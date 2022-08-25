Marius Neset tar med sax og nytt verk til BBCs Proms

Lise Davidsen og Marius Neset på Proms Festival, verdens største klassisk musikk-festival.

BBCs Proms Festival omtaler seg som verdens største musikkfestival for klassisk. På den velkjente, TV-overførte Last Night of the Proms synger Norges sopranstjerne Lise Davidsen. At jazzmusiker Marius Neset får eget verk urframført på en av de andre konsertene er kanskje enda mer bemerkelsesverdig?

– Gleder meg som en unge til å reise bort til London om et par dager og komme i gang med prøvene!

3. september urframfører Marius Neset sitt nye verk «Geyser» – som i kraftutblåsninga geysir – i Royal Albert Hall i London under BBC Proms festivalen. Verket er skrevet for London Sinfonietta sammen med Nesets egen jazzkvintett.

Til Ballade.no skriver Marius Neset:

– Å få urfremført et så stort verk på et så ikonisk sted som Royal Albert Hall, blir selvfølgelig veldig spesielt. Det at det er det tredje store verket jeg skriver for London Sinfonietta er også noe som betyr mye for meg. Da vi i 2015 samarbeidet for første gang med plateutgivelsen Snowmelt, hadde jeg ikke i min villeste fantasi sett for meg at dette skulle bli starten på en eventyrlig reise som hittil har vart i 7 år. Det at dette har vært en prosess over så lang tid, gjør også at jeg føler jeg kjenner både orkesteret som helhet, men også de individuelle instrumentalistene veldig godt, noe som er en stor fordel i komposisjonsprosessen.

Neset er fra Os i Hordaland og har gitt ut flere soloplater og også vært med i flere bandkonstellasjoner. I 2014 fikk han og Trondheim Jazzorkester Spellemannpris for sin felles plate Lion. En av avisa The Guardians musikkskribenter kalte Neset for «one of the hottest European jazz talents of recent years». I år har Neset komponert urframført flere verk.

– Jeg føler at det er en klar rød tråd i de tre forskjellige prosjektene jeg har gjort med London Sinfonietta, men samtidig en utvikling der som er veldig interessant for meg å følge. Nå gleder jeg meg til den morsomste delen av hele prosessen, å få spilt verket, og å få hørt verket bli spilt av et av verdens beste kammerorkester, pluss noen helt spesielle jazzmusikere som jeg har med meg til konserten, skriver Neset via sin agent.