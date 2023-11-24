Ballade video: Lys og motlys

Tolv nye musikkvideoer fra Madder Mortem, Thee K-Otics, Matterhorn, Eir, Øyunn, Naeon Teardrops, Moddi, Trond Granlund og Best i motlys, Karl Bjorå og Trond Kallevåg. Og dobbel dose stein med Mean Steel.

Vi starter nokså barskt i dag, med ferske og fete låter av Madder Mortem og Thee K-Otics. Og så setter vi et ekstra kryss i taket over at veteranen Trond Granlund er tilbake, med nye viser om hovedstaden og kveldssolen i livet. Det er med det nye bandet Best i motlys.

Vi har mye fint å by på ellers også. Vi utforsker alternativ virkelighet med Naeon Teardrops, ser på språkets virkelighet i krigstid med Moddi – og sjekker debutalbumene til Øyunn og Eir. Og utforsker ny, instrumentell musikk med Karl Bjorå, Trond Kallevåg og Mean Steel. Til sammen hele tolv nye videoer.

Norsk musikk er allsidig. Norsk musikk har tusen uttrykk. Og vi er privilegerte som kan følge den hver uke.

Kort sagt: God fornøyelse!

MADDER MORTEM: Towers

– «Towers» er en låt det er fryktelig morsomt å spille, fordi den er så groovy. Hele gjengen har en rimelig bred referanseramme, og denne låten er et godt eksempel på en typisk Maddersk måte å blande referansene på, sier frontkvinne og låtskriver i Madder Mortem, Agnete Mangnes Kirkevaag.

– Videoen til «Towers» er regissert av Patrick Scantlebury, som spilte gitar i Madder Mortem på Red in Tooth and Claw-tida. Det er så genialt å kunne jobbe med noen som skjønner musikken innenfra og kjenner oss godt. Han har fått utrolig mye ut av et begrenset budsjett og en stram tidsplan.

– Videre nå slipper vi andre og tredje single fra plata henholdsvis 13. desember og 12. januar, og så blir Old Eyes, New Heart sluppet 24. januar. Første live-opptreden som er annonsert blir Inferno-festivalen, og så får vi se hva som skjer videre, avslutter hun.

Dagens utgave av Madder Mortem består av Agnete M. Kirkevaag (vokal), BP M. Kirkevaag (gitar, vokal), Anders Langberg (gitar), Tormod L. Moseng (bass) og Mads Solås (trommer). Bandet albumdebuterte med Mercury i 1999, og har siden gitt ut syv album.

THEE K-OTICS: Lovin’ Kinda Rocket

Med inspirasjons-skjeen dyppet dypt ned i 60- og 70-tallets protopunk-gryte har Thee K-Otics klart å skape en musikalsk meny med smaker av Detroit, New York og Sydney i sine glansdager, og tilsatt en touch av Oslo, 2023.

Etter singledebuten med «Coastguard Girls / Last Time Around» i 2021, kommer bandet nå med sin første fullengder, We The Thee. Den slippes 1. desember på Westergaard Records.

– Musikkvideoen til «Lovin’ Kinda Rocket» inneholder filmklipp fra en svensk B-film fra 1999 kalt It Came From Outer Space… n’ Stuff, avslører bandets trommis og videoklipper Pelle Enebro.

Filmen var et samarbeid mellom arbeidsformidlingen og Östersunds kommune, og ble laget av arbeidsledig ungdom, inkludert Pelle selv, som både laget rekvisitter, spesialeffekter og deltok som skuespiller.

– Vi syntes at estetikken og utenomjordingstemaet passet godt sammen med vår rakettsang. Låta er ellers dypt inspirert av de to fremste rockebandene som starter med bokstaven ‘S’ – selvfølgelig The Saints og The Stooges, forteller låtskriver Thor Erik Havn.

– Den låter kanskje ikke som dem, men heller som Rolling Stones’ Exile on Main Street spilt på 78 rpm. Bare prøv!

Thee K-Otics har medlemmer fra band som Los Plantronics, For the Love of Ivy, Quarter Wolf, Mobsmen og Cables. De er Marius Kromvoll (vokal), Geir Fredriksen (bass), Signor Havn (gitar) og Silje Dybedahl (gitar), i tillegg til Pelle Enebro. I tillegg hører vi Bendik Brænne på sax og Didrik Lund på keyboards.

I desember spiller det hardtslående bandet på Vaterland i Oslo, Lobbyen i Trondheim og Rockeklubben i Porsgrunn.

MATTERHORN: The Brightest Light

Kanskje på tide å roe ned litt? Det gjør vi gjerne med Trondheimsbandet Matterhorn, som vi sist hørte fra i forbindelse med sangen og videoen «Soaring Birds» i desember i fjor. De ga ut albumet Outside i 2020, der tittelen pekte mot de som er utelatt og satt til side i samfunnet.

