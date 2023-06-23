Ballade video: Er nå den sangen så vakker?

Vi ønsker god sommerferie med To Små Bulgarer, KinGeorg, This Daze, Marbles, Hayeminol, Mayflower Madame, Abagas og Susanna. Samt to supre konsertfilmer med Fieh og Emelie Hollow.

Da er sommeren i gang, i hvert fall for denne mini-redaksjonen. Dette blir den siste utgaven av Ballade video, før vi kommer tilbake i august. Det har vært godt med tilfang av musikkvideoer hele det siste halvåret, der vi gjerne har presentert ti nye musikkfilmer hver uke.

Denne utgaven står litt i rockens tegn, med innslag av både punk og post-punk, indie-rock og hardrock. Men vi har også med to innslag fra den fine konsertserien Akustisk på Loff, der vi møter Fieh og Emelie Hollow. Og får høre utdrag fra en konsert Susanna og Stina Stjern spilte i England i mars.

Vi ønsker her og nå en flott sommer – og kan bare si: God fornøyelse!

TO SMÅ BULGARER: Det sorte hav

To Små Bulgarer er kanskje ikke like mange som Tre Små Kinesere, men de består til gjengjeld av Jovan Pavlovic og Øystein Dolmen. Aka Knut Hanfen og Hristo Titovic, med en lang og intrikat bakgrunnshistorie.

To Små Bulgarer ser en dame som sitter ved bredden av Det Sorte Hav og sørger over sin kjære som forsvant i bølgene for mange år siden. Spontant lager de en spesiell og svært vakker sang om damen. Men damen synes imidlertid at sangen er forferdelig dårlig.

Da inviterer Knut og Hristo like godt hele landsbyen til fest i bakgården til Knut så alle kan få høre sangen. På festen finner vi franskmannen Arnéz som har tatt med et helt villsvinkadaver fra Paris for å gjøre inntrykk på Kino Bendriss, men hun er dessverre veganer og blir bare sur.

De fleste er imidlertid glade og lykkelige, kanskje særlig fordi vesle åtteårige Limma har tatt med seg destillasjonsapparatet sitt og serverer blodfersk slivovic til gjestene. Noe særlig bassengfisker Libor og kone setter pris på.

I tillegg møter vi tante Hesten, sykkelkjedejustitiarius Nabor og flere andre gode venner.

Som To Små Bulgarere sier det: Nok en prisberømt produksjon av filmregissør Juran Værball fra videospesialistene hos Klipp & Lim.

KinGeorg: Kjærligheten

KinGeorg er tilbake. Som vokalist og låtskriver i bandet Sørgekåpe, og senere med soloprosjektet kinGeorg, har Kim Lunde gjennom årene jobbet med velrennomerte produsenter som Lars Voldsdal (Madrugada, Turbonegro, Sivert Høyem), Johan Larsson (Onkl P & De Fjerne Slektningene) og Seigmenn-sjef Alex Møklebust.

Denne gangen har Kim funnet sin kreative oase mye nærmere hjemme. «Kjærligheten» er nemlig innspilt i Velvet Recordings i Spydeberg, der blant annet Madrugada, Sivert Høyem, Marte Wullf, Turbonegro, Robert Post og Ida Maria har vært innom dørene.

Inspirert av kjærlighet og savn inviterer KinGeorg og produsent Christer Krogh til det de kaller en følelsesladet musikalsk reise. I sommer skal kinGeorg varme opp for blant annet Dum Dum Boys – og spille sammen med Trygve Skaug og flere andre artister.

Det er André Holstad som har regi på den inntrykksmettede og stemningsfulle videoen.

THIS DAZE: Now Maybe?

Den Trondheimsbaserte indie-kvartetten This Daze har høstet rosende ord i både inn- og utland de siste par årene. I tillegg til skryt fra toneangivende, internasjonale medier som The Fader og Clash Magazine, har også This Daze vært Månedens Urørt hos NRK P3, og vært listet med flere låter på samme radiokanal.

Med den fuzzdrevne og fengende «Now Maybe?» annonserer bandet sin kommende EP «City Wakes Again». Musikken er spilt inn og produsert av den Spellemann-vinnende produsenten Matias Tellez, og mikset av Marcus Forsgren.

– Vokalist Erlend har en tendens til å hoppe ut i publikum når «Now Maybe?» spilles live, og det er en låt som virkelig drar i gang publikum. Det er virkelig godt at Matias var den som skulle fange dette i studio, for vi føler han var den eneste riktige mannen for jobben, sier This Daze om sin nye single.

Musikkvideo har låten også fått.

