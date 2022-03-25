Ballade radio: Live-samtale med Annbjørg Lien

Annbjørg Lien ble intervjuet av Ballade på scenen etter releasekonserten for plata «Janus» på Riksscenen i februar. Hør om Liens virke som musiker, komponist, formidler og forsker – og om å miste det viktigste instrumentet en musiker har: Hørselen.

I 2015 ble den kjente musikeren og komponisten Annbjørg Lien plutselig døv på det ene øret.

– Sudden deafness, heter det. Det var to hovne mandler. Plutselig ble jeg veldig svimmel. Så gikk det to uker, og så var jeg døv.

I denne samtalen forteller Lien om hvordan hun med hjelp av et Cocklea-implantat (CI) trente opp hjernen til å lytte igjen gjennom gamle minner om lyd, og lærte å mestre både hverdagslivets lyder og musikkens tonalitet på nytt.

Annbjørg Lien forteller om årene mellom 2015 og nå, årene da hun hadde behov for å ta tak i andre verdier og dykket inn i akademia. Hun gjennomførte løpet fra studier til doktorgradsdisputasen ved universitet i Agder i september 2020 om hvordan karakteristikker i hardingfelemusikken kan brukes som kompositoriske verktøy, og vi får høre om prosessen og «den pulserende forandringen», hvordan plata Janus sprang ut av doktorgradsarbeidet, og hvordan musikken fikk det siste ordet i forskningsprosjektet.

I samtalen snakker Lien også varmt og engasjert om kulturens betydning i samfunnet. Hva betyr kultur? Hvordan får vi forankret kultur i lokalsamfunnet? Hvilke bærekraftsmål har kultur mot Agenda 2030?

– Kulturlivet må sette et språk på verdien av kultur, det må kommuniseres og det må komme innenfra. Hvis ikke vi berører og blir berørt, så har vi tapt.



Denne våren er Annbjørg Lien såkalt Husvarm-artist på Riksscenen i Oslo, og skal ha tre konserter på den nasjonale arenaen for folkedans og folkemusikk. Konsert nummer to i rekka skjer lørdag 19. mars, når Annbjørg Lien og felespilleren Catriona MacDonald fra Shetland viser publikum de kulturelle og historiske båndene mellom Norge og Shetland gjennom både tradisjonelt og nykomponert materiale. De har tidligere samarbeidet tett, blant annet gjennom suksessgruppa String Sisters.