Ballade video: Dine gamle dager er nå

Ti nye videoer, to premierer. Dobbel dose Röyksopp (med Astrid S.), Anna Of The North, FLTY BRGR GRL, Therese Ulvan, Levi Henriksen og Henrik Maarud, Eriksson/Myhr/Malmström, One Small Step, Roquefire – og Kaizers Orchestra.

Velkommen til utgave nummer 162 av Ballade video. Denne uken var dessverre preget av tre bortfall i norsk musikkliv. Vi minnes Frode «Froddi» Rønli fra Stavangerensemblet, Tor Øyvind Syvertsen fra Mods og The September When og Mattis Hætta. Den sistnevnte vil nok alltid huskes for «Sami Ædnan». Alle satte sine spor tydelige spor i den hjemlige musikken.

Samtidig går livet og musikklivet videre. Kaizers Orchestra er representanter for en yngre generasjon musikere fra Rogaland, men bygger på mange måter videre på den opprinnelige Stavangerbølgen fra inngangen til 80-tallet. Interessen rundt deres comeback, elleve år etter deres siste konsert i Stavanger, har vært formidabel.

– Noen kommer, noen går, som Jens Gundersen formulerte det. Sånn er livet – og musikk i alle former kan være selve lydsporet til livet. Det tror vi at vi bringer ti gode eksempler på her.

RÖYKSOPP: Black Box

RÖYKSOPP ft. ASTRID S.: Just Wanted To Know

«Just Wanted To Know» er en smakebit fra det kommende albumet til Röyksopp. Dette er det tredje albumet i Profound Mysteries-serien – og det tredje albumet duoen gir ut i år. Profound Mysteries III kommer neste fredag, 18. november.

Berge og Brundtland beskriver selv Profound Mysteries som det største så langt i Röyksopps karriere. De omtaler også prosjektet som en hyllest til alle artistene, sjangrene og musikalske bevegelser som har inspirert dem opp gjennom årene.

– Dette er et prosjekt de har brukt hele livet på å lage. De eldste ideene dateres tilbake til Röyksopps tidlige dager, bokstavelig talt ved hjelp av MIDI-data som først ble komponert av bandet da de var tenåringer på 90-tallet, heter det i pressemeldingen.

I dette prosjektet har Röyksopp spilt inn strykere og treblås i New York, Berlin og Paris, mens gjestevokalistene inkluderer Susanne Sundfør, Astrid S, Allison Goldfrapp, Beki Mari, Karen Harding, Pixx og Jamie Irrepressible.

Hvert av de ti sporene på albumet har det som omtales som «et unikt utvidet kreativt univers», skapt av den australske samtidskunstneren Jonathan Zawada, samt en kortfilm laget i samarbeid med det skandinaviske produksjonsbyrået Bacon. Øverst her finner du et eksempel på det sistenevnte, i form av Ola Jacob Nestandes svært bra video til sporet «Feel it», med vokal av Maurissa Rose. MoCap Actor er Theo Saenger, mens Danick Theodor Bakker står for Motion Capture. Postproduksjon er ved Eli Mari Sandal.

ANNA OF THE NORTH: I Do You

– For mange ganger har jeg vært i situasjoner hvor jeg setter andre mennesker foran meg selv, sier Anna Of The North, aka Anna Lotterud, om denne sangen.

– Jeg ser for meg at alle rundt meg er så glade og vellykkede. Som om andre mennesker er så i kontroll over seg selv og følelsene sine. Det er som om jeg gir andre mennesker superkrefter.

– Det sies at vi er vår egen verste fiende. Og jeg er definitivt min. Noen ganger skulle jeg ønske at jeg kunne se meg selv fra et annet perspektiv, som jeg ser på andre…If I did me, like I do you.

Videoen til «I Do You» kom i forkant av utgivelsen av det nye albumet Crazy Life. Anna Of The North har tidligere utgitt albumene Lovers (2017) og Dream Girl (2019). Låten «Leaning On Myself» fra den sistnevnte platen vant i sin tid Spellemannprisen som beste musikkvideo.

