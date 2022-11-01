Girl In Red

Girl in red varmer opp Taylor-publikummet i 2023: Spiller i fire byer på verdensstjernens scene.(Foto: Per Ole Hagen)

Girl in red varmer opp for Taylor Swift på USA-turné

01.11.2022
Siri Narverud Moen

Verdens største popstjerne akkurat nå tar med seg girl in red i 2023.

Internasjonale milepæler for låtskriver-produsent-artist Girl in red fortsetter å markeres når nyhetene om Taylor Swifts kommende turné er lansert. I 2023 spiller Taylor Swift sin The Eras Tour over store deler av USA.

Consequence of Sound er blant mediene som skriver om at på USA-turneen deles oppvarmingsjobbene mellom blant andre Haim, Phoebe Bridgers, Paramore – og Marie Ulven fra Horten. Ulvens artist-alter ego Girl in red har høye strømmetall og har turnet mye på egenhånd i USA, blant annet.

Seks av konsertene inkluderer Girl in red – og og amerikanske Ownn – før Swift går på:
06/02 – Chicago, IL @ Soldier Field
06/03 – Chicago, IL @ Soldier Field
06/10 – Detroit, MI @ Ford Field
06/17 – Pittsburgh, PA @ Acrisure Stadium
06/24 – Minneapolis, MN @ U.S. Bank Stadium

