Ballade video: – Uhh … og sekkepiper

Ni ferske videoer med Ingrid Jasmin, Yngvil, Mailen Rusti, Sleep Kicks, Veps, The Colors Turned Red, Vilde Tuv, Mortemia, og MoE y Escalante.

Velkommen til en ny utgave av Ballade video. Vi presenterer igjen et solid knippe av aktuell norsk musikk, og håper det faller i smak. Vi går fra norskspråklig pop til internasjonal støyrock, og vil som alltid anbefale våre lesere om å sjekke ut albumene sangene er hentet fra.

Eller bare glede seg til platene som er på vei.

Kort sagt: – God fornøyelse!

INGRID JASMIN: Uhh

Fredag 28. oktober slapp Ingrid Jasmin debutalbumet Luna. Samtidig kom hun også med musikkvideo til enda et av sporene, låten «Uhh». Luna har allerede fått gode omtaler i flere norske aviser.

Med seg på platen har hun et lite stjernelag av utøvere, som jazzmusikerne Mathias Eick og Eyolf Dale, hardingfelespiller Tuva Færden, munnharpist Thov Wetterhus og perkusjonist og strengespiller Sidiki Camara.

Luna er produsert av Ingrid Jasmin og Jonas Kroon. Mathias Eick og Mogilla har medvirket som produsenter.

– Jeg har med en gjeng med utrolige folk med helt ulike bakgrunner. Vi ville at håndverket deres skulle stå fram i musikken, og at den elektroniske produksjonen skulle støtte opp under det, sier artisten.

Musikken spenner fra nedstrippede akustiske låter til tradisjonelle motiver i en større elektronisk produksjon. Selv om soundet varierer, sier Ingrid Jasmin at platen forteller en historie over ti spor.

– Tematikken tar opp kjærlighet, vold, tap og å lære seg å gå videre.

Første uke i november kan du høre Ingrid Jasmin live på Nøtterøy Kulturhus, Ibsenhuset og Stormen Konserthus. Videoen er regissert og klippet av Elisa Bates.

YNGVIL: Rått parti

Med bakgrunn i jazz- og visesjangeren skriver 25 år gamle Yngvil låter fulle av rytmer og presise beskrivelser av ærlige og gjenkjennelige temaer, ifølge presseskrivet vi har mottatt. Nylig slapp hun en ny singel, «Rått Parti», som er innspilt live.

Dette er en låt om som beskriver konflikt fra en konfliktsky person sitt perspektiv:

– I et forsøk på å beskrive hvordan det kjennes å stå i en konflikt for en meget konfliktsky person, ble denne låta til. Det er en låt om svik, bedrageri, og om hvor vondt det gjør å føle seg lurt av de som står deg nærmest, forteller Yngvil.

Både tekst og melodi er skrevet av Yngvil. Vi hører Yngvil Granly på vokal, Ingvil Bergem som korist, Tobias Fjugstad Flaate på bass, Martin Talgø på gitar, Håkon Endal på piano og Mattis Teigen-Kolerud på trommer.

– Det kjennes både litt fint og litt skummelt å gi ut denne låta. Jeg skriver ofte låter for å prøve å forstå ting jeg ikke helt forstår. «Rått parti» er skrevet om det å føle seg lurt av noen du er glad i. Og de greiene der er ikke så lett å forstå, skriver Yngvil selv på Facebook.

«Rått Parti» er mikset av Martin Espelund Ekse.

MAYLEN RUSTI: Romeo & Julie

Maylen Rusti fra Bergen presenterer en kjærlighetshistorie som sammen med pulserende synther gir en følelse av optimisme og melankoli, på samme tid. I hvert fall ifølge utgiver Grappa.

Artisten fra Bergen har fått oppmerksomhet tidligere. Hennes første utgivelse, «Changing», var i høy rotasjon på NRK P3, og vekket nysgjerrighet blant flere av landets anmeldere. Etter et lengre utenlandsopphold i København, og noen år i Bergen, bor Maylen nå i Oslo og er aktuell med storby-pop på egen dialekt.

– For meg handler låten om å leve i nuet, og elske som om det ikke er noen morgendag. Stemningen i låten tar meg tilbake til sene sommerkvelder i barndommen og ungdomstiden, hvor alt skulle utforskes, og dagene ikke kunne bli lange nok.

