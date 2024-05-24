Ballade video: Goethe er død

Vi diskuterer tysk poesi med Astrid S, Beranek & EL/NeUe, Gabbarein, Sebastian Zalo, St. Niklas, Pink Nun, Jejune og No Class.

Johann Wolfgang von Goethe ble født 28. august 1749, og gikk ut av tiden 22. mars 1832. Han var dikter, romanforfatter, dramatiker, naturfilosof, statsmann og forsker. Mange av diktene hans har blitt tonesatt, blant annet av klassiske komponister som Gustav Mahler, Franz Schubert, Clara Schumann, Robert Schumann og Richard Strauss.

Nå er han blitt tonesatt på litt mer moderne vis – denne gangen av de norske musikerne Beranek og EL/NeUe. I den sistnevnte duoen finner vi Askild Hagen og Håkon Johnson, som alt i første halvdel av 80-tallet spilte i prosjekter som Nedbør og EL. Askild Hagen har også satt musikk til norske diktere, spesielt Jan Erik Vold.

Selv skal Goethe ha sagt: – Musikk er flytende arkitektur, og arkitektur er frossen musikk. Det kan vi godt la være vårt motto denne uken, mens vi som vanlig ønsker god fornøyelse.

ASTRID S: Hot Fever Dream

Vi starter opp med en ganske kortfattet lyric video med Astrid S, som er hentet fra det helt ferske albumet Joyride. «Hot Fever Dream» er den fjerde singelen som slippes i år, og handler om å lengte etter å drømme om en het forelskelse.

– «Hot Fever Dream» er en av mine favorittlåter på albumet, sier Astrid S. – Det er den perfekte sangen for å manifestere en sommerflørt. Den handler om å være så hekta/forelsket i noen at du ikke kan vente med å sove, så du kan drømme om denne personen.

«Hot Fever Dream» er produsert av Oliver Lundström (Carly Rae Jepsen, Robin Schulz, Dagny). Astrid S har selv co-produsert låten, og skrevet den med Lara Andersson og Lundström. Joyride slippes i dag, og inkluderer de tidligere utgitte singlene «Two Hands», «First To Go» og «Oh Emma». I tillegg til «Hot Fever Dream» – og fem helt nye låter.

Ideen om tilbakevendende bilreferanser som rammen for Joyride ble født ut av Astrid S’ barndomsminner – og de mange bilturene gjennom den norske landsbygda med faren hennes i oppveksten. De hørte på band som The Killers, Fleetwood Mac, Coldplay og HAIM, tidlige musikkimpulser som ifølge utgiver Universal skal gjenspeiles gjennom hele det nye albumet.

– Brikkene falt på plass etter at jeg skrev den første låten, «Joyride». Dette er et roadtrip-album og en hyllest til barndomsminnene og alle timene i bilen med pappa.

I tillegg til å skrive og produsere sine egne låter, har Astrid S også regissert sine egne musikkvideoer.

BERANEK & EL/NeUe: Goethe ist tot

«Goethe ist tot» beskrives som en mørk og vakker låt, med synther, klarinett og subtile støyeffekter. Den er også den andre sangen Beranek og EL/NeUe gir ut sammen. Første spor kom høsten 2023, og het «Niedrige Erwartungen».

Espen Beranek Holm debuterte i 1981 med den mye omtalte «Dra te hælvete». Samme år kom albumet Sound Of Danger, som regnes som et pioneralbum innen norsk elektronika og synthwave. Han har gitt ut syv egne album og samarbeidet med en lang rekke artister – fra Kringkastingsorkesteret til Jean Jacques Burnel fra The Stranglers. Han har videre arbeidet som skuespiller, komiker, musiker, forfatter, produsent, lyddesigner og komponist.

EL/NeUe ga ut en vinyl-EP under navnet EL i 1987, men tok en pause i 32 år (!) før de var tilbake med albumet KRANK, med en blanding av moderne elektronika og cold wave. I 2023 kom det nye albumet IMMER.

