Ballade video: Krake søker make

Dusinet fullt med Ulver, Sara Fjeldvær, Rebecca Bangfield, Sult, Simon Moholt & Pilgrim, Les Dunes, Kalandra, Vreid, Via Doloris og The Incomprehensible Danny Midnight Orchestra.

Velkommen til Ballade video nummer 297. Dette er årets første vanlige utgave, så vi kliner like godt til med hele tolv bidrag. Både Kalandra og The Incomprehensible Danny Midnight Orchestra stiller med to sanger hver. Vi har også premiere på en helt ny musikkvideo med Sara Fjeldvær.

Ellers er metal-musikken godt representert her. Ulver startet innen svartmetallen. Også Kalandra har elementer av den tyngre musikk-estetikken, fargelagt gjennom bandets fascinasjon for norrøn kulturarv. Det gjelder også Vreid. Via Doloris er et langt ferskere bekjentskap – og et absolutt spennende samarbeid mellom Gildas Le Pape og Frost fra Sayricon.

Kort sagt: God fornøyelse!

ULVER: Weeping Song

Vi starter med en visualizer til Ulvers nyeste album, Neverland. Dette er det fjortende studioalbumet til Ulver, og ble sluppet på fjorårets aller siste dag. Albumet følger opp The Assassination of Julius Caesar (2017), Flowers of Evil (2020), og Liminal Animals (2024), men er rent instrumentalt og mindre melodi-orientert enn denne trilogien.

Ulver-kjenner Tore Engelsen Espedal kalller utgivelsen the sound of an escape og a journey into undiscovered lands. Ulver består nå av Kristoffer Rygg, Jørn H. Sværen og Ole Alexander Halstensgård. Albumet er tilegnet det sentale medlemmet Tore Ylwizaker, som gikk ut av tiden for halvannet år siden.

«Weeping Song» er åpningssangen på Neverland. Albumet er foreløpig bare ute digitalt, men vil komme i forskjellige fysiske formater mot slutten av februar. Utgiver er som vanlig House of Mythology.

– På Neverland omfavner vi i større grad en punk-ånd, med mer drømmer og mindre disiplin, har Ulver selv sagt. – Dette albumet er rett og slett friere.

Albumet ble spilt inn i Oslo våren og sommeren 2025. Halstensgård og Rygg er produsenter og de viktigste musikere her. Neverland byr også på musikalske bidrag fra Anders Møller, Jørn H. Sværen, Stian Westerhus og Sara Khorami.

SARA FJELDVÆR: Straight Into My Arms

Premiere!

«Straight Into My Arms» er spilt inn live på Antikvariatet i Trondheim. Sara Fjeldvær utga tredjealbumet Love and Other Songs i september i fjor, og brukte høsten på å turnere med fullt band. I 2026 skal hun spille konserter i mindre konstellasjoner, skrive ny musikk og finne ny inspirasjon.

Et utvalg låter fra albumkatalogen ble ellers spilt inn i året som gikk. Her befinner Fjeldvær seg sammen med produsent og medmusiker Mathias Angelhus ved Nidelva i Trondheim, både på utestedet Antikvariatet og på en liten hageflekk.

«Straight Into My Arms» gir oss en fin og enkel, jordnær og slentrende melodi – ikke minst et ganske etterlengtet løfte om vår:

When spring is on our side / You’ll teach me everything / I’ll recite the poetry / And honey you will sing.

– «Straight Into My Arms» er et løfte til fremtiden, sier hun. – En forsikring om at når tiden er inne skal kjærligheten blomstre.

Det er det vi håper på, er det ikke?



REBECCA BANGFIELD: Untangling

Jansen Records slapp forrige uke EP-en «Untangling» med Rebecca Maria Bangfield fra Oslo. I går kom også musikkvideoen til tittelsporet.

I 2023 ga Rebecca Bangfield ut sin første EP, den trespors «Bundle of Bones». I 2024 dukket hun opp i TV-programmet The Voice, der hun hadde Espen Lind som mentor. Samme år ble hun kjent med og begynte å spille med Malin Pettersen.

I desember ble hun ukens artist hos Gaffa, som også spådde henne som en av ti norske artister som blir store i 2026. Hun har ellers tilbragt mye av fjoråret med å jobbe i studio med Hans Kristian Nordin.