– Teksten til låten «The Brightest Light» er skrevet rundt personlig forandring, sier Tommy Sebastian Halseth i Matterhorn til oss.

– Den refererer til en åndelig og til en følelsesmessig forandring, da i forbindelse med opplevd panikkangst og depresjon. Hovedbudskapet i låten er at det alltid finnes håp.

Musikk og tekst er ved Tommy Sebastian Halseth. Sangen er produsert av Tage Johnsen, og er spilt inn i TJ Studio. Her hører vi Tommy Sebastian Halseth (vokal), Tage Johnsen (piano, vokal), Bendik Vidvei (gitarer), Terje Craig (stemme) og Jarl Ivar Andresen (synth, programmering).

Som det heter i det vakre snakkepartiet halvveis ute i låten: A crow represents change or transformation. But much more than that, it refers more to a spiritual or emotional change. These intelligent birds give us valuable insight, into situations around us and help us adapt as required.

Dette er ellers en premiere hos oss, noe vi alltid er litt ekstra fornøyde med. Artwork er ved Eh Toori, mens selve videoen er regissert av Sondre Gråberg.

EIR: Om jeg lar deg sove må du våkne

Eir Vatn Strøm vant IntroFolk i fjor og ble samtidig Årets unge folkemusiker under Folkelarm. Hun er også med i den kritikerroste trioen Ævestaden, som vi i Ballade video presenterte sist uke.

– På samme vis som jeg foretrekker å se en film framfor å lese en bok, foretrekker jeg noe visuelt til det auditive, sier hun. – Det behøver ikke være konkret, men det visuelle er for meg med på å skape en stemning. Så klart liker jeg å drømme meg vekk når jeg lytter til musikk, lage egne bilder og scener, men jeg er også stor tilhenger av å se hva den som har skapt musikken ønsker å få oss til å føle.

– Denne musikkvideoen er spilt inn og redigert av Sigurd Ytre-Arne, min gode venn og kollega. Han er både musiker og filmfotograf, og vi har flere musikalske samarbeid på gang. «Om jeg lar deg sove må du våkne» er filmet i et one-take i KHiO sitt lokale nede ved Akerselva i Oslo.

– Ytre-Arne brukte to kameraer og har siden satt filmene sammen. Låta er filmet i halvt tempo og så speedet opp til originaltempo. Det er det som gjør den litt morsom og hakkete.

Musikerne er Jomar Jeppsson Søvik på trommer, Ask Vatn Strøm på gitar, Solveig Wang på synther og Eir på vokal, elektronikk og komposisjon. Musikken er spilt inn og mikset av Hans Martin Austestad, og mastret av Hans Martin Austestad og Christian Obermayer.

Eir blir å høre rundt om på nyåret med bandet sitt. Før hun tar juleferie dukker hun opp på Big Dipper i Oslo med en liten solo-signeringskonsert, den 10. desember.

ØYUNN: Blocker

Øyunn, aka Siv Øyunn Kjenstad, er en artist, trommeslager og sanger/rapper som lager alternativ pop/hip hop/indie. Hun har en bachelor i improvisasjon og trommer fra NTNU i Trondheim, og har bodd i København siden 2019.

– Jeg liker å prøve meg innen forskjellige felt. Jeg ønsker å være så ærlig som mulig, både i kunsten og livet. Når jeg ikke lager musikk på egen hånd, spiller jeg gjerne trommer for andre. Jeg jobber også som skuespiller og komponist i forskjellige prosjekter.

Øyunn har blant annet spilt med Efterklang, Bugge Wesseltofts New Conception of Jazz, Our Broken Garden og Frode Haltli Avant Folk.

«Blocker» er den andre singelen fra konseptalbumet Aspects, som er sluppet via Midnight Confessions i Danmark. Her hører vi Øyunn (stemme), Jens Mikkel Madsen (bass), August Korsgaard (keyboards) og Simon Littauer (modular). Jakob Eri Myhre (trompet, elektronikk) spiller også på resten av albumet.

Sangen er skrevet av Øyunn, og er tatt opp i Munchmuseet i Oslo og Panalama i København. Live-tekniker var Alf Christian Hvidsteen, mens Anja T. Lahrmann har hjulpet til med ekstra opptak.

Videoen er regissert av Caroline Johansen, med Cassandra Niki som co-regissør og kunstnerisk editor. Karoline Finnema har filmet, mens Nicholas Bjørneboe har klippet. Produsenter er Thorbjørn Tønder Hansen og Øyunn.

