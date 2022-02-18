Ballade video: Kropp, sjel og trygge soner

Toppet video-meny med Girl In Red, Karpe, Skambankt, Onsloow, KitFai, The Gathering, The Cruel Intentions, Jonas Bakk, Sondre Lerche og Sigurd Hole.

Velkommen til en ny utgave av Ballade video. Vi har igjen satt sammen et bredt og omfattende program, fra lovende debutanter til noen av musikk-Norges aller største navn. Vi har som vanlig også et par premierer, denne gang med jazz-bassisten Sigurd Hole og rockebandet KItFai.

Vi starter med å gratulere fire regissører og artister med nominasjonene til Årets video under Spellemannprisen for 2021. De fire nominerte er Girl In Red: «Body & Mind» av Thea Hvistendahl, Kjartan Lauritzen: «Million» av Martin Kopperud, Sei Selina: «Only When You’re Asleep» av Niels Windfeldt og Sondre Justad: «Sorry» (feat. Musti) av Julian Vargas & Eirik Svensson.

GIRL IN RED: Body & Mind

Girl In Red, aka 22 år gamle Marie Ulven Ringheim fra Horten, har til og med satt ny rekord i Spellemannhistorien, med hele syv nominasjoner for samme år.

Det er i følgende kategorier: Alternativ pop/rock («If I Could Make It Go Quiet»), Årets musikkvideo («Body & Mind»), Årets tekstforfatter («If I Could Make It Go Quiet»), Årets utgivelse («If I Could Make It Go Quiet»), Årets låt («Serotonin») og Årets produsent – den sistnevnte sammen med Matias Téllez.

Vi har tidligere vist alle de nominerte videoene her i Ballade video, med unntak av «Body & Mind», der vi kjørte videoen til «Serotonin» isteden. Så da tar vi like godt med oss Girl In Red denne gangen også, og ønsker alle de nominerte lykke til den 22. april.



KARPE: PAF.NO

Årets største og mest omtalte utgivelse her hjemme i år er Omar Sheriff med Karpe. Den ble lansert med en times lang film i loop, som man kunne se så mange ganger man ønsket i løpet av et døgn. Uten muligheter for å sette på pause eller spole.

Det er så langt ikke kommet noen vanlige videoer fra albumet, så vi viser denne opptredenen fra «Lindmo» på NRK, som uansett inneholder klipp fra den originale lanseringsfilmen.

Regi, foto og klipp av «PAF.NO» er ved Thomas Engeset og August Sanengen. Sebastian Ekeberg er prosjektleder, mens Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel selv har vært med på å utvikle konseptet for liveinnspillingen.

Omar Sheriff er duoens første utgivelse siden SAS PLUS / SAS PUSSY i 2019. De toppet VG-lista med Aldri solgt en løgn alt i 2010, mens Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i døden fra 2012 lå hele 82 uker inne på listen.

I 2017 spilte de tre utsolgte konserter i Oslo Spektrum, noe som også ble grunnlaget for kinofilmen «Adjø Montebello».



SKAMBANKT: Tider

18. januar slapp Skambankt to låter, «Ti» og «Tider». De skiller seg i følge bandet fra hverandre i takt og tema, men hører også sammen. Vi har tidligere presentert videoen til «Ti», og følger nå opp med «Tider».

– Tider er en rolig, men fengslende rockeballade med en ekte forkjærlighet for mennesket, sier Skambankt i en kommentar. – For i alle våre uvaner og feil ligger den en rørende medmenneskelighet. Man har ingen empati med det perfekte, og vennskap knytter man heller med de som har lignende laster enn med de som har samme evner.

– Vi har et liv og en tid. Det finnes ingen glede i å måle seg selv opp mot alle andre, egen lykke finner du kun i deg selv. Ta deg tid, husk å lytte, og gi rom.

Videoen er produsert av Katamaran Videoproduksjoner, som består av Tollak Friestad, Jonny Engelsvoll og Terje Røthing Winterstø. Sander Eriksen har stått for foto, mens Tollak Friestad og Jonny Engelsvoll står bak regi og klipp.

«Tider» er skrevet og komponert av Terje Winterstø Røthing, som er vokalist og gitarist i bandet. Ellers består Skambankt av Hans Egil Løe Abelsnes (gitar, vokal), Tollak Kalvatn Friestad (bass), Jonny Engelsvoll (tangenter) og Børge Henriksen (trommer).

Albumet Ti kommer på vinyl og CD 25. februar.



ONSLOOW: Unstoppable

Hey! Dette er da riktig catchy!

