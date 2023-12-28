Hans Olav Baden

Norsk kirke-, kultur- og samfunnsliv hadde sett annerledes ut i dag, hadde det ikke vært for Kirkelig Kulturverksted, sier musiker og kulturarbeider Hans Olav Baden. Han tar over som daglig leder av Kirkelig Kulturverksted fra Erik Hillestad i juni. (Foto: Unni Tobiassen Lie)

Kirkelig Kulturverksted får ny leder etter 50 år: Hans Olav Baden vil videreføre uro og bevegelse

28.12.2023
Guro Kleveland

Erik Hillestad går av – musiker, komponist og kulturarbeider Hans Olav Baden tar over Kirkelig Kulturverksted fra juni.

 – Det er med stor forventning og en god dose ærefrykt jeg går inn i denne oppgaven. Kirkelig Kulturverksteds (KKVs) utgivelser er mitt livs soundtrack, sier Hans Olav Baden. I juni 2024 tar han over jobben som daglig  leder for den tradisjonsrike og solide kulturinstitusjonen i Oslo sentrum.

– Kulturkirken Jakob er et kirke-kulturelt hjem, og Erik Hillestad er en jeg har sett opp til i hele mitt voksne liv, sier Baden.

Det er nok ikke å underdrive, det å si at Baden må gå i store sko. Erik Hillestad har ledet KKV siden oppstarten i 1974, og når han går av ved utgangen av 2024 har han vært 50 år i jobben. Han har en merittliste vi ikke kan begynne å ramse opp, den er altfor omfattende til det, men vi kan nevne at bare de siste par månedene har Hillestad stått som arrangør av samtale om tostatsløsningen i Israel-/Palestina-konflikten, holdt «En bønn fra Palestina», en preken ved den palestinske biskopen Munib Younan, i tillegg til daglige konserter med julebudskap side om side med humanistiske ønsker om fred.

Hans Olav Baden tar over stafettpinnen og ledelsen av KKV, inkludert Kulturkirken Jakob, etter sommeren.

– Jeg er av den oppfatning at norsk kirke-, kultur- og samfunnsliv hadde sett annerledes ut i dag, hadde det ikke vært for Kirkelig Kulturverksted. I snart 50 år har denne institusjonen skapt uro og bevegelse med sin  grenseløse kreativitet, kompromissløse kvalitet, frigjørende kunstformidling og evige kamp for de stemmeløse og utestengte, sier han.

Han ser frem til å overta arbeidet til Hillestad:
– Som ny daglig leder i KKV ønsker jeg å videreføre, og forhåpentligvis også videreutvikle, det viktige arbeidet til KKV og Erik Hillestad. Mitt ønske vil være å fortsatt gjøre himmelen dypere, samfunnet varmere, kunsten grensesprengende og kirka romsligere.

Baden har i snart 20 år jobbet som organist i Holmlia kirke i Oslo, der han også har etablert PULS-festivalen i en av Oslos mest mangfoldige bydeler. Samtidig har han vært kulturleder på Modum Bad, og frilanser som blant annet musiker, komponist, korleder og produsent. Han har tidligere jobbet med større kulturprosjekter, og er styreleder i KULT – Senter for kunst, kultur og kirke.

Lederskiftet finner sted i juni 2024. Erik Hillestad går da over i en ny rolle i KKV for resten av året, forteller organisasjonen, der han blant annet vil være involvert i forberedelser og gjennomføring av KKVs 50-årsjubileum høsten 2024.

 

