på rideren

Vinjerockfestivalen, professor i musikk Are Sandbakken og musikkstudentene mener det er en felles plikt å kutte egne flyreiser.

– Kunst og kulturfeltet har kanskje lulla seg inn i at «fordi vi driver med kunst», er det noen andres ansvar å ta. Det holder ikke lenger. Det sa Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører på debatt om klimakrise og musikklivet, på Norges Musikkhøgskole tirsdag.

Panelet var mer enstemte enn et norsk Storting i at de elleve årene vi har på å halvere* våre klimagassutslipp er helt prekære. Og at det bør ha en effekt hvis flere får til å fly mindre.

Veslemøy Narvesen, musikkstudent og trommeslager, understreket hvordan hver enkelt musiker og hvert enkelt band bør be om tid til å reise miljøvennlig:

– Si det til arrangørene og bookingselskapet ditt at du vil reise med minst mulig avtrykk. Så kanskje det gjør en forskjell, for min erfaring er at de hører på deg.

Tempoet på reise – og tempoet i musikken

Are Sandbakken, professor og tidligere omreisende bratsjist, trakk fram sin lengsel etter at turnéreiser og moderne livs kretsing rundt vekst kunne bremses ned. Sandbakken knyttet sitt idol Arve Tellefsen til sakte reiser og toget. Toget passer bedre til en del musikeres virke, mener professoren:

– Min store helt Arve Tellefsen sa at man ikke skulle reise raskere enn at sjelen fulgte med. Det har jeg ofte følt på da jeg turnerte veldig mye og langt. Sandbakken trakk fram hvordan musiker og kompnist Maja Ratkje takker nei til oppdrag på grunn av fly. Han ser paradokset i at hverken han eller Ratkje kunne valgt slik i starten av sin egen karriere.

– Men ut over det kan det være verdt å minne om at tidligere tideres musikk oppsto i en tid da de flyttet kroppene sine mye saktere. Dette er ikke et forsvar for den kjerren Mozart måtte reise rundt i i Europa, det var nok forferdelig. Men 100 år senere skreiv Ole Bull om hvordan han reiste fra én kant av USA til en annen «på bare 17 timer!» Tog er fantastisk, og mye næremere der vi musikere befinner oss i en sammenhengende prosess, beskriver professoren. Til stort bifall blant studenter og andre.

Men tilbake til de harde realiteter: Etter dialektene å dømme var det ingen som representerte de tre nordligste fylkene i salen. Skribent og arrangør Egon Holstad (Tromsø) har tidligere uttalt seg særdeles negativt til den ensrettinga i kulturuttrykk landsdelen hans vil få hvis flyreiser i forbindelse med turnering kuttes helt. Som kjent stopper de norske togskinnene i Bodø.

Kongsberg Jazz: – Ikke bare lett

Norske konsertarrangører, interesseorganisasjonen til store og små norske arrangører, har formulert at

«Arrangørfeltet har lenge hatt høy klima- og miljøbevissthet, og ser man kunst- og kulturfeltet under ett ligger vi i tet når det kommer til grønne arrangementer. Samtidig må vi erkjenne at vi fortsatt har en vei å gå med tanke på å minimere klimaavtrykket knyttet til virksomheten vår.»

Men har arrangørene egentlig klart for seg hvilke valg som er rett i gitte situasjoner? Kan de avfallshierarkiet, og velger de rett transportmiddel når tog konkurrerer med buss, eller når fly er raskeste måte fram? Har de en «svarautomat» som kan gi dem løsninga hver gang de står overfor et forbruks-, energi-, sorterings- eller transportvalg?

I forrige uke skreiv Ballade om Kulturrådets nye klimastøttepenger, som kan hjelpe arrangører og andre som vil velge andre løsninger for å kutte – for eksempel i forbindelse med gjennomføring av turneer.