Og dermed sier vi hei til Trondheimsbandet Onsloow, som slapp sin debutplate digitalt 21. januar. Den fikk en helside i Adresseavisen, som mente at bandet satte en skyhøy standard for det trønderske musikkåret 2022. Selv beskriver de seg som en kvartett der powerpop møter emo og indie.

Albumet Onsloow er spilt inn i Øyedrops studios, Oslo. Det er mikset og produsert av Marius Ergo, og mastret av Will Killingsworth fra Dead Air Studios. Utgiver er Friend Club Records / How is Annie Records.

Onsloow består av Johanne Rimul (gitar, vokal), Mathias Nylenna (gitar), Lasse Berg (bass, vokal) og Morten Samdal (trommer). Videoen til den fengende «Unstoppable» er laget av Finn Walther.

– Vi er barn av 90-tallet og ville omfavne det med en hommage til en av tiårets mest ikoniske videoer, «Ironic». Så Johanne kanaliserte sin indre Alanis Morissette, før vi endte der vi trives best: blant alpakkaer i solnedgangen.

– Vi er ellers stolte av hele plata, og spiller på Parkteatret i Oslo 31. mars sammen med Spielbergs, forteller Onsloow til oss.

How is Annie Records har tidligere sluppet album med artister som Kråkesølv, Youth Pictures of Florence Henderson, Little Hands of Asphalt, Soup, Morfar, You Could Be A Cop og Benjamin Finger.



KITFAI: Safe Zone

Premiere! Og nok en bra rockelåt fra KitFai, rett før de slipper sitt andre album, Ways of Letting Go. Det er produsert og innspilt av Roar Nilsen i Nabolaget Studio i Oslo.

«Safe Zone» beskrives som en utblåsning av frustrasjon over folk som ikke stiller opp, som bryter avtaler, sniker seg unna eller ikke tar ansvar. Musikken ble laget og spilt inn mens verden var i unntakstilstand gjennom 2020 og 2021.

– «Safe Zone» handler om de som ikke tør å tre ut av komfortsonen, og vise svakheter. Vi har derfor valgt å filme videoen i en black box, for å illustrere dette poenget, sier KitFai til Ballade video.

– Vi har videreført konseptet med å sette en annen enn frontfiguren i sentrum, og i denne videoen er det gitarist Markus, som har det bærende riffet i låta, som får være i fokus.

KitFai ble dannet i 2013, inspirert av musikk de vokste opp med på starten av 2000-tallet. I 2018 slapp bandet sitt første album, The Things You Left Us. Samme år la de ut på en to ukers sommerturné i USA, mens de ellers har vist seg frem på festivaler som Slottsfjell, OverOslo og Pstereo.



THE GATHERING: We Rise

Ny single fra The Gathering, som er et norsk-nederlandsk band av det litt mørkere slaget. Silje Wergeland har vært sanger her siden 2008, mens bandet ellers består av Frank Boeijen, Hugo Prinsen Geerligs, René Rutten og Hans Rutten.

Silje Wergeland har skrevet teksten til «We Rise», mens musikken er ved Hans Rutten, som ellers spiller trommer og perkusjon. Musikken er spilt inn i Amsterdam, og vokalen er lagt på i Bergen Lydstudio.

– Med Renés måte å komponere sanger på, visste jeg umiddelbart at dette kunne bli noe helt spesielt – og en av de episke The Gathering-sangene. Det var både inspirerende og litt skremmende, spesielt når jeg kjente til sorgen som ligger bak.

– Jeg prøver alltid å gi sangene et tekstlig innhold som utfyller musikken. Teksten er ganske mørk og beskriver et destruktiv forhold, der jeg beskriver desperasjonen ved å prøve å kommunisere og endre ting, uten å få noen respons. Men mot slutten av sangen er det håp og energi – en måte å reise seg opp fra gjørma på og gå videre.

The Gathering slipper det nye albumet Beautiful Distortion i april 2022.



THE CRUEL INTENTIONS: Sunrise over Sunset

HBO-serien «Peacemaker» har et sterkt innslag av norsk hardrock, og inneholder Wig Wam-låten «Do You Wanna Taste It» i åpningssekvensen. Regissøren av serien, James Gunn, har fra før stått bak suksesser som «Suicide Squad» og «Guardians of the Galaxy».

I tillegg er dessuten norsk-svenske The Cruel Intentions representert med hele tre sanger på soundtracket: «Borderline Crazy», «Jawbreaker» og «Sick Adrenaline». Nå er de også ut med en helt ny single og video, med regi av Markus Undhagen.

– «Sunrise over Sunset» er en hyllest til den legendariske Rainbow Bar & Grill i L.A., sier det Oslo-baserte bandet. – Låta er en slags hangover-anthem til ære for de som holder festen i gang. Til minne om ville kvelder og sprø netter – og en hyllest til rock’n’roll.

