Høst = særlig gode strømmetall for Girl in red

Høstmusikk på en bølge av fanskare.

I 2018 ga Girl in red ut «we fell in love in october», som strømmet til platinum.

«we fell in love in october» kan spilles året rundt, som plateselskapet Sony skriver, men Girl in reds særegne kontakt med publikumet sitt vises i hvordan fansen løfter den ekstra frem i august/september og har døpt månedene ‘girl in red-sesong’. Da strømmes og deles musikken hennes med målrettet av fansen – som også skaper egne poster med sangene hennes i sosiale medier. På grunn av fansens engasjement kom «we fell in love in october» forrige måned tilbake på Spotify topp 100 mest spilte låter.

Derfor kommer Marie Ulven, som Girl in red også heter, med en takk til fansen, i det frittstående sporet «October Passed Me By». Den følger opp kjærlighetsshistorien i «we fell in love in october». Den kan høres her.

Ulven skriver sjøl om låta: «Hver høst siden jeg ga ut, «we fell in love …» i 2018, har jeg blitt oppmuntret til å gjøre mer på sosiale medier for å snakke om låten igjen. Å lage Tiktoks, Instagram-innlegg og andre ting om en sang jeg laget for mange år siden føltes aldri ærlig. Jeg er ikke på samme sted som jeg var da jeg skrev sangen, verken følelsesmessig eller kunstnerisk, så å late som om jeg er det føltes kjedelig og uinteressant. Så jeg fulgte det aldri opp. Men i fjor skjedde det noe i mitt private kjærlighetsliv som brakte opp mange følelser som jeg måtte konfrontere.

Jeg møtte Aaron Dessner høsten 2021. Jeg fortalte ham at jeg hadde en sang jeg hadde skrevet, som jeg ikke hadde begynt å spille den inn ennå, men som jeg ønsket å gjøre ferdig. Jeg hadde aldri jobbet med ham tidligere, så for meg føltes det som en interessant og også lavmælt ting å prøve ut. Jeg skrev sangen ferdig i Oslo og LA, og jobbet sammen med Aaron og med min gode venn Matias Tellez online med innspillingen av den.»