– Jeg husker lukten av rododendron, tørr asfalt, rosa DBS-sykkel og oransje himmel, kribling i magen og en følelse av å være på eventyr. Fremtiden var ikke så viktig, så lenge jeg kunne være med vennene mine og jakte kjærligheten, forteller Maylen Rusti.

Maylen Rusti står for både tekst og melodi. Hun har selv produsert sammen med Henrik Hilmersen, som også står bak synth, programmering og mix. Videoen er ved Oslo Productions.

SLEEP KICKS: Neptune

Was it an act of spite? / Or was it the unrelenting tide / That pulled you away that night?

Oi! Dette er bra! Oslo-bandet Sleep Kicks slapp singelen «Neptune» fredag 21. oktober, og la ut denne videoen sist fredag. Bandet spilte i høst på Øyafestivalens klubbdag, og dette er smakebit nr. 2 fra bandets kommende debutalbum, The Afterdrop.

– Den metaforiske havguden det her er snakk om, er min kompis Kyrre, som måtte gi tapt for kreften for to år siden, forteller låtskriver Terje Kleven.

– Jeg ble spurt om å fremføre Alan Walkers gigahit «Faded» i begravelsen, og da jeg sto der og sang Where are you now/ under the sea, var det med ett mulig å se for seg hvor det var blitt av vår gode venn. En slags lettelse, faktisk.

Prinsessen i teksten henspiller på Kyrres datter Majken. 12-åringen hoppet bokstavelig talt ut på dypt vann, da vann- og strandscenene ble spilt inn mellom isflakene på Huk i mars i år.

Opptakene av bandet er gjort på det nedlagte spinneriet i Tistedalen utenfor Halden. Alt er regissert, innspilt og klippet av Thomas V. Kirkeby, som også var en god venn av Kyrre.

– Budsjettet er vel på ca 1000 kroner, som vi brukte på lyskastere og drivstoff, forteller Terje Kleven. – Men vi fikk det akkurat slik vi hadde sett for oss, og vi synes både låta og videoen er blitt en verdig hyllest til en hederskar som forlot oss så alt for tidlig.

VEPS: A Show Of Hands

Nå nærmer det seg for alvor albumslipp for tenåringene i Veps, som slipper Oslo Park 18. november.

Som siste slipp før albumet er kvartetten klare med «A Show Of Hands», der Laura Dodson har hovedvokalen.

– «A Show Of Hands» er en sang om ensomhet, men også en hyllest til de som aldri vil at festen skal slutte. Fortelleren i sangen forsøker desperat å få de rundt seg til å forstå at tidspunktet for å dra hjem ennå ikke har kommet, sier bandet om låten.

Musikkvideoen er regissert av bandet selv.

– Vi samlet en gjeng fremmede og venner i Lauras kjeller og simulerte en fest. Med en GoPro festet til en slags kamerarigg, gikk vi rundt og filmet improviserte interaksjoner mellom alle som var der. På grunn av de rare omstendighetene fikk liksom videoen et eget liv under filmingen. Og i stedet for en liksom-fest ble det en ordentlig en. Folk drakk, danset og koste seg!

Veps består av Helena M. Olasveengen (keyboards og vokal), June K. Urholt (bass), Laura Dodson (gitar og vokal) og Maja B. Berge (trommer).



THE COLORS TURNED RED: Hey, Lonesome Swallow

The Colors Turned Red fra Haugesund fortsetter å legge ut videoer til sitt comeback-album As If We Owned The World.

– «Hey, Lonesome Swallow» er Bengts 6 minutter lange komplekse komposisjon med tekstmessige referanser til «History On Your Side», en av nøkkellåtene på Colors’ debutalbum fra 1988, forteller låtskriver og gitarist Haakon Larsen.

– Videoen filmet jeg i én horisontal tagning, ombord i en turistbåt utenfor Arcachon på sørvestkysten av Frankrike for syv og et halvt år siden, med fargene skrudd i retning av noe nærmest uvirkelig.

The Colors Turned Red har selv produsert det nye albumet, designet LP-coveret og regissert YouTube-videoer til samtlige ti låter. De blir sluppet etter tur denne høsten og vinteren.

Samtidig lanseres Erik Valebrokks bok om Colors’ debutalbum fra 1988, om «den åtte år lange oppgangen og det plutselige, meningsløse fallet». Dette er en del av bokserien Norske Albumklassikere.

