Ballade video: Tilbake på Lillehammer 

Vår utgave av Olympiatoppen er Girl In Red, Metteson, Sebastian Zalo, Peder Elias, Johan Berggren, Fangst, Bokassa og Golden Core.

I denne utgaven av Ballade video møter vi Girl In Red og Peder Elias, to artister som har lyktes med å skape seg en internasjonal karriere. Metteson ligger antagelig brukbart an til å gjenta det samme, mens Sebastian Zalo for tiden utvider det musikalske ståstedet sitt. Og synger på norsk.

Vi feirer også jubileet for OL på Lillehammer med svært aktive Johan Berggren. Vi får kjapp og fengende indie-rock med Fangst, som bokstavelig talt når nye høyder. Flere av disse artistene er dessuten aktuelle med turneer, både her hjemme og utenlands. Og så avslutter vi i tungrocken, som Bokassa og Golden Core på hvert sitt vis er svært gode representanter for.

Kort sagt: God fornøyelse!

GIRL IN RED: Too Much

Girl In Red har et entusiastisk publikum over store deler av verden. Nå kan de glede seg over at oppfølgeren til debutalbumet If I Could Make It Go Quiet snart er på vei. Den nye platen får tittelen I’m Doing It Again Baby!, og skal slippes 12. april på Columbia/Sony.

I den forbindelse har Girl In Red, aka Marie Ulven Ringheim fra Horten, sluppet den første singelen og videoen. Den heter «Too Much», og er i løpet av en liten uke sjekket ut mer enn 300 000 ganger på YouTube. Videoen er regissert av Fiona Jane Burgess, med Isak Jenssen som creative director.

Girl In Red har nesten 16 millioner månedlige lyttere på Spotify. Her har sangene hennes blitt avspilt nå rundt 3,5 milliarder ganger. En av hennes tidligste låter, «We Fell In Love In October», nærmer seg en milliard avspillinger helt alene. Den kom ut i 2018, samtidig som hun også havnet på The New York Times’ liste over den beste musikken utgitt dette året.

Girl In Red satte rekord i antall nominasjoner til Spellemannprisen i 2021, der hun konkurrerte i hele syv kategorier. En av den norske artistens mange fans er selveste Taylor Swift – verdens største popstjerne om dagen. I 2023 inviterte hun Girl In Red til å varme opp under åtte konserter på The Eras Tour.

I videoen ser vi også Jess Alexander, samt danserne Moses Ward, Folu Odimayo, Luigi Lyon, Owen Demonick, Chester Hayes og Jonny Vieco.

METTESON: Look To A Star

Denne våren og sommeren vil Metteson gjennomføre sin største turné hittil, med konserter i blant annet Oslo, Stockholm, Amsterdam, Berlin, Köln, Manchester og London.

Metteson, alias Sverre Breivik fra Moss, har markert seg både som artist og skuespiller. Han er utdannet ved Statens teaterhøgskole, og ga ut sin første single, «80 Miles», i 2019. Nå kommer debutalbumet Look To A Star, hvor tittelsporet med tilhørende video ble sluppet denne uken. Han sier selv at sangene handler om folk som faller utenfor, og hvor vondt det er å se potensialet eller drømmene til et menneske svinne hen. Om det nå handler om en nær venn, en kjæreste eller et familiemedlem.

– Låt- og albumtittelen er altså litt misvisende. Jeg syns det var morsomt når man først skal gi ut et debutalbum å gå litt hardt ut, vel vitende om at man finner flere lag om man ønsker å lete, sier han. – Som tittel på mitt debutalbum er det selvfølgelig et morsomt nikk til ambisjonene mine som popmusiker, men sangen har et helt annet budskap.

Musikkvideoen til «Look To A Star» beskrives som en performativ video som blander live-kvalitetene til Metteson, som dans og formidling av tekst, med mer absurde, teatrale og spektakulære scener, gjennom kostymer og bildemanipulering.

– Kjærlighet er fortsatt den største gåten for meg, og en dyp brønn av daglig og eksistensielt drama, kommenterer Metteson.

Han har selv regissert videoen, sammen med Sondre Røe i Røe Studio. Marius Aaserud har filmet, mens Ole Kristian Tangen står for koreografien. Han danser også i videoen, sammen med Metteson og Even Eileraas.

SEBASTIAN ZALO: Be for meg

Også Sebastian Zalo er fra Horten. Han sluttet skolen som 18-åring for å lage musikk. I 2020 ble han nominert til P3 Gull som Årets nykommer. Samme år vant han også Spellemannprisen for Årets gjennombrudd. Senere har han blant annet markert seg i NRK-programmet «De neste».

