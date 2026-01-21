Jarles låt er lyden av monsteret i fjorden

Vreid spiller og synger offisiell låt til storfilmen «Kraken».

Filmen Kraken utspiller seg under Norges dypeste fjord og følger historien om et kolossalt vesen som har ligget skjult i århundrer, en naturkraft klar til å bryte frem. Filmen er solgt til over 35 internasjonale markeder og får norsk kinopremiere 6. februar, skriver plateselskapet Indie i samarbeid med Nordisk film. Den har internasjonale lanseringer gjennom året.

Sporet skal være forankret i sognametalens mørke arv – og i en fortelling om det urgamle vesenet som hviler under Sognefjordens overflate.

Produsent Einar Loftesnes beskriver samarbeidet som et naturlig møte:

– Låten Jarle Kvåle har skrevet til denne filmen er det ultimate lydsporet til Sogn. Denne Vreid-låten fanger essensen av sognametal, Kraken-myten og skaper et lydlandskap som springer direkte ut av den mørke naturen begge disse uttrykkene kommer fra, sier Loftesnes i pressemeldinga.

For låtskriver Jarle Kvåle (Vreid) har prosjektet også en personlig dimensjon.

– Å vokse opp ved Sognefjorden kunne til tider føles som å vokse opp i en David Lynch-verden. Einar har tatt med seg denne stemningen inn i sine prosjekter og bygget sitt eget univers rundt den. Det har vært et privilegium å få skrive musikk til dette universet, og jeg er stolt av at Vreid nå er en del av det, sier Kvåle.

Låta «Kraken» kommer – med video med deler fra, og som bærer preg av filmen – 23. januar.