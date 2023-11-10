Ballade video: Sanger om mens og avlæring

Vi legger ut på hjerteturne med Sandra Kolstad. Margrete, Therese Ulvan, Misty Coast, Savoy, Charlotte Jacobsen, Grill Bill og Trond Kallevåg.

Vi starter denne utgaven av Ballade video med to temaer som nok ikke er helt gjengs emner innen popmusikken. Det dreier seg om Sandra Kolstad, som utforsker begrepet «avlæring», i samarbeid med unge eurytmister.

– Vi snakket mye sammen om hva avlæring betyr, og prøvde å lage et trygt rom hvor vi sammen kunne utforske hvordan avlæring kan se ut om man skal danse den, sier Kolstad.

– Så fikk det briste eller bære hvordan det så ut. Det var også en del av avlæringen – å ikke gjøre det for et blikk utenfra, men for vår egen opplevelse innenfra.

Den andre videoen er av artisten Margrete, som tar for seg mens og PMS.

– De emosjonelle og psykiske aspektene ved PMS er et tema det finnes altfor få låter om, sier hun til oss. – Musikkvideoen til «Luteal» er laget på nullbudsjett, filmet på iPhone og med lommelykter som eneste belysning.

Begge disse videoer er premierer hos oss. Det er også videoen til Therese Ulvan, som har lagt ut på en helt spesiell høstturné. Vi har et rikholdig og variert program ellers også, og kan som vanlig bare si:

God fornøyelse!

SANDRA KOLSTAD: Unlearning

På Sandra Kolstads nye single «Unlearning» utforsker hun avlæringsbegrepet i tekst og toner. Her kommer en video av en performance Kolstad gjorde på Henie Onstad Kunstsenter sammen med studenter fra Oslo By Steinerskole.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Jeg har laget mange musikkvideoer i karrieren min. Formen føltes plutselig stivnet og uinteressant. Isteden ønsker jeg ta med meg noe av det umiddelbare som skjer i scenekunsten, og se om det var mulig å fange det på film.

Det er fire år siden Kolstad ga ut musikk i eget navn. Hun har i mellomtiden debutert som skjønnlitterær forfatter på Aschehoug forlag med romanen To ord for ødeleggelse.

I tillegg har hun tonesatt nobelprisvinner Jon Fosse, skrevet musikk til flere teaterstykker, samt medvirket som skuespiller i noen av dem. Hun har også laget performancer med forfattere som Edouard Louis og Ann Carson.

Kolstad utarbeidet selv koreografien sammen med studentene og to eurytmi-lærere.

– I den grad man kan kalle det en koreografi, utdyper Kolstad. – Vi var egentlig aller mest opptatt av å lage et slags ritual. Å utføre noe som føltes meningsfylt for oss alle i stunden.

– Det viktigste var opplevelsen av å gjøre det.

«Unlearning» er filmet og redigert av Ingrid Styrkestad.

MARGRETE: Luteal

Også Margrete, aka Margrete Skretting Bergset, er tilbake med ny musikk. I likhet med forgjengeren, «FLAWS vol. 1», inviteres lytterne her inn i et komplekst landskap av menneskelige følelser og erfaringer.

– Jeg ønsket å skrive en sang om de psykologiske og emosjonelle aspektene ved PMS. Dette blir ofte oversett, brukt som en gaslighting-teknikk eller en kvinnefiendtlig punchline. Det er angst, det er depresjon, det er tretthet etter å håndtere sterke fysiske smerter.

– Det er håpløsheten ved å vite at i løpet av en måned må du gå gjennom nøyaktig det samme om igjen – med mindre du tar en pille som gjør deg deprimert for en hel måned i stedet. Det er den ekstreme følelsen av sårbarhet, som om du ikke har hud. Og samfunnets forventning om at du, til tross for alt dette, skal fortsette som om alt er i orden.

– Jeg begynte å skrive denne låten for alle som har mensen, som en sang å forholde seg til og finne trøst i, skrevet på samme måte som kjærlighetssanger er skrevet – som en universell opplevelse. Da sangen var ferdig, tenkte jeg at folk som ikke har mens virkelig trenger en sang som denne også, for å lære og forstå. Så nå er det en sang for alle, antar jeg.

Videoen er laget av Alicia Johnsen og Kristina Aas.

Margretes egenproduserte låt «Teen» har vært i to TV-serier, I May Destroy You (BBC/HBO) og Unge lovende (NRK). Hun ble nominert til Gullstolen under Grimstad kortfilmfestival for beste musikkvideo i både 2021 og 2022, i forbindelse med musikkvideoene «Charizard» og «Fish Hooks». De ble lagd i samarbeid med regissør Frøydis Fossli Moe.

