Ballade video: Frie liv – og fritt vilt

Sjekk ukens musikkvideoer med Susanna, Gunerius & Verdensveven, MaVe, Mayflower Madam, Pink Nun, Torgeir Waldemar og Utflod.

Velkommen tilbake til Ballade video – Norges største utstillingsvindu for hjemlige musikkvideoer.

Da har vi gått inn i den siste offisielle sommermåneden. Mange band, artister og plateselskaper har nye utgivelser på gang utover høsten. Vi presenterer som vanlig et knippe av disse – med en ganske stor spennvidde i musikalske og visuelle uttrykk.

Kort sagt: God fornøyelse!

SUSANNA: I Took Care Of Myself

«I Took Care Of Myself» er den tredje singelen fra Susannas kommende album, Meditations On Love. Hun står selv for sang, musikk og tekst, og har co-produsert sammen med Juhani Silvola.

Silvola spiller også hammondorgel og perkusjon. I tillegg medvirker Morten Barrikmo på klarinett, bass-klarinett og kontrabass-klarinett. Dag Erik Knedal Andersen tar seg av trommer og perkusjon, mens Ane Marthe Sørlien Holen spiller kettle drums. Harald Lassen kan høres på saxofon og fløyte.

Musikkvideoen er klippet og regissert av Kim Hiorthøy, og er produsert for SusannaSonata. Her kan man blant annet se kvinnelaget til VIF Hockey, samt bilder av Fred Arne Wergeland, Matias Braathen, Jonas Mailand, Camilla Bakkene og Luis Gines.

– Det er ikke nødvendigvis enkelt å stå opp for seg selv, forlate en situasjon, forlate et sted, forlate en relasjon, si nok er nok, dette fungerer ikke for meg, jeg tåler ikke mer, jeg orker ikke mer. Når er det rette tidspunktet for å sette foten ned? sier Susanna om sangen.

– Uansett ligger det en enorm kraft, nesten noe eksplosivt, i erkjennelsen om at nå skjer det – det trenger ikke en gang være en bevisst tanke, det bare skjer. Og så ser man tilbake på det i ettertid og forstår at jeg tok vare på meg selv – jeg sto opp for meg selv – jeg gikk – fjernet meg fra situasjonen – relasjonen – stedet – menneskene – tankesettet – reglene – religionen – bindingene – det som holdt meg fast – overbevisningene – oppfatningene.

GUNERIUS & VERDENSVEVEN: Mitt liv er bygget på en løgn

Premiere! TONO har stått bak EDVARD-prisen siden 1998. Den deles ut årlig i fem kategorier til komponister, sangtekstforfattere og låtskrivere som utmerker seg med å ha skapt musikk og sangtekster av høy kunstnerisk kvalitet.

I sommer ble det klart at Thomas Gunerius Bergsten var nominert til Åpen klasse, for albumet Kapitalypse Nå! fra 2023. I den samme kategorien er også Sanctuary av Arve Henriksen og Brigde av Anne Hytta nominert. Samtidig slipper Gunerius & Verdensveven en helt ny låt.

– «Mitt liv er bygget på en løgn» handler om en selvopplevd hendelse hvor det stod I C U på himmelen. Det minnet meg om å sende brev til ordføreren i Bærum fordi jeg hadde hørt at alle skulle få svar tilbake, forteller Thomas Gunerius Bergsten til Ballade video.

– Mitt forslag om å legge Sandvika i rav for å gjøre det til en verdensberømt turistattraksjon var tydelig ikke verdt et svar. Selv om jeg faktisk hadde tenkt på hva vi skulle gjøre med alle de eldre som kunne skli på den glatte raven og knekke lårhalsen.

– I videoen til sangen ser vi to menneskers (?) perspektiv. Den ene sitter hjemme og venter på noen (seg selv?), mens den andre ligger på en grusvei i skogen og dør. Jeg mener jo at dette kommer veldig tydelig frem, men det er ikke sikkert alle andre mennesker i verden deler den tanken med meg.

Gunerius & Verdensveven gjør ellers en minikonsert på platebutikken Big Dipper i Oslo 17. august, der de spiller låter fra årets svært bra LP-utgivelse Fantasmagorˈi. I september er Gunerius Bergsten aktuell med ny musikk til Ultima-festivalen.

MaVe: Extraordinary

Si hei til den Oslo-baserte artisten, låtskriveren og produsenten MaVe, alias Marita Vestad. I 2023 ga hun ut debutalbumet Crap I Shouldn’t Say Out Loud And Shitloads of Ballads, etter å ha sluppet flere singler, EP-er og musikkvideoer.

Musikken til MaVe har også blitt brukt i TV-seriene Jævla Homo og Lovleg. «Extraordinary» er hennes første single i 2024. Hun har produsert låten selv, mens Kasperi Pitkänen har mikset.

– Jeg ønsket å lage et dansbart spor som en motsetning til de emosjonelle og minimalistiske produksjonene jeg noen ganger har en tendens til å lene meg mot, sier MaVe.

– Jeg ser rett og slett ikke poenget med å kaste bort tid på folk som tapper deg for energi. «Extraordinary» handler om selvtillit og å erkjenne at svakhetene dine ofte også er dine største styrker. Å være følelsesmessig intuitiv er slitsomt, men det gir deg også en unik måte å gjenkjenne vibber fra overfladiske mennesker som ikke ønsker deg noe godt.

