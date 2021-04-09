Ballade video XCI: Om natten sover vi på Månen

Syv videoer, en premiere. Vi hilser våren med Signe DØ, Christian Winther, Rural Tapes, Frøkedal & Familien, kinGeorg, Hey Love og EL/NeUe.

Velkommen til utgave nr. 91 av Ballade video. Vi har satt sammen en ny meny med aktuelle artister, der de fleste er ute med nye sanger og plater på mindre selskaper. Noen har snekret videoer selv, andre har hatt ekstern hjelp.

Til sammen gir det et lite snapshot av norsk pop og rock, slik den fortoner seg i april 2021, rundt tretten måneder ute i pandemien.



SIGNE DØ: Frail

https://www.youtube.com/watch?v=p1wsvHmPyUg

– Denne låta er et forsøk på å forklare hvordan en relasjon kan rokke ved deg. Du plukkes fra hverandre og settes sammen igjen på nye måter.

Det sier Signe DØ, aka Signe Danielsen Øgrim. Hun er en svært lovende norsk låtskriver, musiker og produsent, tilknyttet det fine plateselskapet Tinytit Records.

En tredje single, «Asleep», slippes offisielt 23. april. Singelen er den tredje og siste før et kommende EP-slipp i mai – kalt «Ways of Escaping». Hennes tidligere slipp, «Evaporate» og «Frail», har alt fått positiv respons fra en lang rekke musikkmagasiner, radiostasjoner og nettsteder.

– «Frail» ser tilbake på det som en gang har vært, og handler om å gå ut av det komfortable og inn i det ukjente. Den handler om å bevege seg videre, en dragning mot det uvisse, men også om å bære deler av det gamle med seg videre, forteller artisten, og fortsetter:

– Låta setter noe mykt opp mot noe hardt. Det å være i det ukjente er jo både skjørt og modig på en og samme tid. Derfor valgte jeg å kalle låta «Frail», til tross for

at mange av elementene i låta er tyngre og kaldere.

Videoen er regissert av Ingrid Håvardsholm, og klippet av Hans Danielsen Øgrim. Vi ser også Ingrid Håvardsholm som danseren.

– Med videoen ville vi få frem dette kaoset av det uvisse, følelsen av å prøve å navigere en verden du ikke kjenner. Samtidig står forholdet mellom hesten og personen sterkt. Hesten er bevegelse og styrke, samtidig som det er noe sårbart ved det at man pleier og tar vare på den.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

«Frail» er skrevet av Signe Danielsen Øgrim, og produsert av Maurits Nijhuis, Mats Deckers og Signe Danielsen Øgrim. Vi gleder oss til å høre enda mer.



CHRISTIAN WINTHER: Moon

Premiere!

Dette er den første singelen fra Christian Winthers kommende debutalbum, The Clearing. Han har tidligere vært med på en lang rekke plater og prosjekter, inkludert trioene Monkey Plot og Ich Bin N!ntendo, samt Torg og Listen to Girl – den sistnevnte en duo med Ina Sagstuen.

Men nå går Winther endelig solo. Med «Moon» som første video og smakebit fra det nye prosjektet.

– «Moon» ble til ut ifra stemninga til et sted som heter Alnes. Det er noe magisk og drømmende med det, dagdrømmer. Den handler om å leite etter noe. Noe med å forestille seg noe, at et sånt sted kan trigge det. Så vi måtte bare filme på det stedet.

– Jeg leste mye i ei bok av William Carlos Williams da jeg skrev den, fortsetter han. – En bok om imagination – ikke fantasi, nødvendigvis, men heller forestillingsevne.

Låten er komponert, arrangert og skrevet av Christian Winther. Han står selv for vokal, gitarer, trommemaskin og synth, og har med seg Anja Lauvdal (synth), Magnus Skavhaug Nergaard (bass) og Hans Hulbækbo (trommer). Winther har også produsert sammen med Lauvdal og Skavhaug Nergaard, mens Kyrre Laastad står for miksen.

– «Moon» handler ellers om månen, sjøen, bølger, ting som henger sammen med det stedet. Det er noe med refleksjonen i sjøen. To cast one’s line and wait for miracles – det som dukker opp finnes et sted allerede. Et sted midt imellom dagdrømmer og virkelighet.