– Albumet handler om alt, ingenting og alt i mellom, sier artisten selv, som denne gangen har samarbeidet med den australske designeren Montana Kitching, og skapt et digitalt rom til hver av singlene på platen.

– Crazy Life handler om de små tingene vi ikke nødvendigvis snakker om – som dagene du tilbringer på sofaen fordi du ikke orker å forlate huset. Som mennesker er vi komplekse.

FLTY BRGR GRL: Red Dress

Duoen lager «leken, humørsyk og lengtende tenåringsmusikk om ubesvart kjærlighet – og det å like noen altfor mye». «Red Dress” er fra deres kommende album Happily Ever Never.

FLTY BRGR GRL består av Sarah Christin Calvert og Namra Beatrix Saleem. De sier selv at de inspirert av 1960- og 1980-årene, forelskelser og burgere. De omtaler også «Red Dress» som en låt med ’80-talls beats, mørke synther og Jane Birkin-inspirert hvisking. FLTY BRGR GRL skrev balladen i Berlin sist vinter, noe du kan lese mer om i denne artikkelen fra Ballade i mars.

Singelen ble spilt inn med produsent Marcus Anthony Calvert. Musikkvideoen er inspirert av en scene fra den franske filmen 8 femmes, med koreografi av Hanna Benfaddoul.

– Vi prøver å fange øyeblikket etter et brudd – det triste, men også det fine. For det er jo litt sånn, uansett hvor klisjé det høres ut, at når en dør lukker seg, så åpnes nye. For eksempel en ny crush som får en til å endelig kjenne på den kriblingen i magen igjen.

Filmens inspirasjon er hentet fra er en mørk komedie om åtte damer i et gammel herskapshus, som alle kan ha myrdet mannen i huset, regissert av Francois Ozon.

– Vi likte veldig godt estetikken i filmen, som er creepy, morsom og har mange plot twists. Og så hadde vi veldig lyst til å gjøre en koreografert dans, og prøve å gjenskape en av våre favorittscener fra filmen, forteller duoen som filmet musikkvideoen i en rosa leilighet i Bergen.

«Red Dress» er ute fredag 11. november.

THERESE ULVAN: I Am That I Am

Premiere!

Therese Ulvan mottok prisen «Best Female Singer-Songwriter» av Los Angeles Women in Music. da hun ga ut debutalbumet Already There I 2009. Hun har senere gitt ut den norskspråklige Hemmelig begeistra i 2013, samt Love True i 2014. Nå er hun tilbake i Norge, og slapp det nye albumet I Am 4. november.

– Jeg lærte mye av å være aktiv musiker i USA. Hvor vi i Norge ofte får litt jantelov inn med morsmelka, blir amerikanerne på den andre siden av skalaen fôret med «The American Dream». Derfor kontaktet jeg min favorittgitarist Paulo Mendonca og var så heldig å få han med på plata.

– Han ble så giret på demoene vi lagde at han endte opp med å rekruttere inn resten av bandet på albumet. En av de mest interessante musikerne som har vært med på å farge lydbildet på denne plata er Peter Iwers, som var bassist i det verdenskjente dødsmetallbandet In Flames, forteller hun.

– I studioet i USA beskrev de musikken min som «pop with a purpose» på grunn av budskapet i tekstene, men den beste beskrivelsen er nok «poprock med en dæsj av nordisk bris». Noen av låtene inviterer til dansing og fest, mens andre er til ettertanke og stille stunder.

– Tekstene mine handler blant annet om hvordan den teknologiske utviklingen de siste 10-20 årene har vært med på å totalt forandre hvordan vi forholder oss til andre mennesker. Verdier som empati, medmenneskelighet og normal folkeskikk kan noen ganger virke litt utrydningstruet i Norge. Og da hjelper det jo heller ikke at Janteloven lever i beste velgående og at vi har vært innendørs og delt inn i kohorter gjennom en hel pandemi.