The Cruel Intentions har blitt kalt “the bastard child of Guns N Roses and Hanoi Rocks”, og tar opp fakkelen etter den glamorøse og sleazy hardrocken på 80-tallet. Bandet startet opp i 2015, og består i dag av Lizzy DeVine (vokal og gitar), Kristian Solhaug (gitar), Mats Wernerson (bass) og Robin Nilsson (trommer).

Sommeren 2022 slipper The Cruel Intentions sitt andre album. Dette er oppfølgeren til No Sign Of Relief fra 2018.



JONAS HÅHEIM BAKK: I Wish I Could Believe

Denne låten kom egentlig ut for et år siden, men ble nylig lagt ut på YouTube av Garasjefilm. Vi har snakket med Jonas Håheim Bakk, som står bak denne fine og lovende sangen.

– Jeg er 21 år, er fra en bygd i Hardanger som heter Ulvik, og studerer musikkproduksjon på Noroff i Oslo. Som artist liker jeg å prøve meg i forskjellige sjangre, og med forskjellige former.

– «I Wish I Could Believe» kom ut 28. februar i fjor. Den handler om å miste noen nære, og litt om sorgprosessen. Den ble gitt ut under bandnavnet Days Ahead, og ble produsert, miksa og mastra av meg. Det kommer ellers ut en ny låt 18. mars, denne gangen under mitt navn Jonas Bakk. Den blir en litt mer rocka sak, med tittelen «What’s Going On».

Musikkvideoen har Ida Arabella Rui Nylend på regi, Elias Kleive på foto, Tobias Osnes som produsent, Anniken Engseth på lyd og Preben Eidsvik på klipp.

– De går alle på Høyskolen Kristiania i Bergen, og lagde denne i forbindelse med en skoleoppgave. Jeg kjenner Elias Kleive, da han er samboer med søsteren min, og han ville bruke en av mine låter i prosjektet.

Vi ønsker Jonas Bakk lykke til videre!



SIGURD HOLE: Roraima

Roraima – Sigurd Hole

Premiere! Kontrabassisten Sigurd Hole sto bak bestillingsverket «Roraima», som ble fremført på Oslo World høsten 2020. Det har blitt omtalt som en musikalsk reise gjennom regnskogen – og en invitasjon til refleksjon rundt menneskehetens rolle som del av en større helhet.

– Man kan vel si at menneskets forhold til naturen har blitt et slags filosofisk fundament som jeg bygger mange av mine kunstneriske idéer ut fra. Det ble en unik opplevelse å skape nettopp dette verket i en verden som plutselig virket veldig utrygg og skremmende.

– Musikken og komponeringen ble et rom jeg kunne gå inn, en slags fantasiverden hvor jeg selv styrte narrativet og hvor jeg kunne fortape meg i lyden av regnskogen på en måte som holdt pandemien litt på avstand, sier Sigurd Hole.

Den amerikanske lydbilde-økologen Bernie Krause har dokumentert naturlige lydbilder som står i fare for å forsvinne for godt i takt med tapet av biologisk mangfold. Disse utrydningstruede lydene skulle bli en viktig del av bestillingsverket, som nå foreligger på plate.

– Vi er alle tilknyttet det store fellesskapet og må forstå at alle våre handlinger, store som små, vil ha konsekvenser for helheten. Uavhengig av om vi bor i Roraima eller i Oslo, forklarer bassisten.

Roraima slippes i dag på plateselskapet Elvesang, og feires med en mindre Norgesturné. Medvirkende på albumet er Sigurd Hole (kontrabass), Trygve Seim (saxofoner), Frode Haltli (akkordeon), Håkon Aase (fiolin), Helga Myhr (hardingfele og vokal), Tanja Orning (cello) og Per Oddvar Johansen (slagverk).



SONDRE LERCHE: Avatars of Love

Da avslutter vi riktig sterkt også, med en godt over syv minutter lang video med Sondre Lerche. Denne skal vi ikke skrive så langt om, siden den hadde Norgespremiere på Ballade alt på mandag.

Men for en fin låt – og for en god tekst. Som med Bob Dylans monumentale «Murder Most Foul» og «I Contain Multitudes» er den en reise gjennom musikkhistorien, der en lang rekke artister og sanger nevnes. Men den er også en rørende skildring av et forhold som ikke lykkes.

Release the pigeons!

Release the doves!

It doesn’t matter what you call it,

it’s not love

We came very close, and yet not very far

We’re not even fit to be an avatar

Den flotte og stilsikre videoen er animert av CJ Wallis. Denne våren skal Sondre Lerche ut på en massiv turné i Europa og USA, med til sammen 30 konserter.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 128 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