THERESE ULVAN: Reason

I dag, fredag 10. november, slipper Therese Ulvan sin nye musikkvideo til låten «Reason». Den handler om å følge hjertet, og lytte til tvil man måtte ha. Samtidig har hun lagt ut på Hjertemøte-turneen, der hun skal møte mennesker som ellers ikke har stor tilgang til konsertopplevelser – på grunn av økonomisk situasjon, helsesituasjon eller livssituasjon.

Det betyr at Ulvan drar innom flyktningmottak, fengsler, sykehus, rusinstitusjoner og omsorgsboliger over hele landet, før hun legger ut på en mer kommersielt anlagt turné til neste år.

– På Hjertemøte-turneen ønsker jeg å skape magiske øyeblikk og små pusterom i hverdagen. De som vanligvis står bakerst i køen i samfunnet, skal denne gangen å stå helt først, sier hun.

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Og til sammen kan det bli en del. Det er mye uro på kloden vår nå, så det å kunne så noen positive frø er utrolig givende. Om jeg kan hjelpe ett menneske til å kjenne en god følelse den stunden jeg har konsert, for så å ta det med seg videre, så er det verdt hele turneen for meg.

– Jeg har alt fått høre sterke og såre historier fra mennesker som har vært på flukt, mennesker som sliter med rus og eldre som blir så glade over å få synge og klappe at de gråter. Neste uke skal jeg til Oslo, og jeg gleder meg til å treffe mennesker der. Særlig i Grønland kirke, der jeg skal gi en konsert til de som står i matkø på Fattighuset.

Det er Harald Øren som har regien på musikkvideoen til «Reason».

Vi i Ballade video synes Ulvans prosjekt er et svært bra tiltak, og ønsker lykke til videre.

MISTY COAST: Hi Goodbye

– Everything hits all at once.

Slik åpner Misty Coast sitt fjerde album, Nevereverending, som ble sluppet på Fysisk Format/Moorworks 27. oktober.

I Misty Coast finner vi Linn Frøkedal og Richard Myklebust. Denne gangen har de spilt inn musikken på spisebordet på Torshov i Oslo, i fyrmesterboligen på øya Utsira og hos Matias Tellez i Bergen – byen som var deres hjem i mange år.

Duoen har bakgrunn fra støyrockerne The Megaphonic Thrift. Deres kjærlighet til upolerte produksjoner, fuzz-pedaler og gode popmelodier sies å være tydeligere enn noensinne.

– Vi kan kalle det for drømmepop, psych-pop, eller som storesøster Anne Lise Frøkedal sier: – Dette er mosaikk-musikk! Små fragmenter av melodier og fraser tvinner seg rundt hverandre og flettes sammen til store bilder.

Nevereverending er produsert og mikset av Matias Tellez og mastret av Jørgen Træen. Kim Åge Furuhaug spiller trommer på de fleste låtene. Ellers bidrar Anne Lise Frøkedal med gitar og vokal, Håkon Brunborg Kjenstad med bratsj og piano – og Tuva Hellum Marschhäuser med gitar. Vinylutgaven kommer med liner notes av forfatter og musiker Pedro Carmona-Alvarez.

Siden debutalbumet i 2017 har Misty Coast vært på turneer i Japan, UK og Europa, og vært nominert til Spellemannprisen. De startet sin høstturné med en minikonsert på platebutikken Tiger i Oslo, og skal videre i november besøke Bergen, Oslo, Kristiansand, Halden, Jessheim, Stavanger og Haugesund.

Videoen til «Hi Goodbye» er laget av Carlos Vasquez og Pia Ionescu, som holder til i București, hovedstaden i Romania.

SAVOY: Life and Times of a Wannabe

«Life and Times of a Wannabe» er tredje single fra Savoys kommende album Under, som kommer på nyåret. Det er det syvende i rekken – og denne gangen på bandets egen label, Eleventeen Records. Tidligere har Ballade video vist både «Lonely Surfer» og «Digital River». Regien er ved Jason Brandenburg.

Da bandets foreløpig siste album, See The Beauty In Your Drab Hometown, kom ut, bodde Paul og Lauren I New York. I singelen «January Thaw» sang de begge: “Never an option to move to L.A. / To sit on a hilltop and soak up some rays.” Siden den gang har ekteparet flyttet til nettopp Los Angeles.

Savoy albumdebuterte med Mary Is Coming i 1996, og fulgte opp med Lackluster Me (1997) og Mountains of Time (1999). På 2000-tallet fulgte Reasons to Stay Indoors (2001) og Savoy (2004). Så ble det en lengre pause, før See the Beauty In Your Drab Hometown kom på Drabant Music i 2018.

Kjernen i bandet har hele veien vært Paul og Laura Waaktaar-Savoy, med Frode Unneland på trommer og kor som trofast medhjelper. Unneland har også spilt i gode Bergensband som Chocolate Overdose, Unge Frustrerte Menn, Pompel & the Pilts og Popium.

CHARLOTTE JACOBSEN: Goddess Of The Moon

22. september slapp Charlotte Jacobsen sitt første soloalbum under eget navn. High On The Night består av ni låter som nettopp omhandler natten på en eller annen måte.