«Be for meg» representerer et skifte i lydbilde og stil, der Zalo utforsker nye musikalske territorier. Han har også etablert sitt eget plateselskap, og skaffet seg et nytt management.

Musikkvideoen til «Be for meg», skapt av videokunstneren Figaro, ble produsert uten noen økonomisk støtte. Den dynamiske og visuelt slående videoen utforsker elementer fra både punk og rock, som et ledd i artistens musikalske utvikling.

– Jeg synes alt gikk for tregt, og at jeg hadde mistet for mye makt over eget prosjekt, skrev Zalo på Instagram. «Be for meg» ble nylig valgt som Ukas låt på P3, samtidig som artisten er plukket ut til Bylarm til høsten. Der skal for øvrig også Metteson spille.

Videoen til «Be for meg» er regissert og klippet av Figaro, som også har filmet den sammen med Aksel Xavier. Den sistnevnte står i tillegg for de typografiske elementene i kortfilmen, sammen med Erik Spenne.

PEDER ELIAS: Forever Was Never Enough

Da Sony Music Norway tok kontakt med regissør- og produsent-duoen Sigurd Fossen og Christer Dyngeland med et ønske om å lage en ny musikkvideo for Peder Elias, ble løsningen å trekke til varmere strøk.

Peder Elias, alias Peder Elias Eriksrud Kjørholt fra Trondheim, har gjort artistkarriere utenfor landets grenser, og ble nylig den mest populære utenlandske artisten på NetEase Cloud Music i Kina med låten «Twinkle Twinkle». Det er en strømmetjeneste med rundt 800 millioner brukere.

Peder Elias startet i Nidarosdomens guttekor, og ga i 2022 ut debutalbumet Love & Loneliness på Sony. Samme år vant han Spellemannprisen i klassen Årets internasjonale suksess. Videoen til «Forever Was Never Enough» er så langt sett 261 000 ganger på YouTube. Peder Elias fortalte nylig følgende om sangen til Kreativt Forum:

– «Forever Was Never Enough» er en sang om å akseptere at livet ikke er rettferdig, og at vi noen ganger må si farvel til en person eller en epoke, eller til og med en versjon av oss selv, som vi ønsket å holde på for alltid.

– Jeg og folk som står meg nær har opplevd tapet av en vi er glad i, ødeleggelsen ved skilsmisse, slutten på vennskap, hjertesorgen av tapt kjærlighet, og til og med smerten ved å gå videre i livet og innse at ved å gjøre det, bryter vi bånd vi trodde var evige.

Carl Martin Storøy har filmet. Vi ser Alessio Cheli som den unge Peder Elias, mens Stella Odoardi spiller jenta.

JOHAN BERGGREN: Se ilden lyse

Premiere!

12. februar, på dagen 30 år etter at OL-ilden ble tent på Lillehammer, kom Johan Berggren fra Jørstadmoen med sin versjon av klassikeren “Se ilden lyse”. Den har blitt kledd opp i country-drakt for anledningen, men man kjenner fortsatt godt igjen låten som fosset ut over Lysgårdsbakken i 1994.

Johan Berggren er født og oppvokst på Lillehammer – og hans far var en del av arbeidslaget som bygget hoppbakken som siden har stått som et varemerke for byen.

Låtskriveren og sangeren har blitt sammenlignet med storheter som Stein Ove Berg, Alf Prøysen, Hellbillies og Stein Torleif Bjella, og står frem med forkjærlighet for det norske, det nære og det lokale.

I fjor høst kom fjerdealbumet Takk for det meste, som har blitt omtalt som hans hittil beste og mest personlige album. Den har han selv omtalt som «ei skive om håp og takknemlighet».

I tillegg til solokarrieren er Berggren en del av bandet Best i Motlys, som Ballade video har presentert ved to anledninger. Her står han for musikken, i samarbeid med skuespiller Bjørn Sundquist, visesanger Trond Granlund og forfatter Yngve Kveine.

Berggrens versjon av «Se ilden lyse» er alt tilgjengelig på strømmetjenestene.

Musikkvideoen slippes i dag, fredag 16. februar, og viser Lillehammer i sin fineste vinterprakt.

FANGST: Knivsegg

Med medlemmer fra Death By Unga Bunga, Honningbarna og Hvitmalt Gjerde har Fangst alt blitt omtalt som noe av en hjemlig supergruppe. Det svinger i hvert fall bra på det nye albumet Fangst Sinatra, oppfølgeren til Føniksinstituttet fra 2022. Begge platene er utgitt av Jansen Records.