Aspects var opprinnelig et bestillingsverk for Ultima-festivalen i 2022. Forestillingen består ellers av fem kortere filmer, hvor åpningsfilmen har blitt vist på flere filmfestivaler. Rollene her spilles av Gine Cornelia Pedersen og Øyunn selv.

N∆EON TE∆RDROPS: Haunted

– «Haunted» handler om å være i den vanskelige situasjonen der kjærligheten og støtten din for noen svært nære ikke er nok til å hjelpe dem ut av deres utfordringer, men etterlater deg maktesløs i å dele smerten deres, hvor du innser at du ikke er den som har nøkkelen til å endre situasjonen deres.

Det sier Naeon Teardrops, aka Per Martinsen. Sangen er hentet fra albumet Testimony, som kom i september. Det er beretningen om en alternativ virkelighet, der den norske techno-artisten ikke skrev og slapp «Amnesiacs» under artistnavnet Naeon Teardrops.

I stedet forlot han Tromsø uten noen bestemt destinasjon i tankene, og endte ved en ren tilfeldighet opp i Hackney i øst-London. Her ble han utsatt for tidlig Chicago house og Detroit techno – grunnlaget for en karriere som elektronisk dansemusikk-produsent i løpet av de neste tre tiårene, der han ga ut plater og remikser som Mental Overdrive, så vel som prosjekter og samarbeid som Illumination/Chilluminati og Frost.

Men i et parallelt univers skjedde aldri alt dette. I et alternativt hjørne av multiverset forble hans musikalske reise mer tro mot lydene fra hans formative år som musikkelsker, der han vokste opp med britisk og europeisk elektronisk pop og indie, inkludert artister som The Cure og Depeche Mode.

Historien om denne andre, mulige tidslinjen undersøkes i den flerdimensjonale selvbiografien Pyramids On The Moon, skrevet de siste tre årene som en del av et kunstnerisk doktorgradsprosjekt ved Norges arktiske universitet.

– Musikkvideoen til «Haunted» er filmet i de endeløse korridorene på et psykiatrisk sykehus, der følelsen av å gå seg vill sannsynligvis kan resonere med den maktesløse følelsen man kan oppleve som en empatisk tilskuer til galskapen som pågår i verden akkurat nå.

MODDI: New Dawn (acoustic with Roosmarijn)

En som nok også føler en del på galskapen i verden er Moddi. 9. november la Senja-artisten ut følgende melding på sin Facebook-side:

– I natt er det natt til 10. november, Krystallnatten som for 85 år siden markerte starten på jødeforfølgelsene i Europa og drapene på over seks millioner jøder. En dyster påminnelse om hva dehumanisering og hat fører til.

– Jeg skrev «New Dawn» med utgangspunkt i ekte ord brukt av ekte mennesker i ekte kriger. De fleste av oss kan gjøre lite med bombene, men ordene som rettferdiggjør bruken av dem omgås vi alle med daglig.

– Språk er makt, men det avslører også hyklerne. Når terrorister fra Hamas roper at «Gud er stor» mens de myrder uskyldige sivile, er det de som vanærer skaperverket de hevder å representere. Når mektige statsledere bruker ord som «trygghet», «demokrati» og «stabilitet» for å starte kriger, må vi andre kunne gjennomskue det.

– Aldri mer Krystallnatt! Stopp bombingen av Gaza! Knus fascismen! Aldri mer 7. oktober! skriver en engasjert artist.

– Egentlig skal jeg være i full julemodus nå og fortelle med sprudlende stemme at jeg gleder meg til det nye albumet, men det går ikke. Verden er så jævla mørk at det bare går ikke. Så i stedet får du en video jeg egentlig hadde tenkt å spare.

Opptaket med den hollandske sangeren og bratsjisten Roosmarijn Tuenter er gjort i Groningen i september 2021. Heta Salkolahti har fotografert, mens Harmen Ridderbos sto for lyd.

BEST I MOTLYS: Mitt Oslo

«Mitt Oslo» er Best i motlys sin første låt. Den er fra et kommende album som slippes på plateselskapet Østkantfolk på nyåret. Det drives av Trond Granlund, som har rukket å fylle 73 år. Han platedebuterte i 1973, og utga sin første soloplate i 1976.

– Det er ingen tilfeldighet, for Oslo er en krevende by som slett ikke lar deg slippe unna. Låta heier på Oslos fiolette morgentimer når trikken kommer, nostalgien over forgangne tider, billig vin og sjela til byen vår.

Med Trond Granlunds stemningsfulle stemme, melodi av Johan Berggren og tekst av Oslo-patrioten Yngve Kveine, så lukter det både nostalgi og framtidstro av denne låten, heter det.

– Best i motlys heier på alminnelige folk. Det kan være menn som faller. Hjelpeløs kjærlighet. Utømmelige vindunker. Eller usynlige løgner. Det kan også være dagslyset som aldri kommer eller som pirker deg for tidlig i øya.