– «Untangling» skal utforske en godfølelse og indre knuter, sier Rebecca Bangfield om den ferske sangen. – Det å elske og bli elsket er å løsne opp i noen knuter, føler jeg. På mange måter er jeg en litt forknytt person, og jeg ville at låta skulle handle om hva det vil si for meg å løse opp de knutene.

Om videoen sier hun: – Den er laget av og med Fahil Anweri. Vi har kjent hverandre i fem, seks år, tror jeg. Det er helt sykt stas å ha med en så dyktig fyr på denne videoen.

– En viktig del av prosjektet mitt har vært – og kommer alltid til å være – at jeg har noe på hjertet som må ut. Vi ville at videoen skulle få frem hvor intens skrivingen for dette prosjektet var. Den forteller om én dag og én date og én låt. Alt er også filmet på én dag, og er timet med lyset ute.



SULT: Samme seng

Sult debuterer med denne singelen og videoen. Bandet består av Eskil Myrhaug Sæther (vokal), Edvard Sjøfar Hamberg (bass) og Gustav Sjøfar Hamberg (trommer), samt Theodor Jansen og Kristoffer Falao (gitarer og keyboards).

Sult beskrives som «fem gode kompiser fra Indre Østfold». De har spilt sammen siden barndommen, og er i dag mellom 19 og 21 år. Blant de musikalske forbildene er artister som Håkan Hellstrøm, Zach Bryan og DumDum Boys.

Den 29. januar opptrer bandet på Trondheim Calling, som omtaler dem med stikkord som «energi», «samspill» og «catchy refreng». Ambisjonene for det kommende året er det i hvert fall lite å si på: Sult håper på å spille hele 100 konserter i løpet av 2026.

– Navnet Sult kommer av engasjementet og lengselen etter å skape og føle på noe ekte, sier bandet, som ellers sier at debutlåten handler om å «rote seg bort i noe som man hadde bestemt seg for å aldri gjøre igjen».

Bandet står selv for videoen til «Samme seng», og har planer om å slippe fire singler før sommeren. Også et helt album skal være på vei.

Sult kalte seg tidligere Stone Heart. Alt i 2018 medvirket de under UKM. Året etter var de også med på MGP junior.



SIMON MOHOLT & PILGRIM: Glass

«Glass» er den tredje musikkvideoen fra Simon Moholt & Pilgrim. Videoen er laget i samarbeid med Markus Skogli Pedersen, som også sto bak musikkvideoen til «Kinaputter EP» og låten «Game of Thrones».

– Denne produksjonen skilte seg tydelig fra de to foregående, sier Simon Moholt til oss.

– I stedet for et stramt og detaljert manus, jobbet vi mer åpent og intuitivt. Målet var å formidle en følelse og en stemning, og å være så kreative som mulig innenfor rammene vi hadde satt oss.

– Prosessen var både annerledes og svært morsom, og ga oss rom til å utforske et mer lekent og stemningsdrevet uttrykk.

– Jeg liker hvordan publikum aldri helt vet hva de kan forvente fra oss. De tre musikkvideoene vi har gitt ut så langt er veldig forskjellige i stil, men foregår likevel i det samme universet. Denne uforutsigbarheten er viktig for oss, og noe vi bevisst ønsker å ta vare på.

«Glass» er en låt som hører hjemme i Oslo X-universet til Simon Moholt & Pilgrim – et felles narrativt rom der flere av historiene utspiller seg. Dette universet knytter blant annet sammen albumet Oslo X av Simon Moholt og Pilgrims kommende singel «En Oslo X Historie,» som slippes 30. januar.

– Låten «Glass» er for øvrig en av få låter vi aldri har fremført live. Den ble gitt ut som en julegave og overraskelse til alle som har støttet oss gjennom året. Med en spilletid på kun 2:02 er den også en av våre korteste utgivelser.



KALANDRA: Segla (Live at Lafayette)

I år fyller Kalandra hele 15 år. Jubileet vil blant annet bli markert med slipp av deres første konsertalbum – Live In London. Det feires med en stor konsert på Rockefeller i Oslo 18. februar, med Sylvaine som spesielt invitert gjest.

Kalandra har nå sluppet singelen «Segla» fra det kommende livealbumet, sammen med en konsertvideo fra opptredenen i London i 2024. Bandet ble opprinnelig startet i England. De debuterte med albumet The Line i 2020, og har turnert både i Europa og Australia.

