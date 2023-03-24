Julie Henrikke

Julie Henrikke vant Norsk Viseforums artiststipend i 2022. Nå leter de etter et nytt talent som skal få 30 000,- og karrierehjelp.(Foto: Mikhela Greiner)

AktueltViser

Deler ut stipend til talent med norske låttekster

Publisert
24.03.2023
Skrevet av
- Red.

Visetalentkåring skal fremme nye stemmer i norsk visekultur.

Norsk Viseforum lanserer sitt årlige artiststipend for 2023 i disse dager. – Lager du musikk med norsk tekst i fokus? Da vil vi høre fra deg! Nå er søknadsportalen til artiststipendet vårt åpen! skriver visefolket.

De vil: – fremme nye stemmer i den rike, norske visekulturen. – Finne en uetablert artist eller gruppe som signaliserer hvordan sanglyrikken er aktuell i 2023. – Løfte en artistkarriere i utvikling.

Fjorårets vinner ble Julie Henrikke, og i 2021 vant Daniela Reyes.

30 000 kroner til produksjon eller formidling av egen musikk og oppfølging av mentor, samt tre konserter booket og promotert av viseforumet. Mer om søknadskriteriene her.

