Ballade video: – Hun leser Poe

Ukens musikkvideoer med Ensemble neoN, Bellman, Sara Fjeldvær, Kristian Kristensen, Heigh Chief, Jonathan Floo & Namsfogden, Lonely Crowd og Gothminister med Thomas Jenssen.

– Ensemble neoN slipper et nytt album på Aurora Records i dag, forteller musiker Yumi Murakami til oss. – Plata heter Always And Never The Same, og er et samarbeidsprosjekt med hardingfelespiller og komponist Benedicte Maurseth.

Nå på søndag gjester Ensemble neoN og Benedicte Maurseth Iliosfestivalen i Harstad, der de nettopp fremfører en ny, utvidet og rekomponert versjon av «Alltid og aldri det same», som verket heter på norsk. Her kan publikum også oppleve Simone Hooymans håndtegnede animasjonskunst.

Ellers byr vi som vanlig på et bredt utvag av musikk og videoer – fra samtidsmusikk til MGP-bidrag. Dagens premierer er ved Bellman, Sara Fjeldvær og Heigh Chief.

ENSEMBLE NEON, PEDER SIMONSEN OG JO DAVID MEYER LYSNE: For neoN

Ensemble neoN startet i 2008 i miljøet rundt Norges musikkhøgskole, etter et initiativ av komponistene Jan Martin Smørdal og Julian Skar. Orkesteret vant alt i 2013 Spellemannprisen i Åpen klasse sammen med Susanna Wallumrød for albumet The Forester.

De kritikerroste samtidsmusikerne medvirket ellers på to utgivelser i 2024: Kristine Tjøgersens Between Trees på Aurora Records og Jan Martin Smørdals My Favorite Thing på LAWO Classics. I august i fjor urfremførte Ensemble neoN verket «for neoN» av Peder Simonsen og Jo David Meyer Lysne.

Det er nettopp et utdrag herfra som vi starter denne utgaven av Ballade video med. Videoen er laget av Sigurd Ytre-Arne, og er spilt inn under urfremføringen i Spriten Kunsthall på den gamle cellulosefabrikken Union i Skien.

– Verket utforsker spesifikke stemmesystemer, overtoner og saktegående harmoniske pulseringer, med utgangspunkt i tradisjonen Just Intonation. Til verket er det bygget en rekke nye instrumenter som gir ulike soniske perspektiver på de ulike pulserende akkordene, heter det.

Verket legger opp til en meditativ, omsluttende og rik lytteopplevelse, der mange av instrumentene er stemt om slik at det er mulig å spille de svært presise harmoniene.

Peder Simonsen og Jo David Meyer Lysne slapp i 2024 sitt debutalbum Spektralmaskin på Sofa Music, De har også satt opp mekaniske lydinstallasjoner utendørs i Vigelandsparken, og samarbeidet med Ny Musikk Bergen og Henie Onstad Kunstsenter.



BELLMAN: She’s Reading Poe

Premiere! I dag slapp Bellman, alias Arne-Johan Rauan fra Larvik, singelen «She’s Reading Poe». Han har samtidig laget en lyrics-video til sangen – med visuelle elementer via Cottonbrow Studios.

Med «She’s Reading Poe» sier artisten at han fortsetter å «utforske menneskets indre mørke» – denne gangen gjennom et litterært filter.

Bellman påpeker at referansen til Edgar Allan Poe ikke er dekorativ, men et speil for låtas tematikk: besettelse, fremmedgjøring og «en langsom oppløsning av emosjonell kontroll». Han beskriver den videre som en sang for lyttere som søker det ettertenksomme og mørke.

– Teksten kretser rundt en observatør som står på utsiden, og beskriver avstanden mellom to mennesker der ingen av dem når helt frem. Jeg bruker det litterære motivet som et symbol på eskapisme og indre forfall, snarere enn romantikk, og lar stillhetene i teksten bære like mye mening som ordene.

– Musikalsk kan låta fremstå som både intuitiv og kontrollert, med en produksjon som gir rom for tekst og stemning fremfor umiddelbar forløsning. Dette bevisste valget forsterker nok følelsen av uro og tilbakeholdt intensitet.



SARA FJELDVÆR: It Had To Be You

På en hageflekk ved Nidelva i Trondheim spiller Sara Fjeldvær og Mathias Angelhus «It Had To Be You» fra fjorårets album Love and Other Songs. Dette er oppfølgeren til «Straight Into My Arms», som vi viste sist uke.