– Videoen er filmet og regissert av August Strand, med en skikkelig «DIY»-mentalitet. Faktisk brukte vi iPhone til hele innspillingen. Vi er veldig fornøyd med resultatet, som vi virkelig føler fanger essensen av låta, avslutter This Daze.

MARBLES: Not In A Rush

Kolbotn-kvartetten Marbles ga i vinter ut sitt andre album Humour. I august slipper de en utvidet versjon av albumet med flere nye låter, blant annet singelen «Not in a Rush», som er ute med musikkvideo.

— Låta «Not In A Rush» ble ironisk nok skrevet og spilt inn på ekstremt kort tid, forteller bandet. – Det samme gjelder musikkvideoen. Vi lagde den på to timer rundt på St. Hanshaugen.

Tidligere har bandet prøvd å lage nokså kompliserte videoer til musikken, men her ville de heller bare understreke enkelheten og den avslappede stemningen i musikken. Videoskaper og trommeslager i bandet, Marius Ringen, forteller:

– Når man slapper av og hygger seg med gode venner foran og bak kamera, blir ofte resultatet bedre. Jeg stilte med en gammel Golf som følgebil og eget kamera. Og dermed ble produksjonsbudsjettet ca. 100 kroner, hehe.

– Vi fikk litt frivillig hjelp av venner på dagen, og Sondre Engesæth er jo absolutt nydelig å se på, syntes vi. Produsent og synthspiller i bandet, Adrian Sandberg, fungerte som en slags kreativ konsulent. Vi gjør som regel alt selv.

Singelen kom til gjennom en hyggelig jam som oppsto langt inn i miksingen av det ferdiginnspilte albumet. Store deler av låten består av det første opptaket, nesten som en “live-innspilt” demo.

HAYEMINOL: Sunlight City

Bandet Hayeminol består av fire ungdommer i alderen 19-20 år. Arbeidet med låt og video står de for selv: låtskriving, innspilling, miksing og animasjon. Dette er tredje singel fra albumet Natural Born Failures, som kommer i september.

Selv om medlemmene i Hayeminol er unge, har bandet holdt det gående i 10 år til høsten. Jubileet markeres med plate nummer tre, som kommer ut på deres eget selskap, Tarmkylling Records, 1. september. Lørdag 29. juli skal de også spille på Wonkfest i London.

«Sunlight City» er single nummer tre fra skiva, og har følge av en animasjonsvideo som Ånon og Alvaro i bandet har lagd selv.

– «Sunlight City» er kanskje den låta jeg er mest fornøyd med på plata, sier frontfigur og låtskriver Ånon Sørnæs Bakkjen, som har skrevet den sammen med keyboardist Thora Tuveng. Hun er det eneste medlemmet av Hayeminol som ikke har vært med helt siden oppstarten.

– Som vår soleklart tregeste singel lener «Sunlight City» seg langt mindre på punk-siden av bandets lydbilde. Det vi heller får er tung, riffbasert garasjerock, der bassen og gitaren krangler med hverandre om å være lead-instrumentet.

Ånon forteller: – Da jeg først tok en tidlig versjon av låta til bandøving ble det kommentert at den hørtes litt «grunge-aktig» ut. Litt misfornøyd med det inntrykket fikk jeg ideen å motarbeide det med et mellomparti der vi gjorde noe fullstendig annet. Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre noe litt surfete, og nå fikk jeg muligheten.

MAYFLOWER MADAME: Dresden

Mayflower Madame er et band fra Oslo som presenterer en filmatisk blanding av post punk, dream pop og psych noir. De debuterte med LP-en Observed in a Dream i 2016, som skapte blest i undergrunnsmusikkpressen og førte til turneer i både Europa og Nord-Amerika.

Andrealbumet Prepared for a Nightmare inneholdt ti spor med mørk romantikk fra 1980-tallet, og formidlet samtidig den vinterlige følelsen av Norge. LP-en ble gitt ut av de franske plateselskapene Only Lovers Records og Icy Cold Records, i samarbeid med det amerikanske merket Little Cloud Records.

I 2022 gjorde Mayflower Madame flere mini-turneer, inkludert show i Paris, London, Glasgow, Praha og Warszawa. De rakk også å skrive sanger til deres tredje LP, som ble spilt inn i februar og mars i år. Den er planlagt utgitt i slutten av 2023, eller i begynnelsen av 2024.

Men først lanserer bandet en Deluxe-versjon av deres forrige album, Prepared for a Nightmare, som inneholder fem nye spor. Den vil være tilgjengelig på alle digitale plattformer, og er også inkludert som nedlasting på alle vinyl- og CD-bestillinger av originalversjonen fra deres Bandcamp-side.

