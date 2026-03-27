Denne Maria Lewi

Maria Solheim og Lewi Bergrud er to av artistene som presenteres i Kirkelig Kulturverksteds nye initiativ, KKV Live. (Foto: Kristin Aafløy Opdan/lewibergrud.no)

NotisBransjen

Kirkelig Kulturverksted starter KKV Live

Publisert
27.03.2026
Skrevet av
- Red.

Vil tilby norske artister for konserter i kirker og kulturhus landet over.

Kirkelig Kulturverksted – som du kanskje kjenner fra plateproduksjoner og fra Kulturkirken Jakobs oppstart – har etablert KKV Live: Et bookingbyrå som skal formidle artister og konsertkonsepter til festivaler, arrangører og kulturscener over hele landet.

– Dette er en spennende, og på mange måter naturlig, videreutvikling av Kirkelig Kulturverksteds virksomhet, sier daglig leder, Hans Olav Baden.

– Til høsten har vi allerede fire turneer som skal ut på veien. Vi gleder oss til å fylle kirker og kulturhus overhele landet med kvalitetsproduksjoner.

Kirkelig Kulturverksted AS (KKV) startet virksomheten som plateselskap og kunstnerkollektiv i 1974. Selskapet kaller seg sjøl «en sentral aktør i skjæringspunktet mellom kultur, kirkeliv, samfunn og politikk i over femti år». I 2000 startet selskapet driften av Kulturkirken Jakob, som i 2025 hadde over 250 produksjonsdager som arena for kunstopplevelser og menneskemøter av alle slag.

I september 2025 etablerte KKV sitt tredje virksomhetsområde ved siden av plateselskapet og driften av Kulturkirken Jakob. KKV Live har allerede vært involvert i over hundre livearrangementer på under et halvt års drift. Virksomheten ledes av Thor-Erik Fjellvang, som i ti år har vært programansvarlig og booker i Kulturkirken Jakob, og aktiv musiker sjøl.

KKV Live skal ha prosjekter som beveger seg i grenselandet mellom konsert, fortelling og scenekunst.
Blant artister og prosjekter KKV Live presenterer akkurat nå: Andreas Utnem, Tuva Syvertsen m.fl.: Konsertprosjektet Du kjenner meg / Kjetil Bjerkestrand og Svein Tindberg: Forestillingen Unnskyld / Lewi Bergrud / Maria Solheim / Oddrun LILJA / Salmer på pøbb / Silje & Maria / Tord Gustavsen, Kim Rysstad, Arve Henriksen: Villfarande barn.

Relaterte saker

Erik Hillestad

Fra kirke til karnapp: Åpent hus hos Hillestad

Pensjonist Erik Hillestad legger i disse dager siste hånd på en bok om sitt liv med Kirkelig Kulturverksted gjennom 50...

Erik Hillestad

KKV 50 år: Feirer med vuggesanger fra Ondskapens Akse

I morgen fyller Kirkelig kulturverksted 50 år – i kveld fylles Kulturkirken Jakob med provokasjoner til/fra både øst og vest.

Hans Olav Baden

Kirkelig Kulturverksted får ny leder etter 50 år: Hans Olav Baden vil videreføre uro og bevegelse

Erik Hillestad går av – musiker, komponist og kulturarbeider Hans Olav Baden tar over Kirkelig Kulturverksted fra juni.

Flere saker

Terje Isungset i Russland

Storbekkens musikkpris til Terje Isungset

Musikar, komponist og instrumentbyggjar Terje Isungset har hatt naturen som sin musikalske inspirasjon i over 30 år. Naturen skal handsamast...

Rune Hannisdal Foto:

Rune Hannisdal ny musikksjef i Norges Musikkorps Forbund

Hannsidal tiltrer stillingen i 1. august.

Rock City Namsos

Går mot slutten for Rock City

Rockemuseet i Namsos kan bli nedlagt fra nyttår om ikke staten og fylkeskommunen gir støtte.