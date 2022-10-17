Marie Ulven – strømmer godt fra før, og enda bedre med låter med «oktober» i navnet. Nå prøver hun med en ny singel.

(Foto: Sony Music No.)

AktueltBransjen

Høst = særlig gode strømmetall for Girl in red

Publisert
17.10.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Høstmusikk på en bølge av fanskare.

I 2018 ga Girl in red ut «we fell in love in october», som strømmet til platinum.

«we fell in love in october» kan spilles året rundt, som plateselskapet Sony skriver, men Girl in reds særegne kontakt med publikumet sitt vises i hvordan fansen løfter den ekstra frem i august/september og har døpt månedene ‘girl in red-sesong’. Da strømmes og deles musikken hennes med målrettet av fansen – som også skaper egne poster med sangene hennes i sosiale medier. På grunn av fansens engasjement kom «we fell in love in october» forrige måned tilbake på Spotify topp 100 mest spilte låter.

Derfor kommer Marie Ulven, som Girl in red også heter, med en takk til fansen, i det frittstående sporet «October Passed Me By». Den følger opp kjærlighetsshistorien i «we fell in love in october». Den kan høres her.

Ulven skriver sjøl om låta: «Hver høst siden jeg ga ut, «we fell in love …» i 2018, har jeg blitt oppmuntret til å gjøre mer på sosiale medier for å snakke om låten igjen. Å lage Tiktoks, Instagram-innlegg og andre ting om en sang jeg laget for mange år siden føltes aldri ærlig. Jeg er ikke på samme sted som jeg var da jeg skrev sangen, verken følelsesmessig eller kunstnerisk, så å late som om jeg er det føltes kjedelig og uinteressant. Så jeg fulgte det aldri opp. Men i fjor skjedde det noe i mitt private kjærlighetsliv som brakte opp mange følelser som jeg måtte konfrontere.
Jeg møtte Aaron Dessner høsten 2021. Jeg fortalte ham at jeg hadde en sang jeg hadde skrevet, som jeg ikke hadde begynt å spille den inn ennå, men som jeg ønsket å gjøre ferdig. Jeg hadde aldri jobbet med ham tidligere, så for meg føltes det som en interessant og også lavmælt ting å prøve ut. Jeg skrev sangen ferdig i Oslo og LA, og jobbet sammen med Aaron og med min gode venn Matias Tellez online med innspillingen av den.»

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Hvordan stagedive riktig. Instruktør: Girl in red

Girl in Red, Bylarm: Rød triumf

Murer av fuzz og sterk identitet i Marie Ulvens uttrykksfulle bråkerock.

Kai Robøle

Musikkvalget 2021: Forleggeren etterlyser næringsforståelse på toppen

Politikken i koronaårene har tidvis manglet kompetanse om et komplekst felt. Slik svarer en erfaren musikkforlegger i vår valg-serie.

Anders Odden og Einar Duenger Bøhn om KI og musikk – live podkast – Illustrasjon av Flu Hartberg

Live-podkast om AI-musikk: Trussel eller mulighet for musikkbransjen?

Musiker Anders Odden møter filosof og samfunnsdebattant Einar Duenger Bøhn til live-podkast på Kniven Bar i Oslo 10. desember.

Hank von H,

Gutten som ble Hank von Helvete

Da Hans-Erik Dyvik Husby gikk inn i et øvingslokale bak Oslo Legevakt for første gang, var norsk rock endret for...