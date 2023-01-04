Knutsen & Ludvigsen: Juba Juba, men ingen nergermarsj.

(Foto: Universal Music Norway)

Populærmusikk

«Negermarsjen» er tatt bort hos Knutsen & Ludvigsen

Publisert
04.01.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen

«Ludvigsen han synger bass.» Kulturavisa Morgenbladet oppdaga at det skjedde noe med klassisk humor for barn fra 80-tallet.

Knutsen & Ludvigsens storselger Juba Juba fra 1983 inneholder masse tøys med ord og tekster. Som låta «Gammel negermarsj». Den spiller selvsagt på tittelen «Gammel jegermarsj». Like før jul skrev Morgenbladet at «negermarsjen» ble endret i mai 2022. Albumet Juba Juba er flere ganger kåret til en av norsk musikkhistories beste plater.

Da plateselskapet Universal tidligere foreslo å endre tekstene, møtte de først en motvillig Øystein «Knutsen» Dolmen. Han mener nemlig at konnotasjonene rundt «neger« var andre ved originalinnspilling enn i dag. Men også at barn har andre forutsetninger enn voksne lyttere, i hvordan de tenker om konnotasjoner og kontekst.

Han forteller til Morgenbladet at han kuttet vekk det i teksten som henger sammen med «neger». Og sunget låta inn på nytt:
– Jeg ble overbevist av folk i [plateselskapet] Universal som sa: «Du har helt rett i prinsippene dine, men du har ingen definisjonsmakt lenger.» Det hadde de selvsagt rett i. Så jeg måtte bare stikke fingeren i jorda og gjøre noe med det.

Dolmen forteller også til avisa at han egentlig skulle gjeste et tv-program og prate om tekstendringene.
– Da fikk jeg beskjed fra produksjonen om at det ville blitt strøket fra programmet om jeg tok verselinjene som var fjernet i min munn. Da gikk det på min ytringsfrihet, så jeg lot være å bli med på det programmet, beskriver Dolmen.

Det er Dolmen som forvalter Knutsen & Ludvigsen nå, etter at Gustav Lorentzen gikk bort i 2010.
Mer om «Knutsen»s endringer i låta, hvilken K&L-låt som slapp unna sensuren, og hvordan han først reagerte på revisjonismen som nå også treffer gamle utgivelser av barnekultur, hos Morgenbladet.no. Både i Apple Music og Spotify er artist på nyversjonen listet som «Knutsen & Ludvigsen», men Ballade hører jo at det har kommet inn en ny Ludvigsen-stemme – sjøl om Dolmen synger så og si likt som i 1983.

Her er den opprinnelige teksten i en kortversjon – live på TV fra 1983:

 

PS Øystein Dolmen er forresten aktuell med musikk fra samme univers som Knutsen & Ludvigsen sprang ut fra: Baklandet Cafe og Dyrevise er ute på vinyl i nye versjoner. De har han laget sammen med Trondheimsbandet Arabs in Aspic.

 