Siden slippet av debutalbumet har Fangst åpnet hovedscenen på Øyafestivalen, opptrådt på Trondheim Calling og spilt support for selveste KISS i Tønsberg. Fangst Sinatra kom ut 2. februar, og ble innvarslet med singelen «Knivsegg», som omtales som «et skikkelig kick av en rockelåt».

I den nokså svimlende videoen til «Knivsegg» – som ikke er noe for folk med høydeskrekk – ser vi Richard Forsgren, Markus Lingevall og Theodor Karlsson. Den er regissert og klippet av Birk Overå, med Lorenzo Follari som produsent for Harvest Film. Filmingen er ved Claudius Wick.

Fangst består av Dag Markhus, Johannes Fjeldstad, Lars Anfrido Emmelthun og Stian Skagmo Gulbrandsen. De beskriver seg selv som the welterweight band with a heavyweight sound. Fangst legger ut på en norgesturné som starter i Stavanger 17. februar, og som i mars også tar turen innom Oslo, Bergen og Trondheim.

Fangst Sinatra er også utgitt i et begrenset marmor-trykk på vinyl, med personlige omslag av trommeslager Dag Markhus selv. Albumet er produsert av Marcus Forsgren fra Silence The Foe og Jaga Jazzist.

BOKASSA: Bradford Death Squadron (feat. Aaron Beam)

Og premiere!

Etter en massiv Europaturné med nordirske Therapy? høsten 2023 – og fire singler med mye positiv respons – er Bokassa fra Trondheim klare for å slippe sitt fjerde album. Det kommer i dag, og har fått tittelen All Out of Dreams.

– All Out of Dreams er en plate der følelsen av resignasjon går igjen i mange av låtene. Enten fordi en selv har mislykkes, eller på grunn av feilslått politikk. Kanskje samfunnet har feilet, eller man bare har gitt opp, sier Bokassa selv.

– Fellesnevneren er vel at alle i dette tekstuniverset har mistet håpet, noe tittelen All Out of Dreams speiler. Tittelen kan også ses i lys av vår egen karriere og drømmen om å ha råd til vår egen sydhavsøy. Dessverre har ikke folk utviklet kollektivt god smak helt enda, så den drømmen er temmelig ikke-eksisterende på dette tidspunktet.

Bokassa består av Jørn Kaarstad, Olav Dowkes og Bård Linga, og albumdebuterte med Divide & Conquer i 2017. All Out of Dreams er spilt inn i Antfarm Studios i Danmark av Tue Madsen, som tidligere har jobbet med størrelser som Meshuggah, Sick Of It All, The Haunted og Halford.

På «Bradford Death Squadron» hører vi den amerikanske bassisten og vokalisten Aaron Beam. Også Lou Koller fra Sick Of It All gjester på et av sporene på den nye albumet, som slippes av Indie Recordings.

Videoen er klippet av Morten Rørvig, basert på opptak fra Duran Levinson, El Fragotsis, Rock Im Wald, Open Flair og Bokassa selv.

GOLDEN CORE: Sól Valtíva

Med hardtslående Bokassa er vi alt inne i det tyngre hjørnet, slik vi liker det på fredagene. Der finner vi også Simen Jakobsen Harstad og Johannes Thor Sandal i Golden Core, som begynte å spille sammen bare 9 og 11 år gamle (!). Ammerud-guttene har klart å holde sammen, og er ti år senere ute med det nye albumet Kosmos brenner – utgitt på deres egen etikett Helvetes Indre Kretser.

Den norsk-islandske duoen har alt fått masse glitrende omtale, ikke minst i forbindelse med andrealbumet Fimbultýr fra 2019. De har spilt på festivaler som Midgardsblot, Øyafestivalen og Bloodstock Open Air, og har varmet opp for band som Napalm Death og Bongzilla.

Mye av det nye albumet er basert på norrøn mytologi. Så også det korte og eksperimentelle kuttet «Sól Valtíva», som handler om urtidsjotnen Sutr. Han vokter Muspelheim med sitt flammesverd, og vil ifølge myten ta del i Ragnarok.

Videoen viser tilsynekomsten av Surtsey, en vulkansk øy som oppsto på sørkysten av Island i 1963. Teksten er på gammelnorsk. Kosmos brenner er innspilt i Aber Studio på Berby Herregård, og er produsert av Yngve Andersen fra Blood Command.

– Temaet for albumet er møtet mellom kaoskreftene. Hvordan livet i all sin skjørhet oppstår i den evige balansen av motsetninger – mellom ild og is, lys og mørke, kulde og varme, som et produkt av kaos og tilfeldigheter. Kampen er evig og representerer fortid, nåtid og fremtid, beskriver Golden Core selv.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 217 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