– Det være seg som gudinne eller djevelsk fristerinne. Eller bare det å klare seg her i livet ved å finne sin indre kriger, sier Charlotte Jacobsen selv.

– Når du ikke føler deg på topp, så hjelper det å gå inn i en rolle. Da kan du for eksempel være gudinnen av månen, og ha makten over alt og alle i natten. Du er selvfølgelig snill, men også fandenivoldsk og sensuell.

Oslo-musikeren og låtskriveren sier at «Goddess Of The. Moon» er litt inspirert av L7’s «Shitlist», og litt av Violent Femmes’ «Gone Baby Gone». Charlotte har selv produsert det nye albumet sammen med Ole Tom Torjussen, som også trakterer bass og trommer. Hun har ellers med seg Dagfin Hjort Hovind (bass), Mattias Hellberg (gitar), Olav Slagsvold (saxofon) og Ola Aanje (piano).

– Tittelen «Goddess Of The Moon» kan fremstå som litt pretensiøs, så derfor ville jeg ha en uhøytidelig video. Den er filmet hjemme i stuen av min samboer Thomas – og på kjøretur på Løkka. Hodepynten lagde jeg selv.

Charlotte Jacobsen har vært vokalist og låtskriver i Charlotte & The Co-Stars og Oyster, og har i tillegg gjort duetter med Ebbot Lundberg og Michael Krohn.

GRILL BILL: Blame It

Det er problemer med den nye Grill Bill-singelen. Problemer med russere, hjemløse, dop, mor og far, parkeringsplasser, porno og med bremsene på bilen, bare for å nevne noe.

Kultbandet Grill Bill startet opp mest for moro skyld for rundt 20 år siden. Da Lasse Myrvold fra The Aller Værste! ble dødelig syk i 2005, ble de invitert til å bidra på hyllestalbumet Dans til musikken med «Madelen». Den havnet til bandets store overraskelse på Norsktoppen i NRK radio.

Bandet spilte deretter inn en «selvkomponert ateistisk julevise», kalt «Jeg drar hjem». Den gikk like godt helt til førsteplass på Norsktoppen, akkurat som neste single, «Fri i morra». I 2010 slapp Grill Bill sitt eneste album, Fri i morra, anført av singelen «Brenner for deg».

I dag består Grill Bill av Geir Bremer (keyboards, kor), Bjørn A. Dæhlin (bass), Bjørn Ellingsen (perkusjon), Nils Mathisen (fiolin, kor), Stein-Gøran Nøstvik (sang), Hans-Olav Thyvold (gitar, sang), Torstein Velsand (gitar) og Håvard Wien (trommer).

Grill Bill tok en pause i 2012, men begynte å sysle med egne låter igjen under pandemien. «Blame It» er skrevet av Hans-Olav Thyvold og produsert av Danny Young, og ble sluppet som single 20. oktober.

Videoen til låten er gjort av Hans-Olav Thyvold og Håvard Wien, som en hyllest til Samuel Becketts eneste film, Film, fra 1964. Den hadde Buster Keaton i hovedrollen.

TROND KALLEVÅG: Ørkenen Sur

Og premiere igjen!

I dag kommer Trond Kallevåg med sitt nye album, Amerikabåten. Dette er oppfølgeren til kritikerroste Bedehus & Hawaii (2019) og Fengselsfugl (2021), og inkluderer blant annet Daniela Reyes på trekkspill og Selma French på hardingfele.

Han har også fått med seg Fieh-trommeslager Ola Øverby, fiolinist og multiinstrumentalist Håkon Aase og bassist Jo Berger Myhre, kjent fra blant annet bandet til Nils Petter Molvær. Sistnevnte presenterte vi også i forrige utgave av Ballade video.

Amerikabåten kommer ut på fine Hubro. Albumet utgjør et slags skjæringspunkt mellom norsk og amerikansk folkemusikk.

– Amerikabåten er en utforskning av min dype beundring og fascinasjon for den amerikanske kulturen, samt den store drømmen og livet ombord i båtene som fraktet så mange nordmenn over til Amerika helt frem til midten av 1900-tallet.

Begge de to forrige utgivelsene var inspirert av egenopplevde livshendelser og møter med miljøer som står ved siden av det etablerte – en musikalsk verden med inspirasjon fra norsk bedehusmusikk, skillingsviser og fengselsviser.

På Amerikabåten trakterer Trond for første gang pedalsteel-gitar på en egen solo-utgivelse, samtidig som han har komponert og mikset all musikken selv. «Ørkenen Sur» var et tilholdssted for arbeidsløse og bostedsløse nordmenn i New York, og er også tittelen på en bok av Thor Gotaaas.

Videoen er filmet av Sigurd Ytre-Arne, og er klippet sammen av Trond Kallevåg.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 205 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