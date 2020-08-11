– Halve poenget med å dra på konsert eller andre kulturarrangement er for mange opplevelsen, stemningen og det sosiale, sier analytiker etter målinger gjort i sommer.

– Koronakrisen har rammet kulturlivet hardt, og festivalsommeren og en rekke arrangementer er avlyst. Likevel tyder stadig mindre på at digitale kulturopplevelser tar av av den grunn, sier seniorrådgiver Nora Clausen i markedsanalysebyrået Opinion.

Markant nedgang

En av fem nordmenn deltok i juli på en digital kulturopplevelse. Men til tross for en stille festivalsommer og normale kulturtilbud denne våren og sommeren, er det en nedgang i digitalt kulturliv de siste månedene. Dette melder Opinion gjennom deres «koronamonitor», et verktøy som måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion har spurt 4.523 nordmenn om deltagelse på digitale kulturopplevelser og i hvilken grad man betaler for disse. 20 prosent sier at de i løpet av juli deltok på en digital kulturopplevelse, for eksempel en live-konsert, standup eller teaterforestilling på internett. 37 prosent av de som har gjort dette, har også betalt for å delta.

Dette er en markant nedgang de siste månedene, melder analysebyrået, fra henholdsvis 32 prosent som deltok på en digital kulturopplevelse i mai og 29 prosent i juni. Andelen som betalte for å delta har også falt med 8 prosentpoeng fra juni til juli.

Det er i Midt-Norge og på Vestlandet at flest har deltatt på digitale kulturopplevelser i koronaepidemien. Forskjeller mellom kjønn og alder er i ferd med å viskes ut, og digitalt kulturbruk er nå ganske likt fordelt i befolkningen, opplyser Opinion.

Kan ikke erstatte den fysiske opplevelsen

Kultursektoren er en av de hardest rammede av koronakrisen. Så langt under koronaepidemien har sektoren tapt milliarder.

– Det sies at kriser innebærer innovasjon og nytenkning, men om pandemien bidrar til dette i kulturlivet, er langt ifra noen selvfølge, sier Clausen.

I løpet av koronaperioden sier totalt 30 prosent av befolkningen at de er villige til å betale for å delta på digitale kulturopplevelser fremover. 46 prosent sier nei, mens hver fjerde vet ikke (24 prosent).

En rapport Ballade skrev om i juni 2020 peker på massivt inntektsfall for store deler av musikknæringen, og at strømmekonserter på ingen måte kan erstatte tap av nedstengte livescener. Opinions analyser fra sommermånedene peker på det samme – publikum blir mettet på digitalt kulturbruk, og ønsker seg tilbake til det fysiske møtet med musikken, kunsten og andre deltakere.

– Halve poenget med å dra på konsert eller andre kulturarrangement er for mange opplevelsen, stemningen og det sosiale. Dette kan ikke sammenliknes med opplevelsen man får av å streame eksempelvis en konsert hjemme, sier Clausen.