I dag består Kalandra av Katrine Ødegård Stenbekk (vokal), Jogeir Daae Mæland (gitar), Florian Bernhard Döderlein Winter (gitar) og Oskar Johnsen Rydh (trommer).

– Vi gleder oss over å dele en smakebit fra konserten med singelen og videoen til «Segla» – en låt som får en helt annen karakter live enn i studioversjonen, sier Kalandra om sangen.

– Det var en helt spesiell kveld for oss: en utsolgt konsert i London midt under en lang Europaturné, med et fantastisk publikum. Vi er takknemlige for at øyeblikket ble foreviget, og vi føler at denne utgivelsen gjenspeiler noe av energien vi og publikum delte den kvelden.



KALANDRA: Mitt hjerte alltid vanker

Et begrenset antall fysiske vinylutgaver av Live In London vil være eksklusivt tilgjengelig for kjøp under konserten på Rockefeller, der også artisten Iben spiller. Før jul ga bandet ellers ut EP-en «Mørketid», som blant annet inneholdt deres versjon av «Mitt hjerte alltid vanker».

Her hadde Kalandra og Alexander Lykke endret den opprinnelige teksten fra 1732, skrevet av Hans Adolph Brorson. Dette førte blant annet til et oppslag i avisen Dagen, med overskriften Fjerner kristent innhold fra kjent julesang. Med en påfølgende Facebook-debatt med tidvis høy temperatur.

Vi viser her videoen til «Mitt hjerte alltid vanker», som ble laget i samarbeid med produksjonsselskapet VJUS i Oslo. Den ble blant annet lyssatt ved hjelp av en drone, og har ellers strykerarrangementer av Niclas Rydh. Kalandra lagde senere også en lyric video til «Hymna til Blåfjell», som er et annet av kuttene fra «Mørketid».

Den sistnevnte versjonen var i hvert fall helt godkjent – av ingen ringere enn opphavsmennene Bent Åserud og Geir Bøhren.



LES DUNES: Koen’s Theme

Les Dunes er et instrumentalt band fra Haugesund, som i september i fjor ga ut albumet From Etne To The Edge Of Space på det tyske selskapet Kapitän Platte. Det var oppfølgeren til Les Dunes fra 2023, utgitt på den samme etiketten.

Trioen består av Morten Jackman på trommer, Per Andreas Haftorsen på gitar og Per Steinar Lie på bass. I går ga de ut den nye videoen «Koen’s Theme», som fikk premiere på nettstdet nordicmusiccentral.com.

– «Koen’s Theme» ble til i Brussel mens vi var på turné. Vi bodde i et vakkert hus – og låten kom ut av den følelsen vi fikk av de vakre og varme omgivelsene vi var i. Den er dedikert til Koen Dooms, som eier huset som vi bodde og spilte konsert i.

Les Dunes har også lagt ut en annen versjon av sangen, stødig filmet i ett take av Koen Dooms på mobiltelefonen. Den kan du sjekke ut her.

– Vi spiller ellers konsert i Bergen og Stavanger neste uke. Vi har også begynt å tenke på neste plate, avslutter bandet.



VREID: Kraken

Vreid slipper her «Kraken», som er den offisielle låten til Nordisk Films storsatsing med samme navn. Filmen om sjømonstret er allerede solgt til over 35 internasjonale markeder. Den får norsk kinopremiere 6. februar, med internasjonale lanseringer gjennom hele 2026.

Ifølge Wikipedia ble kraken første gang utførlig beskrevet av Bergensbispen Erik Pontoppidan på midten av 1700-tallet. Han sammenlignet det med en øy med armer og master. Pontoppidan bygde sine beskrivelser på fortellinger fra norske fiskere.

Vreid har ellers arbeidet mye med sitt kommende album The Skies Turn Black. Det omtaler de som en av de mest krevende, men også mest givende periodene i bandets historie.

– Det som startet med inspirasjon, utviklet seg til en vanskelig fase der både kommunikasjon og retning ble satt på prøve.

The Skies Turn Black slippes 6. mars 2026. Vreid skal også ut på en omfattende Europaturné sammen med Hypocrisy, Abbath og Vomitory.