Det høres i grunnen ut som det aller fineste stedet å være, spør dere oss. Både videoen og omslaget er ved Jenny Berger Myhre. Albumet The Clearing slippes 10. september 2021 på Fysisk Format.



RURAL TAPES: Lost in sound (featuring Scott McCaughey)

– Dette er singel nr. to fra mitt soloprosjekt, Rural Tapes. Det selvtitulerte debutalbumet kommer 30. april på svenske Smuggler Recordings, sier Arne Kjelsrud Mathisen. – «Lost In Sound» har Scott McCaughey fra REM og The Minus 5 på vokal. Ellers bidrar Alexis Taylor fra Hot Chip, Terry Edwards fra PJ Harvey-bandet, Lars Løberg Tofte fra Heroes & Zeros og Øystein Braut fra Electric Eye.

Videoen er laget av amerikanske Stephen Hunking, som sier dette om «Lost In Sound»:

– Jeg elsker stemningen til denne sangen. Etter å ha lyttet ønsket jeg å lage noe mer instrumentdrevet, selv om Scotts vokal og tekst er sublim. Hele prosessen var en stor glede. Jeg elsket å bruke Annie Chias fotografier mot slutten av videoen. Hun er min partner gjennom mange samarbeid. Og så håper jeg at folk føler at jeg har fanget noe av essensen av Arnes sang. Jeg vet at den fanget meg.

– Jeg har kjent Stephen en stund. Jeg har jobbet med ham før, og elsker estetikken i det han gjør. Jeg liker at videoen ble så trippy som den ble, og opplever jo egentlig at det visuelle trekker frem det psykedeliske i låta enda tydeligere enn når man bare hører den uten bilder, sier Kjelsrud Mathisen.

Vokalist Scott McCaughey er mest kjent for sitt eget band The Minus 5, og spilte også med REM de siste 11 årene av deres aktive karriere. Han og nordmannen er dessuten bandkamerater i det svært fine norsk-amerikanske bandet The No Ones, sammen med Peter Buck (også REM) og Frode Strømstad fra I Was A King.

Selv har Arne Kjelsrud Mathisen også spilt i blant annet I Was A King og Heroes & Zeroes. Den forrige – og mer eksperimentelle – videoen hans kan du se her hos Ballade.



FRØKEDAL & FAMILIEN: Takedown

– «Takedown» er ein mjuk protestsong, og eit heiarop for fri kropp og tanke, dans og glede.

Det sier Anne Lise Frøkedal til Ballade video. Hun har spilt i band som Harrys Gym og I Was A King, og har også vært med i Dharma og Lady Hardanger. Hun deltar ellers på en lang rekke utgivelser med andre artister også, fra Kvelertak til Tom Roger Aadland.

I 2015 debuterte Frøkedal som soloartist i et samarbeid med Atlanter og Hanne Kolstø. Senere har hun gitt ut albumene Hold on Dreamer (2016) og How We Made It (2018). Nå er det klart for den tredje langspillplaten, Flora, på Fysisk Format.

– Filmskapar Vibeke Heide dokumenterte deler av innspelingsprosessen – så det du ser i videoen er Familien og eg som gjer ei live-innspeling av låten i studio, og lytter og diskuterer undervegs. Heile albumet Flora er spelt inn på denne måten, 10 låtar på 10 dagar.

Frøkedal og Familien har dessuten lagd en egen sangbok, som slippes alt på mandag.

– Det som byrja som ein spøk har blitt til 28 sider med tekstar, historier frå bandet, notar og låt-for-låt illustrasjon av den britiske kultartisten Robyn Hitchcock. Albumet kjem 14. mai, og i samme periode gjer me – kryss fingrane! – ein platesleppturné. Så blir det fleire konsertar til hausten.

Frøkedal er født og oppvokst i Etne i Hordaland. Hun skriver og produserer materialet, og har ellers med seg Olav Christer Rossebø (mandola), Ingeleiv Berstad (guiro, vokal), Erlend Ringseth (keyboards) og Elisabeth Mørland Nesset (trommer, vokal).



