Eivind Buene mottar Musikkforleggerprisen

Komponist Eivind Buene fikk Musikkforleggerprisen 2024 for verket "Doubles".(Foto: Jonathan Vivaas Kise)

Therese Birkelund Ulvo: Klassiske komponisters krevende spagat

29.02.2024
Guro Kleveland

Under utdelingen av Årets verk-prisen på Musikkforleggerprisen oppfordret komponisten Birkelund Ulvo forlagsbransjen til å være enda sterkere «kunstmeglere».

Komponist, produsent og kunstnerisk festivalsjef Therese Birkelund Ulvo satt i juryen for kategorien Årets verk klassisk/samtidsmusikk under Musikkforleggerprisen 2024, som ble delt ut i Kulturkirken Jakob i Oslo onsdag kveld. Hun overrakte Årets verk-prisen til komponist Eivind Buene, som vant med stykket «Doubles».

I Birkelund Ulvos innledende tale tok hun opp de komplekse komposisjonsprosessene innen klassisk og samtidsmusikk, og hvordan musikken og skaperne av den er avhengige av et godt formidlingsapparat for å bli distribuert, synliggjort og, ikke minst, for å kunne leve av å skape nettopp denne musikken.

Her kan du lese Birkelund Ulvos gode tale og oppfordring:

Therese Birkelund Ulvo delte ut prisen Årets verk klassisk/samtidsmusikk, som gikk til komponist Eivind Buene. (Foto: Jonathan Vivaas Kise)

Kjære musikkvenner,

på vegne av juryen i kategorien Årets verk klassisk/samtidsmusikk er det en stor glede å få dele ut denne prisen!

Denne sjangeren har lange og tradisjonsrike røtter. Musikken er ofte uten språk, og kommuniserer på tvers av språklige barrierer og landegrenser. Vi har i denne sjangeren norske profiler som går under radaren for de aller fleste, men som blir fremført av store orkestre og operahus rundt om i verden – for ikke å snakke om på kammermusikkscenene.

Den klassiske musikken er preget av institusjoner og systemer som beveger seg langsomt, og denne musikken krever ofte langstrakte tankeprosesser og konsentrert kunstnerisk arbeid over tid for å ha gode vilkår. Komposisjonsprosessene er komplekse, og detaljkunnskapen rundt ulike instrumenter og notasjon må være på et høyt nivå. Det krever studier, forståelse og innsikt, som igjen tar tid å opparbeide seg. Her er det ikke kjappe trender, men langsiktig satsning som kan gi varige resultater. Og hvis man først etablerer en hit, så kan den faktisk stå seg i 250 år! Det er en god investering.

En hitmaker som har gitt god avkastning er Beethoven. Komponister må tenke på så mangt, og også Beethoven syntes denne spagaten var krevende. I et brev til sitt forlaget skrev han misfornøyd: «Det skulle ha vært en enkel Kunstmegler i verden, hvor komponister kunne sende sine verk – og få tilbake det han behøver for å leve. Slik det er nå, må man være halvparten kjøpmann i tillegg til alt annet – og hvor dårlig er man ikke på det!»

Dette er det nok mange som kan kjenne seg igjen i. Jeg håper forlagsbransjen tar Beethovens over 200 år gamle sitat som en oppfordring, og bidrar til at vi i enda større grad får se at norsk repertoar finne veien ut i verden! For i all beskjedenhet: norske komponister leverer på høyeste nivå.

De nominerte til Årets verk klassisk/samtidsmusikk var «Doubles» av Eivind Buene (Edition Wilhelm Hansen), «Elven Songs» av Martin Romberg (Raven Music), «Røter 2» av Knut Vaage (Norsk Musikkforlag) og «The Cosmographic Mystery» av Ingebjørg Vilhelmsen (Norsk Musikkforlag). Det var altså Buene som vant prisen med verket «Doubles». Tittelen beskriver i følge nettstedet WiseMusic Classical stykkets grunnleggende tendens, der opplevelsen av instrumental lyd på den ene siden er et harmonisk system, på den andre en sonisk hendelse. 