– I Norden har vi heilt fantastiske historier som folk finn interessante. Det er akkurat det å formidle det, som på ein måte er heile nøkkelen her, sa bassist og låtskriver Jarle Kvåle til NRK i desember.

Regissør av Kraken-filmen er Pål Øie, med Sjur Aarthun som hovedfotograf. Vreid-segmentene i musikkvideoen er filmet av Håvard Nesbø, som også har klippet sammen det hele.



VIA DOLORIS: For The Glory

Via Doloris er det nye prosjektet til Gildas Le Pape, som først ble kjent i Norge i 2007 som live-gitarist i Satyricon. Han er opprinnelig fra Bretagne i Frankrike, og har de siste årene også spilt Django Reinhardt-inspirert musikk. Han er dessuten fast gitarist i Hot Club de Norvège.

Nå har Le Pape vendt tilbake til ekstremmusikken med det han selv kaller «et tydeligere uttrykk og fornyet fokus». Ifølge ham bygger Via Doloris videre på arven etter nordisk metal, samtidig som prosjektet følger sin egen kurs.

– I kjernen ligger en kompromissløs dedikasjon til detaljert gitararbeid, musikalsk håndverk på høyt nivå og selve låtskriverkunsten. I stedet for å følge sjangerens strømninger, settes melodien i sentrum — ikke som utsmykning, men som bærende kraft.

– Forankret i ensomhet og i spennet mellom mørke og skjønnhet, tar Via Doloris for seg eksistensens tyngde: de stille byrdene vi bærer, sårene tiden skjuler, og veien mot døden.

Via Doloris betyr nettopp lidelsens vei. Frost fra Satyricon deltar her som session-trommeslager, mens Le Pape selv står for vokal, koringer, gitarer og bass. Albumet Guerre et paix, «krig og fred», slippes 20. mars på det store og viktige metal-selskapet Season of Mist.

Gildas Le Pape har selv produsert albumet, som vi ser frem mot å høre i sin helhet. Videoen er ved Linnea Syversen, som vi har presentert ved en rekke anledninger.



THE INCOMPREHENSIBLE DANNY MIDNIGHT ORCHESTRA: Live Metamorphoses – The Revelation

Dobbelt premiere! Og det med Danny Midnight, alias Daniel Mitternacht, alias Dan Robert Brask Sanengen. Han ga nok ut en av de aller mest særegne platene i Norge i fjor. Albumet heter Metamorphoses, og byr på en heavy og marerittaktig historie med matchende musikk. Og mye svart humor.

– Hvis ikke Gymnocal Industries endelig hadde gitt ut den lenge planlagte samleboksen til Bogus Blimp i 2024. Hvis ikke de hadde feiret utgivelsen i lokalene til Cappelens Forslag og hentet inn Danny Midnight til å spinne totalitær musikk fra hele verden i alle formater.

– Og hvis ikke Hilmar Bergendahl Larsen fra Bogus Blimp hadde spurt Ottoegil Sætre fra Gymnocal Industries om han hadde hørt plata kveldens jockey hadde spilt inn, men aldri gitt ut …

– Hvis ikke alt dette hadde skjedd en sommerkveld i den lille boksjappa i Oslo sentrum, hadde The Incomprehensible Danny Midnight Orchestra neppe gitt ut albumet Metamorphoses.



THE INCOMPREHENSIBLE DANNY MIDNIGHT ORCHESTRA: Live Metamorphoses – The Temptation

Nettopp – og ganske sikkert hadde det vel ikke blitt noen slippkonsert på Pakteatret i november, heller.

Det er nemlig der Paulus Alinge fimet hele seansen, som fremsto som en uttrykksfull blanding av konsert og avantgarde-teater. Nå har Alinge og Danny Midnight redigert sammen tre smakebiter. Du finner alle tre på denne siden fra YouTube.

Thomas Oxem medvirket på trommer og perkusjon, mens Nils Jakob Langvik også deltok på scenen. Hilmar Bergendahl Larsen sto for lys og lyd, med litt lys-hjelp av Bjørn Rummelhoff-Hansen.

Metamorphoses er utgitt Gymnocal Industries, som i februar ogaå skal gi ut en single med Glasblume – bandet til artisten Uniah, alias Una Aurora Venås.

Vi ønsker som alltid våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 297 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.