Sammen med syriske artister og poeter slipper musiker Marthe Valle plate i solidaritet med flyktningene på de greske øyene.

Spellemannvinner Marthe Valle har det siste året jobbet sammen med Kirkelig Kulturverksted på et albumprosjekt om situasjonen i Moria-leiren og de andre flyktningleirene på Lesvos i Hellas. Resultatet er platen Every child is a prophet, et album fremført på arabisk og engelsk av Valle og en rekke syriske artister, komponister og poeter. Prosjektet er også støttet av Utenriksdepartementet.

Den europeiske flykningskrisen er et begrep som blir brukt til å beskrive den store migrasjonen av flyktninger som for alvor startet tilbake i 2015. De største gruppene som krisen omtaler er flyktninger fra Syria, Kosovo, Afghanistan, Irak, Albania og Eritrea. Hellas var et av flere europeiske land som tok imot en stor andel flyktninger. Den store mengden mennesker på flukt har ført til en rekke infrastrukturelle problemer. Og nå i 2020 er situasjonen på de greske øyene svært kritisk. Spesielt i den største av leirene, Moria, hvor barn og svakstilte er spesielt utsatt for den pågående korona-pandemien.

Førstehåndserfaring

I tillegg til å være musiker er Marthe Valle sykepleier, og har jobbet med helsearbeid i Hellas siden krisen startet i 2015. Hun mener det er vanskelig å se for seg alle de ringvirkningene det å sitte i flyktningleir kan ha på et menneskeliv.

– Jeg kjenner ofte på en maktesløshet over situasjonen der nede, spesielt når jeg kommer hjem til Norge. Jeg har merket et behov for andre kanaler hvor jeg kan formidle den alvorlige situasjonen, sier Valle.

Mesteparten av dagen i en flyktningleir, for eksempel som i Moria på Lesvos, går med på å stå i kø, forteller Valle. Kø for elendig mat, grusomme sanitærforhold og toaletter.

– Da jeg begynte med solidaritetsarbeid for rundt 13 år siden, så ble jeg ofte så sint. Sint på de som ikke forstod hva som skjedde, sier Valle, og fortsetter: – Det jeg har lært er at vi som mennesker tar ting lettere imot hvis vi føler dem. Man kan bli grepet av nyheter så klart, men da er det lett å bli grepet av en avmakt – en nummenhet.

Formidlingen er nøkkelen til dette albumet, forteller Valle. Og kanalen for formidling ble musikken.

– Hvordan gikk denne samlingen av folk til?

– Erik Hillestad hadde lest noen av kronikkene vi skrev etter vi kom tilbake fra Moria i januar i fjor. Han hadde lenge hatt lyst til å gjøre noe musikalsk om flyktningkrisen i Europa.

Erik Hillestad er grunnleggeren av selskapet og plateselskapet Kirkelig Kulturverksted. Han har lenge jobbet med musikkutgivelser tematisert rundt menneskerettigheter og solidaritet. Selskapet hans er også grunnlegger av konsertarenaen Kulturkirken Jakob i Oslo.

– Vi drodlet sammen, og jeg engasjerte en venn av meg, Manar Alhashemi. Han er en syrisk musiker og tidligere flyktning som bor i Os utenfor Bergen.

Med Alhashemis store nettverk av syriske musikere tok de kontakt og reiste til Istanbul og Libanon for å samle inn folk til prosjektet.

– Faktisk så er de fleste musikerne som bidrar til dette solidaritetsprosjektet syriske musikere som selv har vært på flukt, legger Valle til.

Prosjektet fikk navnet «Every Child is a Prophet» – et navn fra åpningslåten, gitt av den syriske poeten Adnan Alaoda. Sammen var de blitt et stort team som satt sammen en plate som for det meste ble spilt inn i Istanbul, før den ble mikset og mastret her i Norge.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Hør utdrag fra albumet her:

#Evakuerbarnaframorianå

I prosessen for menneskeliggjøring mener Valle at vi trenger musikken for å bli berørt og kanskje bedre hørt.

– Musikken åpner noen helt andre rom inni oss som kan gi oss andre perspektiv. Det blir så fort tall og statistikker fra avstand med flyktninger. Vi må ikke glemme mennesket i det hele, mener Valle.

Her hjemme har organisasjoner som Dråpen i Havet og emneknaggen #evakuerbarnaframorianå vært med på å skape engasjement. Dette har Valle merket.

– Det har vært så rørende i Norge den siste tiden, vi har aldri opplevd et så stort engasjement som den siste måneden. Vi har snart 40 kommuner som har vedtatt at de støtter oppropet, det er over 200 000 som har sett vår digitale demonstrasjon, og vi har satt et press på politikerne våre.

Mye går riktig vei i folkeopplysningen, men samtidig springer mye av platen ut av en frustrasjon, en frustrasjon over mangelen på en felles europeisk løsning. En plan for evakuering og bistand. Spesielt for de mange mindreårige i leirene.

– Hva betyr disse barnekonvensjonene og menneskerettighetserklæringene i disse flyktningleirene i Hellas, har jeg lurt mye på. Der er ikke de verdt så mye.

FNs konvensjon om barnets rettigheter ble vedtatt av verdens ledere under FNs generalforsamling i 1989. Barnekonvensjonen stadfester at barn har rettigheter, og krav på spesiell beskyttelse. Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen må følge det som står i den. Alle land i verden, unntatt USA, har sluttet seg til barnekonvensjonen.

– De vanlige argumentene til for eksempel FrP og de som vil ha en veldig streng asylpolitikk er at det er grusomt over hele verden, men at vi likevel ikke kan hente alle hit, sier Valle.

– Det er jo helt legitimt, og det har vi aldri tenkt heller. Men disse barna er faktisk på europeisk jord. Og det er en fullstendig kollaps, eller egentlig et ikke-eksisterende europeisk samarbeid for å ta vare på disse menneskene som er på flukt. Europa sender et signal om at her er dere ikke velkomne.

Menneskelighet

Valle forteller om sine opplevelser i leirene, og understreker viktigheten av å humanisere mennesker på flukt.

– De menneskene jeg treffer der nede forteller at de ikke er der for å få sympati eller penger. De vil bare ha et liv i et samfunn hvor barna deres kan gå på skole.

– De savner en menneskelighet i Moria, forteller hun. – Det å kunne føle det gjennom musikken som denne platen gjør, det er noe vi trenger. Høre historiene.

– Hvem vil du at denne plata skal nå?

– Egentlig alle!, utbryter Valle.

– Dette engasjementet er viktig nå, fordi vi er så ufattelig redde for hva som kan skje hvis det blir påvist COVID-19 i disse leirene. For da er det ingen plass å dra. Sånn sett kommer denne plata på et godt tidspunkt.