Fjeldvær omtaler selv tittelen på «It Had To Be You» som «avslørende», og kaller låten både for «en åpenbaring og kjærlighetserklæring».

– Selv er jeg veldig glad i Nick Cave og hans «Into My Arms», så det var nok et underbevisst nikk til han som dukket opp under skrivingen også. Sangen er intim og granskende om livet og kjærligheten.

Sara Fjeldvær legger ellers ut på en sporadisk turné, der hun både skal spille solo, i duo, trio og kvintett-format. Det starter alt på Kulturuka i Åfjord lørdag 31. januar, mens det blir fem nye konserter i februar. 13. mars opptrer hun alene på Kulturhuset i Bergen, mens det i april blir en duo-opptreden på Kulturvekå på Tingvoll.

17. april stiller Sara Fjeldvær med full kvintett på Victoria Nasjonal Jazzscene i Oslo. Hun har ellers hatt en radiohit i det siste med sangen «Sorrow» – produsert av nettopp Mathias Angelhus.



KRISTIAN KRISTENSEN: Berlin

– For meg er denne låten blitt litt som et minnesmerke om et kapittel i livet mitt. Hvis jeg faller tilbake i mørket, så kan den minne meg om at jeg har vært der før. Og at jeg kom meg gjennom det.

Det sier låtskriveren og artisten Kristian Kristensen, som har laget «Berlin» i forbindelse med prosjektet Trygge samtaler. Dette er et initiativ fra RVTS-sentrene – regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Kristian Kristensen er fra Harstad. 33-åringen ble først kjent gjennom sin deltagelse på The Voice i 2013, der han kom til semifinalen. I 2015 vant han finalen i NRK P3s Urørt med låten «Lyset», og fikk deretter kontrakt med Warner Music Norway.

For sangen «Kan du lære mæ?» fra EP-en «Før det blir for seint» fikk han i 2017 Musikkforleggerprisen i kategorien Årets verk, populærmusikk. Den ble også nominert som Årets låt under Spellemannprisen 2016. Siden har han gitt ut albumene Kor vi ende (2019) og 2003 (2022). I 2023 deltok han i Hver gang vi møtes på TV2.

– Jeg er nok en fyr som har noe mørkt i meg hele tiden. Men melankoli er en god nyanse av mørke. Det er noe annet enn å være lei seg. Livet skal ikke være bra hele tiden, det tror jeg ikke på, sier han i dette intervjuet med RVTS Sør.

«Berlin» er skrevet, produsert og fremført av Kristian Kristensen og Eivind Helgerød. Nils Heldal i Heldalcon står som produsent og klipper av videoen, med Øystein Moe og Stian Eriksen i Helmet som fotografer.



JONATHAN FLOO & NAMSFOGDEN: Du och jag

Jonathan Floo & Namsfogden presenterte vi første gang i mars 2022. Det var med sangen «Fett hår», som Dagsavisen like etter slo fast som «en av de beste sangene så langt i år».

Jonathan Floo & Namsfogden har ellers blitt omtalt som en eksplosiv og leken blanding av urban-melodisk pop-rap – også kalt «dead-tech-drip-pop». Og som «rask og sløy alternativ pop-rap, servert på en seng av gyngende energi».

Musikkvideoen til «Du och jag» ble sluppet sist fredag. Sangen inngår på duoens debutalbum Fett hår & penger i banken, som Apollon Records slapp på tampen av 2025.

– Bak karakterene i Jonathan Floo & Namsfogden finner vi en bestemor og en småbarnsmor. Midt i livet, og midt i svevet – i en fase der de fleste av oss setter oss godt til rette i sofaen – har Ingvild Garford Bennett og Siv Torin Knudsen Petersen heller satt seg i produsentstolen. I stedet for å søke stillhet, skrudde de opp volumet.

Videoen til «Du och jag» er filmet og redigert av dem selv – og er tatt opp i skogen på Askøy, litt utenfor Bergen. Hele albumet er produsert av duoen selv i deres eget Studio Mose, med miks og mastering av Jørgen Træen fra Duper Studio/Luftgrotten.



HEIGH CHIEF: Snowcapped

Premiere! Ifølge Lasse Weeden i Wingman Music er Heigh Chief et norsk band som spiller mer i de største byene i et land med over 80 millioner innbyggere enn hjemme i Norge.

– Heigh Chief har i snart ti år turnert jevnlig i Tyskland og etablert seg som et liveband med et trofast publikum. De har i tillegg turnert i flere andre europeiske land og i USA.