Best i motlys består av Trond Granlund, Bjørn Sundquist, Johan Berggren og Yngve Kveine. Det er Roger Haugen som har filmet den stemningsfulle videoen.

KARL BJORÅ: Don’t Look Down

Karl H. Bjorå fra Evje har de siste 6-7 årene markert seg i band som Emmeluth’s Amoeba, Yes Deer, Megalodon Collective og flere andre. Det har skjedd både gjennom utgivelser med gruppene, samt konserter verden rundt.

I hans eget band fremføres kun Bjorås’ komposisjoner, hvor jakten på en kvalitetsrik og unik lyd, både som ensemble og alene, er i fokus.

– Bandets særpreg ligger i både instrumenteringen og musikernes sterke egne uttrykk, og balanserer komponerte elementer og fritt spillerom hårfint – uten at det oppstår kamp om plassen, sier Bjorå.

Som Arild R. Andersen skrev om albumet i Aftenposten: – Bjorå dekonstruerer bildet av gitaristen som selvnytende midtpunkt og akrobat. Han utfordrer lytternes forventninger og skaper helhet, helt uten å vimse.

Karl Bjorå Band består av Karl Bjorå (gitar og komposisjon), Selma French Bolstad (feler og vokal), Tuva Syvertsen (feler og vokal), Vegard Lien Bjerkan (piano, synther), Bárður Reinert Poulsen (kontrabass) og Andreas Winther (trommer).

Vi tar også med at Karl Bjorå Band spiller på Dunk i Oslo, lørdag 9. desember. «Don’t Look Down» er en av tre videoer som er spilt inn på Flerbruket, filmet og klippet av stadig like aktive Sigurd Ytre-Arne.

TROND KALLEVÅG: Høvding

Dette med å lage tre videoer i slengen er det flere som benytter seg av. En av dem er Trond Kallevåg, som nylig slapp det nye albumet Amerikabåten. Dette er oppfølgeren til sterkt kritikerroste Bedehus & Hawaii fra 2019 og Fengselsfugl fra 2021.

Det har vært sagt om Kallevåg at han bruker gitaren «som et verktøy for å formidle sine musikalske ideer som ofte har sterkt melodisk fundament og historiefortellende kvalitet, men som fremdeles er åpne nok til at medmusikantene kan uttrykke seg uten problemer.»

– Jeg ønsket at musikerne skulle uttrykke seg uten å føle seg begrenset av musikken, sier han selv om den nye platen, der Daniela Reyes (trekkspill), Selma French Bolstad (hardingfele), Ola Øverby (trommer), Håkon Aase (fiolin) og Jo Berger Myhre (bass) er blant medmusikantene.

– Jeg vil gjerne takke de eksepsjonelt dyktige musikere som lånte talentene sine til Amerikabåten, forteller Kallevåg. – Jeg vil også uttrykke min oppriktige takknemlighet til alle på Hubro Records for å gi den ut på mitt favoritt-platselskap.

Også denne videoen er det Sigurd Ytre-Arne som har filmet, med Trond Kallevåg selv som klipper.

MEAN STEEL: Stein II: Kvarts

Også Mean Steel har laget tre videoer. Dette er videoene til «Stein II: Kvarts» og «Stein III: Einingen», som er komponert av Tine Surel Lange for barytonsax og cello. Verket «Stein I-III» ble bestilt av Mean Steel med støtte fra Norsk kulturråd, og ble urframført våren 2022.

I musikkvideoene er også introene til verkene tatt med, der vi hører en fortellerstemme og gnisning av steiner. Du kan også sjekke ut verket på albumet It is, som gis ut på Finito Bacalao Records i dag, fredag 24.november.

Mean Steel er en duo, som i 2019 ga ut albumet Zwei-Mann-Orchester. Svenske Hans-Urban Andersson har vært en av de fast ansatte musikerne i MiN-ensemblet i Musikk i Nordland, frem til han gikk av med pensjon høsten 2023. Ola Asdahl Rokkones på saxofoner er en uavhengig musiker bosatt i Tromsø, som lever av å spille klassisk, jazz og folkemusikk.

På den nye platen hører vi musikken til fire kvinnelige komponister fra Nord-Norge: Agnes Ida Pettersen, Rakel Nystabakk, Tine Surel Lange og Herborg Rundberg.

– De fikk absolutt frie tøyler, bortsett fra ett eneste kriterium: Musikken måtte låte tøft!

I videoene ser vi hendene til komponist Tine Surel Lange. Her er tredje del av verket: «Stein III: Einangen»:



MEAN STEEL: Stein III: Einangen



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 207 av Ballade video.

