Erik Hillestad utnevnt til ridder

Hans Majestet Kongen har utnevnt daglig leder i Kirkelig Kulturverksted, Erik Hillestad, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Erik Hillestad mottar utmerkelsen for sin innsats som brobygger mellom kirken og kunsten, melder Slottet.

Musikkprodusenten og tekstforfatteren Hillestad har i mange tiår vært en sentral person i norsk musikkliv, som leder av plateselskapet Kirkelig Kulturverksted, musikkprodusent ved plateinnspillinger, og inspirator og igangsetter av kulturelle og musikalske prosjekter. Han har skrevet en lang rekke tekster for musikere og ulike sceneproduksjoner, fra librettoer til musikaler, enkeltsanger og oversettelser.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Kulturkirken Jakob i Oslo mandag 18. oktober.