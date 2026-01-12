Trond Kallevåg, del to: Mellom Træna og Hawaii

– Om en filmskaper leser dette, er det bare å ta kontakt.

Dette er del to av vår Ballade video-spesial med og om Trond Kallevåg. Haugesunderen debuterte på plate med Trond Kallevåg Hansen Trio i 2017. Siden har det blitt fire album på Hubro med stadig økende superlativer fra publikum og presse. 37-åringen komponerer alt materialet selv, og er også produsent.

Les del en av vår Trond Kallevåg-spesial her.

– Det virker som om du ofte lar deg inspirere av reelle hendelser og historiske epoker. Kan du fortelle litt om oppholdet ditt på Træna i forfjor høst, som vel ledet til utgivelsen av albumet Minnesota?

– Jeg er ofte inspirert av gamle bilder, historiske temaer og sånt. Samtidig er det viktig for meg å si at jeg ikke driver med dokumentarisk musikk, eller prøve å lære lytteren opp i en spesifikk historisk epoke. Når jeg setter meg inn i et tema, så forsøker jeg å ikke lære for mye om det, men så mye at man setter i gang fantasien og kjenner på stemninger.

– Mitt månedslange opphold på Træna høsten 2024 ble veldig viktig i arbeidet som etter hvert ledet frem til Minnesota. Der skrev jeg mye av musikken som endte opp på platen. Og så kom jeg over noen gamle sort hvitt-fotografier av Alma Sandøy, en kvinne fra Træna som tidlig på 1900-tallet tok bilder av hverdagen på Træna. Hennes bror hadde emigrert til Hawaii før hun var født. Gjennom brev og fotografier ble det utvekslet bilder mellom et lite øysamfunn i Nordland – og et helt annet liv på andre siden av kloden.

Trond Kallevåg: Twins of Træna (Minnesota, 2025)

Kallevåg, som i dag holder til i Oslo, forteller at fotografier har betydd mye for hans arbeid med platene.

– Jeg har ofte kikket i Nasjonalbiblioteket sitt billedarkiv. I arbeidet med platene Fengselsfugl og Amerikabåten var for eksempel de gamle sort hvitt-fotografiene til Anders Beer Wilse fra Botsfengslet og Amerikabåten viktige inspirasjonskilder til musikken. Måten han fanget hverdagen til folk i en tid hvor kamera ikke var allemannseie, synes jeg er utrolig spennende.

Trond Kallevåg: Høvding (Amerikabåten, 2023)

– I komponeringsprosessen har jeg også vært veldig glad i å lytte på utgivelser på det amerikanske plateselskapet Smithsonian Folkway Recordings. De har gjort et fantastisk arbeid i å dokumentere tradisjonsmusikk rundt om i hele verden. De har også veldig fine omslag til utgivelsene sine.

– Musikk jeg har latt meg inspirere av der inkluderer den amerikanske gitaristen Elisabeth Cotton, i tillegg et drøss av opptak av ur-amerikanere sin tradisjonsmusikk. Som regel var det en som reiste rundt med dress og en håndopptaker som tok opp musikken der og da. Lyden på utgivelsene er ofte veldig karakteristiske.

Trond Kallevåg: Flukt (Bedehus & Hawaii, 2019)

Trond Kallevåg understreker at musikken hele veien har vært noe svært billedlig for ham.

– Ja, helt siden jeg var liten. Det er vel derfor jeg også har en lidenskap for film. Kombinasjonen av bilder og musikk er et utrolig spennende format og kan gi veldig interessante resultater. Vi omgir oss med dette hele tiden i dag, alt fra TV-serier, film og sosiale medier.

– Man kan si hva man vil om Tiktok, men plattformen har åpnet for at unge i større grad kan leke og eksperimentere med kombinasjonen av lyd og bilder. Det er interessant hvor mye «nisjete» og «kunstneriske» ting man kan få opp i feeden sin.

– De nyeste videoene dine er filmet av Justin Bellucci og klippet sammen av deg, mens du også har samarbeidet med Sigurd Ytre-Arne. Hva tenker du om selve videomediet – og kunne du tenkt å jobbe mer med større filmatiske formater?

– Jeg elsker videomediet. Jeg har også alltid hatt en drøm om å lage film en gang. Jeg har lovd meg selv å gjøre det på et tidspunkt. Jeg vet bare ikke når enda. Jeg har ellers en drøm om å lage filmmusikk. Om det er en filmskaper som leser dette og kunne tenke seg å bruke musikk laget av meg, så ta gjerne kontakt!

– I dag regner vi med at det er like mange etterkommere av nordmenn i USA som det er nordmenn i Norge. Har du selv opplevd interesse fra de norskamerikanske miljøene for musikken din?

– Jeg har merket noe interesse, mest gjennom kommentarer på YouTube og litt i sosiale medier. Jeg kan nå også se at jeg nå har like mange lyttere i USA som i Norge, men flest er det faktisk i Frankrike, hvor det er dobbelt så mange lyttere som her hjemme. Det synes jeg veldig artig. Men jeg kunne godt tenkt meg å jobbe enda mer med å få flere ting i Amerika.

Trond Kallevåg: Amerikalinjen (Amerikabåten, 2023)

– Da får vi nesten bare takke deg for en lang og interessant samtale. Du skal ellers ha et litt forsinket plateslipp for Minnesota på Goldie i Oslo 22. januar. Hva kan vi vente oss der – og er du alt på gang med nye prosjekter?

– Det stemmer – og det gleder jeg meg veldig til. På konserten spiller vi musikken fra Minnesota, i tillegg til et utvalg låter fra mine tidligere plater.

– Jeg er allerede i gang med nye prosjekter. I januar drar jeg på en to uker lang turné i Japan med tablasutøveren Krissy Bergmark, hvor vi spiller fem konserter med ny musikk jeg har skrevet til duoen. Vi møttes i Kansas i USA i 2024, da jeg fremførte musikken fra Amerikabåten på festivalen Folk Alliance.

Første del av vårt intervju med Trond Kallevåg kan du lese her.