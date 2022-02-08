Felespiller, komponist og forsker Annbjørg Lien

(Foto: Tobias Hole Aasgaarden)

Annbjørg Lien gjør comeback på plate

08.02.2022
- Red.

Tilbake til Setesdal – og tilbake til publikum via nytt album.

Det har gått nesten sju år siden Annbjørg Liens forrige plate kom ut. Nå kommer ny musikk fra verdens mest kjente hardingfelespiller, skriver plateselskapet Heilo.

– Janus er en produksjon som ser både bakover og fremover i tid — fremkaller døråpninger som kan symbolisere avslutninger og nye begynnelser i en kompositorisk utforskningsprosess, sier Annbjørg Lien. 

18. februar kommer albumet «Janus»: I 2019 fullførte Lien doktorgraden i hardingfelespill ved universitet i Agder, og dette albumet er resultatet av arbeidet i doktorgraden – å utvikle og utforske folkemusikken med respekt for tradisjonen.  

Prosessen med å komponere nytt materiale, som svarer på tradisjonelle identiteter i hardingfelemusikken, skal fange en transformasjon som kan ligne på Janus sine to ansikter. Plateselskapet skriver at det knytter fortida til framtida.

Lien ble i 2020 prosjektleder for UNESCO Setesdal (Setesdalsfolk), og har et spesielt engasjement til denne tradisjonen. På sitt nye album har hun definert typiske musikalske kvaliteter, identiteter og signatur-egenskaper i tradisjonelle hardingfele-slåtter som er i bruk i Setesdal, og tatt utgangspunkt i disse.

Reiersrud og samtale på scenen
Lørdag 19. februar intervjues Lien av Balladeredaktør Guro Kleveland om historia bak og om arbeidet med plata. De skal også prate om livet som musiker, formidler og mentor – og forsker på fingerlesing. Annbjørg Lien møter Guro Kleveland på Riksscenen, Kjellerbaren, 19. februar etter plateslippkonsert.

På plata spiller også Mathilde Grooss Viddal, Rofer Tallroth, Knut Reiersrud, Bjørn Ole Rasch, Tellef Kvifte, Per Elias drabløs, Knut Kvifte Nesheim og Jan Inge Nilsen.

Annbjørg Lien

Annbjørg Lien

Annbjørg Lien