Onsdag 23. november blir det bokbad på Vangen Pling Plong!, en liten musikkbar ved Rådhusplassen i Haugesund. Forfatteren selv kommer, Egil Houeland kommer, i tillegg til medlemmer av bandet.

VILDE TUV: Bending Over

Musikkvideoen til «Bending Over» fra Melting Songs kom ut torsdag den 3. november. Det er den tiende og siste musikkvideoen fra albumet, og er laget av den svenske kunstneren Beatrice Persson.

Persson arbeider med film, bilder og tekst. Tidligere verk utforsker relasjoner mellom ånd og materie, etymologi og arkeologi og hvordan språket vårt former virkeligheten.

– I musikkvideoen for «Bending Over» skildrer Beatrice Persson menneskers bevisste og ubevisste språk med et varmt og poetisk blikk, sier Vilde Tuv.

– Naturen og kulturen i byen smelter sammen, og det menneskelige og ikke-menneskelige snakker om hverandre, og grensene mellom disse viskes ut. I takt med musikken transcenderer musikkvideoen hverdagens materie: Gangstier, sneiper, fontener og små båter som menneskene har gitt små navn.

– Dette føles som en perfekt avslutning på videorekken. Halvannet år etter albumutgivelsen, slipper den på kjærligste vis lytteren ut av Melting Songs-universet og tilbake til sitt eget liv.

– Jeg vil uttrykke stor takknemlighet til Beatrice Persson for å ha laget en nærværende film som forsterker musikken – lavmælt, men klarsynt. En stor takk også til dere i Ballade som har postet alle videoene. Det har vært en god støtte, avslutter Vilde Tuv.

MORTEMIA – Adrenalize (feat. Caterina Nix)

Nylig slapp Mortemia, aka Morten Veland, en offisiell tekst-video for den siste singelen med tittelen «Adrenalize» med Caterina Nix fra Chaos Magic.

Morten Veland har tidligere jobbet med Sirenia og Tristania, og slipper nå den 12. og siste Mortemia-sangen til The Pandemic Pandemonium Sessions, alle med kvinnelige metalvokalister. Dette sporet har Caterina Nix på gjestevokal, og ble tilgjengelig på alle digitale plattformer fra 7. oktober 2022.

– Jeg er stolt og beæret over å introdusere Caterina Nix fra Chaos Magic som min spesielle gjest på The Pandemic Pandemonium Sessions, sier Morten Veland.

– Denne sangen er en veldig dynamisk, melodisk og fengende låt. Caterina har en virkelig vakker og uttrykksfull stemme som passer perfekt til dette sporet.

Caterina Nix sier: – Jeg er så henrykt over å være en del av dette utrolige prosjektet, og dele stemmen min ikke bare med Morten, men med alle de andre talentfulle kvinnene som også har vært en del av Mortemia.

– Det har vært en fryd å jobbe med denne sangen, spesielt med tanke på hvor mye jeg beundrer Morten for hans musikalske reise. Jeg er veldig stolt av arbeidet vi gjorde sammen, og jeg vet at lytterne våre kommer til å elske det.

MoE Y ESCALANTES: Bagpipes From Guanajuato

– Den forheksede lyden av Oscar Escalantes sekkepipe lokker fram den råeste galskapen, der logikk og mening må vike for det uutgrunnelige som livet er, sier Guro Skumsnes Moe.

Hun står for bass og vokal her, mens Håvard Skaset spiller gitar. Devin Brahja Waldman bidrar på trommer og saxofon, mens Oscar Escalante spiller bariton-saxofon og sekkepipe, Martín Escalante er på alt-saxofon.

– Tittelen er en merkelig avledning til Eminems «beef» med Mariah Carey fra sangen med nesten samme navn, sier Guro Skumsnes Moe til Ballade video.

Sangen er spilt inn i Testa Estudio, León, Guanajuato, og er mikset av Magnus Skavhaug Nergaard ved Flerbruket, Hemnes. Den er mastret av Lasse Marhaug, som også har stått bak designet på albumet. Det har fått tittelen Saint Vitus Dance, og består av fem kutt.

Alltid like hyper-aktive MoE er ellers aktuelle også med albumet Skinwalker, der de samarbeider med det engelske bandet Bruxa Maria. Denne utgivelsen inneholder fire låter, og er spilt inn mellom internasjonal turnering.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 161 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