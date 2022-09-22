Operaen: Kvinnelig komponist på Hovedscenen for aller første gang

– Stolte over verdenspremieren, men det har tatt alt for lang tid å nærme seg kjønnsbalanse i operaverdenen. Det sier operasjef Randi Stene.

En av Amerikas største nåtidskomponister, Missy Mazzoli, blir den første kvinnen bak en helaftens opera på Hovedscenen i Bjørvika. The Listeners har urpremiere 24. september, og spiller totalt seks forestillinger, skriver Operaen i en pressemelding.

– Den Norske Opera & Ballett har hatt en rekke kvinner som operasjefer, blant annet Kirsten Flagstad som vår første. Men dette er første gang i vår historie at vi spiller en opera skrevet av en kvinne på Hovedscenen. Det er virkelig på tide, sier operasjef Randi Stene. Missy Mazzoli ble en av de første to kvinnene som Metropolitan Opera i New York bestilte et verk av i 2018. Da hadde hun allerede fått en bestilling fra Den Norske Opera & Ballett.

– Det er vi stolte av, samtidig som vi synes det har tatt alt for lang tid å nærme seg kjønnsbalanse i operaverdenen, blant regissører, dirigenter og ikke minst komponister, fortsetter Stene.

– Unik verdenspremiere

The Listeners er en opera om vårt desperate behov for tilhørighet, og karismatiske lederes farlige tiltrekningskraft. Den handler om mattelæreren Claire som hører en lyd som aldri tar slutt. Denne lavfrekvente støyen kan bare noen utvalgte – Lytterne – høre. Disse søker sammen for å finne svar på mysteriet, men det som begynner som en støttegruppe, utvikler seg til en sterk samling med kultiske ritualer og dødelige konsekvenser.

The Listeners er inspirert av et virkelig fenomen, kalt «the global hum», en dyp lyd ca 4% av verdens befolkning har rapportert at de hører.

– The Listeners baserer seg på en aktuell og virkelig historie. Den er skrevet av en allerede internasjonalt anerkjent operakomponist, og framføres av et stjernelag av solister på scenen. Å presentere en slik verdenspremiere er noe helt unikt og et stort privilegium, sier operasjef Stene.

Prisbelønt duo

Den Grammy-nominerte komponisten Missy Mazzoli har vunnet en rekke priser for sine komposisjoner for store orkestre, kammermusikk-besetninger, film og TV-serier.

Med seg har hun librettisten Royce Vavrek, som hun blant annet har skrevet operaene Proving Up og Breaking the Waves sammen med. Disse verkene er blitt hyllet som «sann opera i vår tid» (Washington Post om Proving Up) og «blant de beste operaene fra det 21. århundre» (Opera News om Breakingthe Waves). The Listeners er basert på en original idé av Jordan Tannahill.

Operaen er bestilt og produsert i samarbeid med Opera Philadelphia og Lyric Opera of Chicago, og er en del av Ultimafestivalen.

Solister og sangere som medvirker i urpremieren: Nicole Heaston, Simon Neal, Tone Kummervold, Eirik Grøtvedt, Frøy Hovland Holtbakk, Håvard Stensvold, Johannes Weisser, Martin Hatlo, Ingunn Kilen, Ørjan Bruskeland Hinna, Megan Gryga, Valeska Zürn, Cecilie C. Ødegården og Margare Newcomb, Mihai Florin Simboteanu og Anne-Marie Andersen.

Fra Barnekoret synger Mathea Kvalvåg-Andersen, Hanna Linnea Lindtvedt, Norda Windfeldt og Hulda Josephine Hein Gutierrez. Regi er ved den Tony-nominerte Lileana Blain-Cruz og musikalsk ledelse er ved Ilan Volkov.