Askild Hagen og Håkon Johnson har jobbet sammen i mange år med ulike prosjekter innen musikk, kunst og humor, blant annet i Nytt på nytt. Hagen har også flere musikalske prosjekter, blant annet Adrian Cox, adrian cox & ’lys assia’ – og humorprosjektet Hedemarkens sønner.

Beranek og folkene fra EL/NeUe har tidligere jobbet sammen med humor, blant annet i NRK-programmet Hallo i uken, musikalen «Kveiteprinsen» og radioserier som «Hjelp, vi må på biblioteket med en eneste gang, tjo!».

Askild Hagen sier selv om den nye sangen: – Teksten hevder at Goethe er død – men kan han egentlig være det, når lyrikken er utdrag fra hans dikt «Zueignung»?

– Videoen veksler mellom Goethes byste i et mystisk og mytisk landskap og i en futuristisk setting som underbygger spennet mellom det faktum at Goethe er død – og at hans verker fortsatt lever, tross at Goethe og de gamle klassikerne fremstår som «døde» for mange i dag.

GABBAREIN: Så stille

Gabbarein har vi presentert flere ganger tidligere. Duoen består av norske Cecilie Hafstad og amerikanske Christopher Bono, som traff hverandre i Vermont i 2011. De ga nylig ut debutalbumet Gabbarein på Our Silent Canvas Records, både som CD, dobbel vinylplate og digitalt.

– «Så stille» er et spor om å forlate en situasjon og flytte inn i en ny. Følelsen av det, tomrommet i mellom, som en pause mellom pustene. Hvor stille og mørkt det hele virker, hvor skummelt «det nye» er og hvor trist det er å dra, vel vitende om at ingenting vil bli det samme igjen, sier sangeren Cecilie Hafstad om sporet.

– Den stillheten og pausen, det vakuumet, når du vet at det er over. I det øyeblikket står alt stille, som nattens mørke, det kan være skummelt og mørkt, men stjernene skinner fortsatt.

Videoen til «Så Stille» inneholder bevegelsesgrafikk-kunsten til Pao Olea, sammenvevd mellom opptak av Hafstad og det hvite reinsdyret som inspirerte prosjektets tittel. Gabbarein betyr nemlig hvitt reinsdyr på samisk – og reinsdyrene besøkte duoen under deres improvisasjonsopptak i den nordiske byen Lyngen. Det ble en inspirasjon for Cecilie Hafstad under innspillingsprosessen.

Den chilenske kunstneren Pao Olea kommenterer billedleggingen slik:

– Videoen er en reise gjennom et åndelig rike, der energi skinner som et fyrtårn av håp i mørket. Den er vitne til dens transformerende kraft mens den leder oss gjennom det ukjente, hvor stjernene fortsetter å skinne selv i stillheten og mørket.

– Disse bildene ble laget ved hjelp av partikkelgenerering i sanntid i TouchDesigner, der de svaier og forvandles synkronisert med musikken.

SEBASTIAN ZALO: Digital Badboy

Sebastian Zalo er fra Horten, og sluttet skolen som 18-åring for å lage musikk. I 2020 ble han nominert til P3 Gull som Årets nykommer. Samme år vant han også Spellemannprisen for Årets gjennombrudd. Han er alt booket inn til Bylarm til høsten.

– «Digital Badboy» handler om å utforske kontrasten mellom den man er, og den man fremstår som, fortalte den Horten-baserte videokunstneren Figaro til GAFFA tidligere denne måneden. Figaro sto også bak videoen til «Be For Meg», som vi viste i februar i år.

– Karakteren fremstilles i ulike utgaver av seg selv mens videoens stil skifter mellom «ubehandlet og plain» til «ekstremt overdrevent og digitalisert». Den visker ut linja mellom ditt digitale selv og ditt virkelige selv.

