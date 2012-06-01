Politikk & debatt

Kvalitetsmusikk koster

Publisert
01.06.2012
Skrevet av
Erik Hillestad

INNLEGG: Det frie markedet alene er ikke det beste for musikktilbudet, skriver Erik Hillestad

Innlegget er et svar på innlegget «» fra Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet, red. anm.

Debatten om ny musikklov dreier seg om hvorvidt publikum i fremtiden skal ha tilgang til nyprodusert, norsk kvalitetsmusikk eller om de må nøye seg med det som allerede er produsert, supplert av noen hit-orienterte nykommere.

Det øvrige tilfanget av nyprodusert norsk musikk, inklusive sjangere som tidligere ga lønnsomhet, må over på støtte fra det offentlige, dersom vi ikke kan skape en bedre forretningsmodell for digitale tjenester, slik at det lønner seg å investere i norske nyproduksjoner. Siden avstanden mellom strømmingsinntekter og en bærekraftig modell er så astronomisk, synes en lovregulering å være det eneste realistiske alternativet, dersom vi skal opprettholde en livskraftig, profesjonell musikkbransje.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Tenker kortsiktig

Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet må gjerne tenke at han kjemper forbrukernes sak ved å . Jeg tillater meg å hevde at han tenker kortsiktig. Jeg tror at markedet i upåvirket form over tid snevrer inn tilbudet, svekker den reelle konkurransen som også gir norske produsenter en fair sjanse. I praksis lures publikum til å tro at de får musikk billig, mens de egentlig bare må ut med mer over skatteseddelen, fordi en økende strøm av artister med stort meddelelsesbehov vil øke presset på tilskuddsordningene.

Det koster penger å produsere kvalitetsmusikk. Noen må dekke regningen, dersom vi skal opprettholde en musikkproduksjon som kan betjene og reflekterer den store bredden av musikk som vi utdanner musikere til og som publikum ved sine konsert- og lyttervaner viser at de faktisk ønsker.

Grov forenkling

Nordtvedt hevder at norske forbrukere har vært med på å snu ””.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Det er en forenkling så grov at det nærmer seg en usannhet.

Han påstår også at jeg behandler publikum som en pariakaste. Da vil jeg gjerne spørre om han synes at en håndverker eller en advokat behandler sine kunder som en pariakaste ved å drive en virksomhet som søker å få investeringer og utgifter dekket? Man kan hevde at strømmingstjenestene likner mer på en form for kringkastingsdrift, noe man betaler for i form av en fast lisens eller en avgift. Men da er vi nettopp over på en type virksomhet som reguleres i form av tildeling av konsesjoner som stiller krav om oppfyllelse av visse regulerte forpliktelser.

Altså er vi veldig nær det vi ber om: .

Erik Hillestad er daglig leder i Kirkelig Kulturverksted

BransjeDebattHandelsvarerFonogramPolitikkStrømming

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Illustrasjonsbilde

Skal vi lovfeste Hillestads inntekt?

INNLEGG: Norske forbrukere har vært med på å snu den selvforskyldte, negative trenden musikkbransjen har vært i, skriver Forbrukerrådet.

Bøker og CD

Vil ha musikklov

NOPA ser mot bokbransjen og vil ha fastpris og momsreduksjon for norsk musikk.

Erik Hillestad

Vi trenger en musikklov

INNLEGG: Utspillet fra NOPA må ses på som et nødskrik. Ikke desto mindre er det verd å ta på alvor,...

1345 506 fc2f2afe8d

For et fritt marked

INNLEGG: Hvem definerer hva som er «kvalitetsmusikk», og hvem plukker opp regninga, spør Andreas Hardhaug Olsen.

Magdi Ytreeide Abdelmaguid, Karpe Diem

Bilrap

Toyotaen til Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid er ikke som andre Toyotaer. Bilen har sin egen Twitterkonto og en egen låt...

Stillbilde fra Margretes video Fish Hooks.

Forakt og tretthet i kulturlivet: Ikke bare pandemien som truer

Kollektiv groundhog day på dag 666. Kulturlivets fatigue er et alvorlig faretegn som politikken må ta på alvor nå.

Skjermdump av Global Music Report

Rekordvekst i musikksalget

Digitalt salg utgjør for første gang over halvparten av inntektene globalt, viser IFPI-rapport.

Iselin Grayston

Iselin Grayston ny festivalsjef for Stavanger Kammermusikkfestival

Grayston starter i jobben som festivalsjef for Stavanger Kammermusikkfestival i desember.