Selv sier Mayflower Madame dette om den ferske singelen «Dresden»:

– «Dresden» is the sound of an intoxicating city night where a chance encounter changes your life forever. Psych-wave meets dream-pop, all swathed in smoke-laden atmospherics and nocturnal romanticism.

ABAGAS: Evneveik

En av de ferskeste signeringene på Vinter Records, Agabas, slipper nå sin første singel. Singelen «Evneveik» er fra bandets kommende fullengder A Hate Supreme, som slippes 15. september.

Abagas er basert i Trondheim, og består av Sondre Sørensen Brønstad (vokal), Oskar Myrseth og Jarand Aga Baas (gitarer), Alexander Dellerhagen (saxofon), Johan Jamtfall (bass) og Bjørn Syverinsen (trommer).

Abagas har entret den norske metal-secnen med fargerike skjorter og jazz-inspirert tungrock. Selv har de døpt musikken sin for «deathjazz», og håper å legge ut på en Norgesturné i forbindelse med slippet i september.

– «Evneveik» er et budskap til de som prøver å bruke terrorhandlinger som en dum unnskyldning for å spre rasisme og intoleranse. Å bekjempe hat med mer hat løser ikke noe, det skaper bare mer hat. I tøffe tider må vi vise hverandre medfølelse, og vi må bekjempe hat med kjærlighet, sier bandet.

Vinter Records holder til i Oslo, og er et alternativt plateselskap som drives av blant andre Markus N. Støle. De har norske artister som Damokles, Dig Deeper, Orsak: Oslo, ARV og MoE i stallen, i tillegg til sveitsisk-svenske Norna.

Selskapet har også en finger med i spillet når det gjelder konsertserien Høstsabbat, som årlig finner sted i Kulturkirken Jakob i hovedstaden.

SUSANNA: Metronome Piano Session

I mars var Susanna på turné i Europa med Baudelaire & Piano i duo med Stina Stjern. De spilte blant annet flere konserter i England. Nå deles denne live-videoen fra deres Piano Sessions-konsept.

I videoen kan vi se og høre Susanna og Stina Stjern spille «Destruction» og «Elevation» fra Susannas Baudelaire-album fra i fjor. Flygel, vokal og kassettbånd utgjør lydverdenen disse to lager sammen – basert på dikt av Charles Baudelaire fra hans diktsamling Ondskapens blomster (1857).

– Turneen i mars var en ren opptur; endelig fikk vi reise utenlands med denne musikken, og i England spesielt er det svært god respons for dette prosjektet, sier Susanna i en kommentar.

– Det er noen helt spesielle ting som skjer musikalsk når man får muligheten til å spille mange konserter over en kortere periode – materien beveger på seg, materialet får utvikle seg. Musikk er medisin!

Live-videoen er fra Metronome i Nottingham, England, 3. mars 2023.

FIEH: Akustisk på Loff

Fieh gjorde en liten konsert hos Lucky View/Akustisk på Loff nylig. Her kan du se bandet, for anledningen i kvartett-format, spille gamle, nye og til og med uutgitte låter i en nedstrippet setting på det som har blitt kalt «Norges svar på Tiny Desk» – Akustisk på Loff.

Her hører vi låtene «Brain», «Inbox», «My Dream» og «Texa Baby», fremført av Sofie Tollefsbøl (vokal), Kai von der Lippe (keyboards), Solveig Wang (bassklarinett, moog bass og kor) og Thea Arnesdotter (kor).

Produsent er Mikkel Graham Guttormsen, med Christoffer Wæraas Pettersen som regissør. Lydteknikk og miks er ved Jonas Rohde-Moe, mens Magnus Borka Kloster-Jensen og Peder Graham Guttormsen har filmet. Peder Graham Guttormsen står også for klipp.

Akustisk på Loff har vært en hyggelig tilvekst til dokumentasjonen av norsk musikk. Her blir etablerte artister og nye talenter invitert til å fremføre egen musikk i en nedstrippet innpakning på kontorene på Torshov.

Vi tar også med oss konserten til Emelie Hollow, som stilte med følgende låter hos Akustisk på Loff: «Take My Love», «If You Go», «How Can You Love Someone Like Me», «You’re So Good To Me» og «I Don’t Believe It». Hun ga i mai ut albumet Solitude.

Her har hun med seg Marcus Nilsen (Fender Rhodes og Moog) og Øyvind Kløve Kjernlie (gitar og pedal steel), mens crewet fra Akustisk på Loff er det samme som over.



EMELIE HOLLOW: Akustisk på Loff

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg – og ikke minst en flott sommer.

Dette er utgave nr. 191 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