– Man kan nesten lure på hvordan Heigh Chief har klart å fly under radaren til norsk presse og musikkbransje, men det er det slutt på nå.

Bandet har siden 2016 bygd opp en katalog som teller fem studioalbum – og et livealbum fra turné i Tyskland. Det hele i skjæringspunktet mellom rock, americana og roots. Nå slipper de det nye albumet Tales of the Once Was – produsert, mikset og mastret av Leif Johansen.

– Det er lett å høre at Heigh Chief henter inspirasjon fra storheter som Led Zeppelin, The Band og Ry Cooder, men også av nyere musikk som Blake Mills, Fleet Foxes og Tedeschi Trucks Band, melder Wingman Music.

Heigh Chief består av Marcus Løvdal (vokal, gitar, trekkspill), Bjørn Blix (vokal, gitarer), Lasse Kulsrud Nordby (bass), Jonatan Eikum (trommer, perkusjon) og Lars Christian Narum (orgel piano & wurlitzer).

Tales of the Once Was skal feires med en slippkonsert, 25. februar på Parkteatret i Oslo



LONELY CROWD: Appalling Laughter

«Appalling Laughter» er tredje video fra det kommende albumet til Lonely Crowd. På dette albumet medvirker blant annet jazztrompetisten Arve Henriksen og Bowie-gitaristen Kevin Armstrong.

– «Appalling Laughter» fikk en utrolig trang fødsel, ettersom jeg begynte på sangen samme uka som covid traff Norge. Jeg spilte først alt selv, men følte at jeg trengte noen innspill fra andre. Det var vanskelig, ettersom jeg ikke hadde lov til å få folk over, forteller Stig Jakobsen.

– Så kom jeg på at den ene kjendismusikeren jeg kjente også satt hjemme, ettersom turneen med Iggy Pop ikke kunne starte. Så jeg spurte Kevin Armstrong, som bidro fra sitt eget studio.

Kevin Armstrong spilte med Bowie i perioden 1985-95, og med Iggy Pop i til sammen 16 år etter det.

– Kevin er hakket bedre enn meg på gitar, for å si det mildt. Han syntes ikke låten groovet helt, så han la uoppfordret på en bass også – i tillegg til en gitarsolo av det virkelig store slaget.

– Låten høres ut som om den er spilt live, men ingen av musikerne møttes fysisk. Det ble en lengre episk sak som aldri kommer til å bli spilt på radio, men av den typen sanger jeg synes det lages for få av i disse dager.

Musikkvideoen er som før skapt ved hjelp av kunstig intelligens.

– Jeg har forsøkt å legge personlige elementer her og der – sånn som Tøyen Botaniske Hage og et feriebilde fra en strand som en venn av meg hadde tatt. Samt kjente karakterer, sånn som meg selv, kjæresten min og Kine Kjær, som synger andrestemmen.



GOTHMINISTER feat. Thomas Jenssen: The Spell

Da er Melodi Grand Prix 2026 i gang. Det hele startet forrige uke, da åtte artister ble erklært klare for hovedfinalen. Samtidig skulle åtte nye artister kjempe om en niende plass i den norske finalen, som finner sted på Lillehammer 28. februar.

Bjørn Alexander Brem, alias Gothminister, var en av låtskriverne som deltok i denne såkalte MGP-cupen. Han har tidligere deltatt i MGP i 2013 og 2024. På låten «The Spell» har han med seg Thomas Jenssen fra Levanger, som også deltok på egen hånd. Det var med sangen «Smalltown», som han selv har vært med på å skrive.

Det gikk ikke hele veien for hverken Gothminister eller Trond Jenssen i cupen. Den siste billetten til Lillehammer gikk til Skrellex, alias Kai Thomas Ryen Larsen fra Moss.

På forhånd omtalte Gothminister «The Spell» som en låt om flukt, håp og musikkens evne til å forandre».

– Når livet føles tungt og vanskelig, trenger vi alle litt magi. Hvis vi i løpet av disse tre minuttene kan få lytteren til å glemme hverdagen og tre inn i denne magiske verden — da har «The Spell» gjort jobben sin.

Sangen er hentet fra det kommende Gothminister-albumet Invincible. Videoen er regissert av Bjørn Alexander Brem og Tor Eigil Scheide, der sistnevnte også stå for filming og klipp. Den er filmet i Kulturkirken Jakob, og byr også på opptredener av Ettenna Dark (Annette Gil), The V (Wibke Peker) og Hege Rødfjell.

