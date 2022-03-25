Annbjørg Lien og Guro Kleveland i samtale på Riksscenen 19 feb

Musiker, komponist og forsker Annbjørg Lien og Ballade-redaktør Guro Kleveland i samtale på Riksscenen i Oslo lørdag 19. februar 2022. (Foto: Knut Utler)

Ballade radio: Live-samtale med Annbjørg Lien

25.03.2022
Guro KlevelandSiri Narverud Moen

Annbjørg Lien ble intervjuet av Ballade på scenen etter releasekonserten for plata «Janus» på Riksscenen i februar. Hør om Liens virke som musiker, komponist, formidler og forsker – og om å miste det viktigste instrumentet en musiker har: Hørselen.

I 2015 ble den kjente musikeren og komponisten Annbjørg Lien plutselig døv på det ene øret.
– Sudden deafness, heter det. Det var to hovne mandler. Plutselig ble jeg veldig svimmel. Så gikk det to uker, og så var jeg døv.

I denne samtalen forteller Lien om hvordan hun med hjelp av et Cocklea-implantat (CI) trente opp hjernen til å lytte igjen gjennom gamle minner om lyd, og lærte å mestre både hverdagslivets lyder og musikkens tonalitet på nytt.

Hør Ballade radio med Annbjørg Lien på Spotify

Hør i Apple podkaster.

Annbjørg Lien forteller om årene mellom 2015 og nå, årene da hun hadde behov for å ta tak i andre verdier og dykket inn i akademia. Hun gjennomførte løpet fra studier til doktorgradsdisputasen ved universitet i Agder i september 2020 om hvordan karakteristikker i hardingfelemusikken kan brukes som kompositoriske verktøy, og vi får høre om prosessen og «den pulserende forandringen», hvordan plata Janus sprang ut av doktorgradsarbeidet, og hvordan musikken fikk det siste ordet i forskningsprosjektet.

Annbjørg Lien hadde et regelrett stjerneband med seg på konserten denne kvelden: Hans Fredrik Jacobsen på fløyter, Knut Reiersrud på gitar, Bjørn Ole Rasch på trøorgel, Rune Arnesen på perc./ trommer og Annbjørg Lien på hardingfele, nykkelharpe og vokal. (Foto: Knut Utler)

I samtalen snakker Lien også varmt og engasjert om kulturens betydning i samfunnet. Hva betyr kultur? Hvordan får vi forankret kultur i lokalsamfunnet? Hvilke bærekraftsmål har kultur mot Agenda 2030?
– Kulturlivet må sette et språk på verdien av kultur, det må kommuniseres og det må komme innenfra. Hvis ikke vi berører og blir berørt, så har vi tapt.

Samtalen mellom Annbjørg Lien og Guro Kleveland ble tatt opp live etter releasekonserten for plata Janus 19. februar 2022. (Foto: Knut Utler)


Hør samtalen i Ballade radios Soundcloud:

Denne våren er Annbjørg Lien såkalt Husvarm-artist på Riksscenen i Oslo, og skal ha tre konserter på den nasjonale arenaen for folkedans og folkemusikk. Konsert nummer to i rekka skjer lørdag 19. mars, når Annbjørg Lien og felespilleren Catriona MacDonald fra Shetland viser publikum de kulturelle og historiske båndene mellom Norge og Shetland gjennom både tradisjonelt og nykomponert materiale. De har tidligere samarbeidet tett, blant annet gjennom suksessgruppa String Sisters.

Annbjørg Lien og Catriona MacDonald i 1994. (Foto: Knut Utler)

Relaterte saker

Felespiller, komponist og forsker Annbjørg Lien

Annbjørg Lien gjør comeback på plate

Tilbake til Setesdal – og tilbake til publikum via nytt album.

Annbjørg Lien

Annbjørg Lien disputerer for doktorgrad

Denne formiddagen disputerer folkemusiker Annbjørg Lien for ph.d.-graden med avhandling om komponering basert på hardingfele.

Annbjørg Lien 1 (Foto: annbjorglien.com)

En godt bevart hemmelighet

INTERVJU: Annbjørg Lien står bak årets bestillingsverk på Telemarkfestivalen i Bø. Lien har satt sammen en internasjonal strykekvartett til framføringen...

Annbjørg Lien

Øremusikkens fiolinprinsesse

Annbjørg Lien slapp denne uken liveplaten «Aliens Alive» til pressens ovasjoner og tilhørerenes glede. Platen er et dokument av en...

Øverst fra venstre: Gabriel Fliflet, Benedicte Maurseth, Annbjørg Lien og Erlend Apneseth er noen av de rundt 50 personene fra folkemusikkmiljøet som har signert oppropet og kronikken

Tvilsam og vulgær framferd. Me må opne augo for seksuell trakassering i folkemusikken og folkedansen.

Tida er overmogen.

Morten Lindberg

Bjellesauprisen til Morten Lindberg

Får prisen for å ha fungert som ambassadør for norsk musikk i utlandet og som en viktig inspirasjonskilde og entreprenør...

Det Norske Solistkor. Foto: Bjørn Bertheussen

Å være profesjonell kor- og ensemblesanger har høy status

Det Norske Solistkor opplever at korfeltet er i en god utvikling, og ikke i en ond sirkel slik det ble...

The National Loaded

De som satser nytt i gjenåpningssommeren

Logistikk og bemanningskabaler som er litt ekstra post-korona: Disse satser nytt i festivalsommeren.