LEVI HENRIKSEN OG HENRIK MAARUD: 4.juli – 53rd and 3rd (noe som ligner lykke)

Levi Henriksen er en forfatter og musiker med flere titalls bok- og album-utgivelser bak seg. Henrik Maarud har blant annet vært produsent for flere av Levi Henriksen & Babylon Badlands-utgivelser, og har her lagd musikk til tekster fra diktutgivelsen Som skyene skygger snøen i 2020.

Albumet Alt det som ikke har lyd fremstår langt på vei som en samling av reisebrev, både fra nærmiljøet og mer internasjonale settinger. Som dette svært fine kuttet.

– Teksta til «4. juli» startet i Harlem, og noe av det som fascinerer meg mest med å være i Amerika er å se Weather Chanel. Det er alltid mye vær et eller annet sted, reportere i store allværsjakker som rapporterer om oversvømmelser, orkaner og tornadoer, sier Levi Henriksen til Ballade video.

– Skogbranner er strengt tatt ikke vær, selv om de kan kalles værrelatert, men det var å se de daglige oppdateringene om en skogbrann som trigget teksta. Noe som igjen fikk meg til å forestille meg selv som brannmann, en kar som virkelig gjorde seg nyttig, og kommer hjem til sin kone etter en heltemodig innsats. En fyr som har en viktig jobb – i motsetning til meg.

Mens pandemien lukket verden, reiste Henriksen og Maarud inn til et studio i Skogbygda.

– Henrik har her laget en melodi med en veldig moderne, urban puls, som jeg elsker fordi det er absolutt ikke noe man forventer å finne på en diktplate. Videoen laget vi selv, og den er spilt inn i det landskapet bøkene mine foregår i. Så lenge jeg har kjent Henrik har han vært ekstremt opptatt av Sopranos, og det var han som ville ha en video med mye bilkjøring, litt som åpningssekvensen i serien.

– Så dette er altså en fyr fra Skogbygda og en fyr fra Granli sin fantasi om New York City både i tekst, melodi og visuell framstilling, selv om det i hvert fall rent billedmessig ikke ble så veldig urbant. Det er bare én tunnel i hele Kongsvinger.

Alt det som ikke har lyd ble sluppet 28. oktober 2022.

ERIKSSON / MYHR / MALMSTRÖM: Ansols

Eriksson/Myhr/Malmström slapp denne nye videoen i forkant av deres kommende novemberturné. Videoen fra øvingen ble filmet spontant av Johan Malmström en kveld i september under en av trioens samlinger.

«Ansols» er komponert av Thomas Eriksson, og er tydleig inspirert av norske hardingfelelåtter. Den kan også høres på det nylig utgitte albumet För sola skin’ på tak på Heilo.

Thomas Eriksson spiller gitarer i trioen, mens Helga Myhr tar seg av hardingfele. Anna Malmström spiller klarinett og bass-klarinett. Eriksson er kjent fra GKN5, og som teatermusiker for anerkjente Västenå Teater.

Helga Myhr ble nominert til Spellemannprisen for sitt soloalbum Natten veller seg ut på Motvind Records i 2019. Hun er også kjent fra band som Spellemannpris-vinnende Morgonrode og Kvedarkvintetten.

ONE SMALL STEP: Morning

Premiere!

«Morning» er hentet fra albumet Gol Variations, som snart kommer ut på Clean Feed Records. Musikken er ved Janne Eraker, Vegar Vårdal and Roger Arntzen, som til sammen utgjør One Small Step.

Sangen er innspilt av Audun Strype i Gol stavkirke, som nå står på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. Musikken er også mikset og mastret av Audun Strype ved Strype Audio. Albumet er produsert av Strype og One Small Step.

– Selve videoprosjektet var også en større del av et koronaprosjekt, som resulterte i to dager innspilling av både musikk og video i Gol Stavkirke – og på Trikkestallen på Majorstuen, forteller Roger Arntzen til oss.