Også Sebastian Zalo snakket med GAFFA, og kunne i den forbindelse fortelle til musikknettstedet:

– Jeg og Figaro er barndomsvenner, og har lett for å bli kreative sammen. Personlig er jeg veldig fornøyd med resultatet. Dette må være den kuleste musikkvideoen ute akkurat nå!

– Når det gjelder sangen så skrev jeg den ut av frustrasjon mot den moderne verden – og den digitale fasaden. Men låta kan gjerne være en anthem til de som identifiserer seg som en digital badboy. Folk må tolke den som de selv vil.

ST. NIKLAS: Jumpstart

Premiere! St. Niklas, aka Niklas Nesset fra Trondheim, er en Oslo-basert produsent, sanger og låtskriver. Han har gitt ut mye musikk, inkludert EP-ene «Habits of A Complex Mind» (2024), «Your Imperfections Make Me Even More Obsessed With You» (2020) og «C-O-O-L» (2016). Allerede i 2016 hadde en halv million mennesker strømmet låtene hans på Spotify og Soundcloud. Nå har tallene for lengst passert et par millioner.

– Jeg la ut en demo av låten «Antidote» på Soundcloud som en venn av meg sendte til hun som nå er manageren min – og sånn startet det, fortalte han til Adresseavisen i gjennombruddsåret.

Nettopp denne tidlige låten ble fisket frem igjen, og fikk en video som vi i Ballade video presenterte i januar i år. Den ble beskrevet som en historie om «noen som er fanget i sitt eget hode og prøver å komme seg ut av mørket».

«Jumpstart» kom 10. mai, og er den ferskeste låten til St. Niklas. Sangen er også en forsmak på et kommende album. Han har selv regissert, koreografert og klippet videoen, og sier til oss:

– Ideen til musikkvideoen begynte som en spøk, men utviklet seg til en dårlig idé, hovedsakelig på grunn av mine manglende forutsetninger når det kommer til dansing. Dette, kombinert med at jeg aldri har laget en koreografi før, har nå resultert i denne videoen.

– «Jumpstart» handler ellers om å få gnisten tilbake i et forhold. Det er som å gå en tur nedover memory lane, hvor du tenker hvordan kjærligheten oppsto i utgangspunktet, og prøver å bringe tilbake den magien.

PINK NUN: Do You Love?

Premiere! Pink Nun er nå klare med sin andre single, «Do You Love?». De mener selv at den nye låten «fremkaller den magiske sommerfølelsen og stråler ut digge vibber«. Dette er oppfølgeren til «Quirky Time», som vi hadde premiere på i april 2024.

Pink Nun er vestlendingen Annette Gil (vokal), värmlendingen Mattias Hellberg (gitar og vokal) og sørlendingen Ole Tom Torjussen (trommer). Høsten 2022 startet de sitt musikalske samarbeid i Brenneriveien House of Distillery Records i Oslo – inspirert av New York og London på 70- og 80-tallet. The Ramones, Bowie, Siouxsie Sioux og Chrissie Hynde befinner seg nok i anegalleriet.

Pink Nun kaller selv musikken sin for Pink Wave Rock. Ti låter er nå ferdig innspilt, noe som skal materialisere seg som et album høsten 2024. Planen er å gi ut albumet både på vinyl og digitalt, samtidig som de snart spiller sine første konserter. På scenen er de forsterket med bassisten og koristen Søren Hunskaar.

– Vi gleder oss til å spille konsert og møte våre første «Nunkies», sier bandet. Medlemmene har fartstid fra flere band, der Annette Gil har stått frem som både soloartist og frontfigur i Seven og The Goon Squad. Hun har også vært gjestevokalist på de tre siste albumene til Gothminister.

Mattias Hellberg har selv gitt ut flere soloalbum, og har spilt med store svenske band som The Hellacopters og The Soundtrack of Our Lives. Han bidrar også i studio – og som livemusiker – for artister som Håkan Hellström, Stefan Sundström, Janove og Erlend Ropstad.