Etter at nyheten om den nye vridninga i penger fra Kulturrådet kom, har Kongsberg Jazzfestival sett på hvordan forbruket i og rundt landets største jazzfestival kan vris. Der er det litt vanskelig – ennå – å kutte i akkurat flyreisene, skal vi tro produsent Truls Liang. Han var ikke på debatten tirsdag, men svarer på Ballades spørsmål om hvordan de, med både mange tilreisende publikummere, og store internasjonale navn, kan kutte. Liang mener den nye klimastøtten fra Kulturrådet er interessant for arrangører fordi de gjerne ser seg om etter nye og bedre løsninger, men mangler både kapasitet og kunnskap til å ta tak i alt de kunne gjort:

–Derfor er det viktig å både stimulere til og premiere gode løsninger. Kongsbergjazz var sammen med Øyafestivalen de første festivalene som ble miljøfyrtårnsertifisert, så miljøtankegangen ligger allerede i festivalens DNA. Det å kunne få støtte til å velge klimavennlige tiltak fremfor andre, vil på sikt gi ringvirkninger både lokalt og nasjonalt. Særlig siden kulturbransjen er så synlig og kunsten er der for å påvirke, skriver Liang til Ballade.

– Hvilke konkrete tiltak setter dere i gang – som kutter klimagasser nå, versus praksisen deres i fjor?

– Vi har i lengre tid sett på samme løsning som Øyafestivalen med vaskbare ølglass. Dette er en stor del av avfallsmengden under festivalen, så det kutter mengden ganske drastisk, starter Liang. Noen av tiltakene som er i gang eller kommer i gang i 2019:

– Andre materialer for skilting som kan gjenbrukes oftere.

– Gjenbrukbar gjerdeduk.

– Jobber med løsninger for å kutte plaststrips,

– Elektrisk bykjøring.

– Samkjøre artister for å kjøre mindre bil.

– Bedre muligheter for sykkelparkering.

– Interntransporten i festivalen gjøres i større grad av elektriske lastesykler.

– Vi er også igang med å lage et verktøy for å måle karbonavtrykket til festivalen. Mye spennende med andre ord, mener Liang.

– Ligger det an til større samarbeid arrangører i mellom for å kutte flyreiser/unødvendige reiser i artistturneene?

– Det er noe samarbeid her i dag, men det kunne helt klart vært større. Ofte er noe av utfordringen at samme artist ikke kan spille i umiddelbar nærhet pga konkurranse.

– På hvilken måte kan Kongsberg Jazz bidra til å kutte flyreiser?

– Vi oppfordrer alle artister til å reise kollektivt, og til å benytte andre transportmidler enn fly. Her er det helt klart et forbedringspotensiale.

Vinjerock har kuttet selv

På tirsdagens debatt stilte Kulturrådets Rolf Engelsen. Han pekte på den enorme mengden kunstnere som har søkt om støtte til prosjekter som tematiserer klima og miljø. Nå står altså særegne tiltak for å gjøre selve produksjonene grønnere – med pengestøtte hvis det skulle trengs.

– Det er viktig å si at klima og miljø ikke nødvendigvis er dyrere. Noen ganger kan det være billigere. Men det det krever, er tid. Du må ha tid til å planlegge, og tid til å ta den ekstra telefonen for å kanskje koordinere med andre festivalarrangører for å se om en reiseruta kan planlegges sammen, fortsatte Østerdal, til applaus fra salen.

Vinjerocks festivalsjef Julie Forchammer proklamerte fra salen at man kan lett ta tak sjøl:

– Okei, så må alle vi kutte halvparten, det kan jeg forholde meg til: Det må jeg også kutte, det må festivalene kutte. I fjor kuttet vi fly internt med 25% av utslippene i forhold til året før, beskriver Forchammer.

– Og til musikerne: legg det inn riderne deres: At dere vil ha lokal transport med fornybar energi. Hva slags mat dere vil ha. At dere ikke vil ha engangsbestikk backstage. Sånne ting. Det påvirker, mener Vinjesjefen.

*Ref. anslagene til FNs klimapanel, som sier vi må halvere dagens klimagassutslipp for å holde målet om «kun» en gjennomsnittlig stigning av temperaturen på jorda med 1,5 grader celsius. Les hva CICERO sier om utsiktene her.