– Det resulterte i musikk og videomateriale for nesten to dobbelplater, men vi fikk spesielt en god følelse for opptakene fra Gol stavkirke, som la rammen for selve CD-en. Vi har også masse flott videomateriale fra Trikkestallen, som vi håper å få gjort noe med ved en senere anledning.

«Morning» er åpningssporet på debutplaten Gol Variations, som slippes 18. november. I den forbindelse har trioen også slippkonsert på Kafé Hærverk i Oslo 28. november.

Videoen er filmet og klippet av Jørn Stenersen fra Anamorphic Lo-Fi Productions.

Anna Malmström har også spilt med blant annet Sallyswag, GKN5, Ale Möllers Zenomania og Världens Band.

ROQUEFIRE: The Old World

– Roquefire er høyst levende, skrev Ronni Le Tekrö nylig på sin Facebook-side. – Bandet spiller inn nytt materiale om dagen, og brenner med en mer intens flamme enn noen gang.

Historien om Roquefire går helt tilbake til 1977, da et band med nesten samme navn ble dannet på Raufoss. Ronni Le Tekrø ble etter hvert med i Rockfire, som deretter døpte seg om til Roquefire. Kjernen i bandet besto snart av Tekrø og keyboardist Geir Wang. Roquefire ga ut en single i 1981: «The Island of Marat» / (Heavy) Boys Don’t Cry» på Fire Records.

Året etter gikk Tekrø videre til Trondheims-baserte TNT, som ellers besto av Dag Ingebrigtsen, Morten «Diesel» Dahl og Steinar Eikum. Resten er – som man gjerne sier – norsk rockehistorie. De siste femten årene har også Roquefire begynt å røre på seg igjen, blant annet med albumet Roll With your Demons fra 2014.

Dagens besetning består av Ronni Le Tekrø (gitar), Harald Grefsrud (sang), Ingar Amlien (bass), Stein O. Glimsdal (trommer) og Torgeir Berg (keyboards). Videoen er filmet av Carl Eek Torgersen, som også har klippet den sammen med Patrick Miles Widdop.

Legg gjerne merke til referansene til den norske grøsser-klassikeren «De dødes tjern».

KAiZERS ORCHESTRA: Dine gamle dager er nå

Kaizers Orchestra gjorde litt av et comeback denne uken. Det hadde vært en del ledetråder på sosiale medier i forkant, men først på torsdag kom den endelige beskjeden. De skulle spille seks konserter på rad i fire norske byer: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Altså 24 opptredener til sammen, men selv det var ikke nok til å stagge pågangen. Dermed ble ytterligere 16 ekstrakonserter lagt til, fire i hver av byene. Alt tidlig i høst gikk den tolv år gamle låten «Hjerteknuser» helt til topps på norsk-listen til Spotify.

– Vi benytter anledningen til å tipse om vår offisielle YouTube-kanal, der vi har samlet diverse Kaizer-materiale og for eksempel lastet opp de offisielle musikkvideoene våre i litt bedre kvalitet enn det internet gjerne byr på, kunne bandet nylig fortelle.

Men her er altså en helt ny video, som muligens topper en svært vellykket lanseringsstrategi. Den er regissert av Stian Andersen, godt støttet opp av lekker filming fra Viktor Skogquist. Produsent er Lasse Nyhaugen i Aparent med Jesper Slettmoen Sandvold og Henrik Pedersen som klippere.

Det har ellers foregått en parallell produksjon i Praha i Tsjekkia, der Jan Kallista i Film Kolektiv har stått som produsent. For øvrig har Kaizers Orchestra antydet at det dukker opp nytt materiale på konsertene.

Aparent er et Oslo-basert selskap som tidligere også har lagd videoer for Ane Brun, Girl in Red, Karpe, Kvelertak, Lars Vaular og Susanne Sundfør, i tillegg til materiale for en rekke store firmaer.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 162 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