Ole Tom Torjussen spiller trommer, blant annet i band og prosjekter som Aunt Mary, Queen-hyllesten The Show Must Go On og Easy Riders med Michael Krohn.

JEJUNE: Backseat

Jejune er signert til Braveheat Records, eid av Jonas Alaska, Billie Van og Mikhael Paskalev. De slapp sin aller første låt, «Hip Kids», i 2020, og fulgte opp med EP-en «Modern Art» i 2021. Bandet vant Vestlandssatsinga på bransjefestivalen 100 Dagar i 2022, og har spilt på festivaler som Bylarm, Bergtattfestivalen, Mablis, Skral, Trænafestivalen og Trondheim Calling.

– Jeg vet aldri helt hvordan en låt kommer til å bli når jeg skriver den på gitaren på soverommet mitt eller i notatboka mi, forteller vokalist og låtskriver Terence Dougherty. Akkurat «Backseat» har han skrevet med Mikhael Paskalev, som også har produsert.

– Først går den gjennom bandet og blir noe nytt, og så går den gjennom hjernen til Mikhael og blir noe helt annet. Det er en veldig spennende prosess. En langdratt og slitsom prosess, men oftest med veldig fete resultater, forteller han videre.

«Backseat» er en av låtene på det ferske albumet Japanese Sportscar, som ble sluppet i starten av mai. Selve videoen er ikke helt ny, men er aktualisert gjennom utgivelsen av albumet.

– Disse låtene har vi spilt inn i to studioer over mange måneder. Jeg har flyttet til Oslo, vi har mistet et bandmedlem og låtene har vokst fra øvingsrom-skrangling til mer selvsikre raffinerte studioproduksjoner, sier vokalist Terence Dougherty.

– Tematisk tar disse låtene for seg min tid på studentbyen ved Universitetet i Agder. Det å studere låtskriving, henge på hustak, slå opp med kjæresten i Rotterdam, overhøre historier delt rundt brusautomaten Alvin ved Kaserneveien 12, det hele gjenfortalt her så melodramatisk som mulig – en studietid i Kristiansand romantisert som en amerikansk tenåringsfilm.

Videoen er laget av Aleksandra Suchkova, assistert av Simon Moe.

NO CLASS: Originale (Bak lås og slå)

Står opp klokka 6, hamsterhjulet spinner / Jogger ei mil før sola skinner / Vitaminer, shake, 10 matcher på Tinder / Alle tenker: «Shit, der er en vinner»

Vi runder av med litt rock på norsk. I kveld, fredag 24. mai, står No Class på scenen på Spydeberg Rock Festival. «Originale (Bak lås og slå)» er No Class’ andre singel, og handler om en manns fall fra toppen av «næringskjeden», for opptatt med å passe inn i samfunnets normer til å forstå at det å være original er nøkkelen til langsiktig lykke.

– Ideen bak låta ble født sommeren 2023, mens vi jammet over noen øl i sola utenfor øvingslokalet vårt. Plutselig sa trommeslageren vår, Ståle: «Hvor er det blitt av de «originale»? De som turte å skille seg litt ut og ga F i hva andre tenker?»

No Class består av Halvor Lundtveit (gitar), Kristoffer Waldrab (rytmegitar), Ståle Jakobsen (trommer), Frode Kay (vokal) og Vegard Finset (bass). «Originale (Bak lås og slå)» er skrevet og komponert av bandet selv, og er produsert og mikset av Eiliv Sagrusten.

No Class har eksistert en ti år tid, og kommer nettopp fra Spydeberg. I juli 2021 ga de ut den digitale låten «By’n», som også fikk sin egen live-video. De har selv filmet og redigert videoen til «Originale (Bak lås og slå)».

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Dette er utgave nr. 229 av Ballade video.