KINGEORG: Om igjen

Vi sakser fra presseskrivet: «I 2016 står en ganske så nervøs gutt i TV2-bygget på Karl Johan for gjøre sin første opptreden på nasjonal TV på God Morgen Norge. I dag er han kinGeorg, da var han frontfigur i bandet Sørgekåpe som har turnert med blant annet Seigmen, gått inn og ut av studioer på nasjonale radioshow og listinger, og ikke minst vært med CC Cowboys på flere gigs.»

KinGeorg, aka Kim Georg Lunde, er fra Askim. Med produsent, videoskaper og låtskriver Johan Larsson, kjent fra OnklP & og De Fjerne Slektningene, dukker han her opp med en sound som han selv sier «ligger nærmere sjela mi». Han startet solokarrieren i 2019, og ga ut flere låter i løpet av fjoråret.

– Når det gjelder hva låten handler om, liker jeg at folk har sin egen tolkning, sier KinGeorg til oss. – Men det er vel en Kim Georg Lunde-greie, der man snubler, reiser seg og ser fremover. Når jeg i andreverset synger at det har vært «et sjukt jævla år», handler det ikke om COVID.

KinGeorg skulle vært på turné med Bo Kaspers og CC Cowboys dette året. De planene ble satt på vent, som for så mange andre artister. «Om igjen» ble sluppet digitalt 26. mars – og det kommer flere singler og et album. Han har tidligere blant annet samarbeidet med rap-artisten Spira, som vi har presentert før her i Ballade video.

– Fremover kommer jeg nok til å samarbeide med mange forskjellige folk, samtidig som jeg satser på en litt mørk poprock-greie.



HEY LOVE: Full Control

Hey Love sier selv at de spiller «ny pop med skamløse synthlyder». Bandet ble startet av Karoline Karlsen og Dorothea Økland vinteren 2019. Med seg på laget har de Solveig Wang (synth, tekniker, miks), Mathias Agdestein Steffensen (bass) og Håvard Kværne Hansen (trommer).

– «Full Control» er andre single vi slipper på vårt eget selskap Future Boyfriends, sier duoen. – «Full Control» er en overdreven og litt naiv beskrivelse av å ville ha kontroll over sin utkårede. Men stjernen i låta er på alle måter Casio-synthen.

De omtaler ellers videoen som «helt DIY» i stilen.

– Hey Love har på mange måter blitt et prosjekt hvor vi har kunstnerisk kontroll i alle ledd. Vi er stolte over å presentere vår første egenproduserte musikkvideo. Med fargede dresser! Metervis med fløyel! Og leoparden Karoline fikk til jul i 2004!

«Full Control» er oppfølgeren til «SOS», som vi presenterte i Ballade video i august i fjor.



EL / NEUE: Jeg er overveldet (av min egen godhet)

Den norske duoen EL/NeUe har sluppet sin første video: «Jeg er overveldet (av min egen godhet)». Men musikerne er ikke helt debutanter. Alt i 1987 ga trioen EL ut EP-en «Et hvilested». Og i fjor var EL tilbake igjen – som duoen EL/NeUe – med EP-en «Lykkeønskninger 2020».

Etter ytterligere tre singler er det snart klart for albumet KRANK. Det kommer 1. juni, og blir også utgitt som CD.

– Det er i den forbindelse vi slipper musikkvideoen «Jeg er overveldet (av min egen godhet)», sier Askild Hagen, som står for vokal, synth og bass i prosjektet. Håkon Johnson (gitar, bass, synth, vokal) utgjør den andre halvdelen av duoen.

– Låta kan kanskje beskrives som litt new wave anno 2020, litt postpunk, en dose cold wave-rebirth – og litt mørk moderne elektronika med fuzzgitar spilt med bue.

Teksten er et eksempel på Askild Hagens forkjærlighet for korte, åpne og enkle tekster. Her har hele teksten fått plass i tittelen.

Både Hagen og Johnson har de siste årene jobbet med humor som tekstforfattere i NRK-programmet Nytt på nytt, men også med flere humoristiske musikkprosjekter, blant annet Oslo International Playback Frijazz-festival.

– Videoen er laget av den smått mystiske og kanskje fiktive videokunstneren Mirage X – og spiller på godhet. Den minimalistiske teksten er understreket av gamle svart/hvitt-filmer og enkle videoeffekter, avslutter de.



Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video. Vårt arkiv med norske videoer finner du stadig vekk på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