Marita Vestad er opprinnelig fra Ringebu, og har studert musikk ved LIPA – Liverpool Institute for Performing Arts. Visualizer-videoen til «Extraordinary» er filmet av Vegar Moe Nilsen, og er klippet sammen MaVe selv.

TORGEIR WALDEMAR: The Way You Make Me Feel

Denne videoen ble sluppet mot slutten av juni, og viser Torgeir Waldemar og Michael Barrett Donovan som fremfører «The Way You Make Me Feel» live i studio. Dette er originalinnspillingen av låten, som også vil ende opp på det kommende albumet Mercy.

Denne vakre sangen ble sluppet som en single i mai 2024.Både tekst og melodi er ved Torgeir Waldemar og Michael Barrett Donovan. Torgeir Waldemar synger og spiller gitar, mens Michael Barrett Donovan står for fele og kor.

– Det som er spesielt med denne er at dette er opptaket fra studio som endte som single og på albumet, forteller utgiver Jansen Records. – Det du ser er altså innspillingen som blir gjort. History in the making, så å si.

Albumet Mercy slippes 6. september, og beskrives som en nedstrippet søsterplate til Love fra 2020. Denne uken slapp Torgeir Waldemar nok en låt fra det nye albumet, «Traces of Lust».

Selv sier Torgeir Waldemar dette om «The Way You Make Me Feel»:

– Når du minst venter det kan livet ta en retning du ikke helt så komme. Folk kan dukke opp i livet ditt og snu opp ned på det, med et utfall du aldri hadde sett for deg.

MAYFLOWER MADAM: Paint It All in Blue

«Paint It All in Blue» er den nye singelen til Mayflower Madame, et postpunk/dream gaze-band fra Oslo. Dette er etterfølgeren til «A Foretold Ecstasy», som Ballade video presenterte i mai. «Paint It All in Blue» har alt fått fin respons, og har blant annet blitt spilt på BBC Radio 6.

Kjernen i Mayflower Madame er som vanlig Trond Fagernes (vokal, gitar, bass) og Ola J. Kyrkjeeide (trommer). Duoen debuterte med albumet Observed In A Dream i 2016, og fulgte opp med Prepared For A Nightmare fire år senere.

Det kommende albumet Insight skal slippes 1. november. Det kommer i digital utgave på bandets egen label Night Cult Records, og slippes også på CD via Icy Cold Records i Frankrike. Vinylutgavene er det Only Lovers Records i Frankrike og Up In Her Room i England som tar seg av.

Den collage-aktige videoen er det Astrid Serck som har tatt seg av – med absolutt heldig resultat. Hun er opprinnelig fra Arvika i Sverige, men bor nå i Oslo. På «Paint It All in Blue» hører vi også Rune Øverby (gitar) og Kenneth Eknes (synth).

PINK NUN: Master Of Disaster

Pink Nun startet august måned med å slippe deres tredje single, «Master Of Disaster». Bare fire dager senere spilte trioen på Gamla i forbindelse med Klubb-Øya Oslo. Pink Nun er basert i Oslo, og startet det musikalske samarbeidet vinteren 2022-23.

Våren 2024 gav Pink Nun ut singlene «Quirky Time» og «Do You Love?», som begge ble presentert i denne spalten. Første album er ferdig innspilt – og klart for lansering høsten 2024.

– Vi er inspirert av energisk, dansbar garasjerock, punk og new wave fra den fryktløse og kreative perioden på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet, sier bandet selv.

– Det handler om stemningen og følelsen av å være til stede på den kuleste, skitneste og mest dandy rockeklubben fra den tiden alt var lov.

Pink Nun er Annette Gil (vokal), Mattias Hellberg (gitar, bass og vokal) og Ole Tom Torjussen (trommer), og er på scenen forsterket med Søren Hunskaar på bass og kor.

Videoen til «Master Of Disaster» er satt sammen av klipp fra øvingslokalet og konserter, og er laget av Annette Gil, alias Pink Nunette.

– Stay high, be a Nunkie!

UTFLOD: Fritt vilt

Vi går over til ukens definitivt hardeste låt. I 2022 begynte Utflod å krype ut fra skyggene. Det året signerte bandet med Apollon Records i Bergen. De ga også ut sin første EP, «Undergang», som ble møtt med god kritikk fra anmelderne.

Utflod fikk tittelen «Bergens sinteste band» av Bergens Tidende. De ble lagt merke til av mange arrangører, og bestemte seg for å lage et album.

– Da skjedde det noko forunderleg. Plutseleg, da året var på det mørkaste, fann vokalisten Oda ut at ho var gravid. Etter å ha søkt stønad for å lage album, og fått det innvilga, vart alt meir usikkert. Bandet sa fuck it. Vi tar ein kort live-pause, men gunner fortsatt på mot eit album.

– Da Oda gjorde det mest brutale og metall eit menneske kan gjera, føde eit barn, og være i morspermisjon, arbeida resten av Utflod med barn nummer to, Efterdønn, forteller bandet.

Utflod startet opp høsten 2018, og består i dag av Oda (vokal), Ru (gitar, vokal), Mirco (bass), og Kristoffer (trommer). De henter inspirasjon fra punk, hardcore og metall-sjangrene, og blander det sammen til det de selv kaller black-core.

«Fritt vilt» er den første singelen fra albumet, som kommer 4. oktober.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 234 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