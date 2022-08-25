Marius Neset

Marius Nesets nye stykke er oppkalt etter geysirer og får verdenspremiere med London Sinfonietta på den profilerte BBC Proms.(Foto: Roar Vestad)

AktueltJazz

Marius Neset tar med sax og nytt verk til BBCs Proms

Publisert
25.08.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Lise Davidsen og Marius Neset på Proms Festival, verdens største klassisk musikk-festival.

BBCs Proms Festival omtaler seg som verdens største musikkfestival for klassisk. På den velkjente, TV-overførte Last Night of the Proms synger Norges sopranstjerne Lise Davidsen. At jazzmusiker Marius Neset får eget verk urframført på en av de andre konsertene er kanskje enda mer bemerkelsesverdig?

– Gleder meg som en unge til å reise bort til London om et par dager og komme i gang med prøvene!
3. september urframfører Marius Neset sitt nye verk «Geyser» – som i kraftutblåsninga geysir – i Royal Albert Hall i London under BBC Proms festivalen. Verket er skrevet for London Sinfonietta sammen med Nesets egen jazzkvintett.

Til Ballade.no skriver Marius Neset:
– Å få urfremført et så stort verk på et så ikonisk sted som Royal Albert Hall, blir selvfølgelig veldig spesielt. Det at det er det tredje store verket jeg skriver for London Sinfonietta er også noe som betyr mye for meg. Da vi i 2015 samarbeidet for første gang med plateutgivelsen Snowmelt, hadde jeg ikke i min villeste fantasi sett for meg at dette skulle bli starten på en eventyrlig reise som hittil har vart i 7 år. Det at dette har vært en prosess over så lang tid, gjør også at jeg føler jeg kjenner både orkesteret som helhet, men også de individuelle instrumentalistene veldig godt, noe som er en stor fordel i komposisjonsprosessen.

Neset er fra Os i Hordaland og har gitt ut flere soloplater og også vært med i flere bandkonstellasjoner. I 2014 fikk han og Trondheim Jazzorkester Spellemannpris for sin felles plate Lion. En av avisa The Guardians musikkskribenter kalte Neset for «one of the hottest European jazz talents of recent years». I år har Neset komponert urframført flere verk.

– Jeg føler at det er en klar rød tråd i de tre forskjellige prosjektene jeg har gjort med London Sinfonietta, men samtidig en utvikling der som er veldig interessant for meg å følge. Nå gleder jeg meg til den morsomste delen av hele prosessen, å få spilt verket, og å få hørt verket bli spilt av et av verdens beste kammerorkester, pluss noen helt spesielle jazzmusikere som jeg har med meg til konserten, skriver Neset via sin agent.

Dramatisk lyrisk sopran, Lise Davidsen, har blitt verdenskjent for stemmen og rolletolkningene sine. Hun synger på den kjente TV-konserten Last Night of the Proms 10. september.


Disse spiller i Marius Neset Kvintett:
Marius Neset – sax / Ivo Neame – piano / Jim Hart – vibrafon/marimba / Conor Chaplin – kontrabass / Anton Eger – trommer.
Marius Neset

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Marius Neset

Marius Neset vinner av tysk jazz-pris

Neset mottok ECHO Jazz-prisen for albumet Snowmelt, som han har gjort sammen med London Sinfonietta.

Marius Neset

Stipend til Marius Neset

Saksofonisten skal samarbeide med Trondheim Jazzorkester.

Dramatisk lyrisk sopran, Lise Davidsen, har blitt verdenskjent for stemmen og rolletolkningene sine

Lise Davidsen i ny konsertserie fra The Met i New York

Den norske sopranen er blant Metropolitan Operas utvalgte stjerner i deres nye konsertserie Met Stars Live in Concert. Lørdag 29....

BETAR VERDEN MED GRIEG: Leif Ove og Lise slik Morten Krogvold ser dem.

Internasjonale musikere fra Norge

Vår mann på klassisk har fått kjeft av NRKs Frode Larsen – og tar ham på ordet.

Flere saker

Helge Lien – komponist, pianist og nå også tekstforfatter

Helge Lien med bestillingsverk: Natursorg og protest i tekst og musikk

For første gang skriver pianist og komponist Helge Lien også tekster til musikk. Bestillingsverket “My Dear Forest” fremføres på AnJazz...

AVKRVST

Ballade video: Loff og Innland

Vi hever en vårlig seidel med Backstreet Girls, AVKRVST, Einar Solberg, Siv Jakobsen, Vegar Vårdal, Mattis Myrland, Halvor og Tsjuder.

Kari Svendsen in concert

Kari Svendsen 75 år

Til lykke med dagen, Kari Svendsen! 