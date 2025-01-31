Ballade video: Spionthrillere og ode til platebutikkene

Vi går inn i februar med Thom Hell, Y Is Nature, Thee K-Otics, Egil Olsen, Magnus Berg, Therese Ulvan, Midtlivskrise og Golfklubb.

Vi kan tilby hele fire premier i denne ukens utgave av Ballade video. Det betyr at det spirer godt i det norske musikkvideo-miljøet, med alt fra nokså påkostede produksjoner til ulike gjør det sjæl-varianter.

Det innebærer også at vi presenterte hele 31 vidoer i løpet av januar måned, om vi inkluderer vår årlige årsoppsummering. Mot slutten av februar blir det nok en visning på Parkteatret i Oslo, der vi plukker noe av det beste siden sist – og gjerne legger inn noe usett og uhørt også.

Kort sagt: God fornøyelse!

THOM HELL: The Best Is Yet To Come

Thom Hell er nok en av Norges mest anerkjente singer-songwritere. Nå er han tilbake med et nytt album som ifølge presseskrivet «griper tak i lytterne med sine melodiøse låter, emosjonelle tekster og mesterlige arrangementer». Det tror vi gjerne på.

Utgivelsen er artistens trettende soloalbum, etter at han debuterte med I Love You for drøyt tyve år siden. Thom Hell fikk et større gjennombrudd med tredjealbumet God If I Saw Her Now i 2008, som førte til to Spellemannpriser. Mange ble nok også oppmerksomme på ham da han vant Det store korslaget i 2011.

Det nye albumet har fått tittelen Candy – og inneholder også en låt som heter «John Candy Is Dead». Den er en hyllest til popkulturens ikoner og en refleksjon over tidens gang. En av fokuslåtene på albumet er den fengende «The Best Is Yet To Come», som her har fått egen video.

På Candy har Thom Hell jobbet tett med musikere som Thomas Aslaksen, Olle Dernevik og Mads Johansen. Albumet inkluderer også bidrag fra instrumentalister som Ole Henrik Moe og Ted Groves. Det er produsert av Thom Hell selv, som også har mikset. Enkelte spor er co-produsert og mikset av Andreas Heines Kase og Kristian Sveholm.

Candy slippes på Lost Boy, og er oppfølgeren til A Pleasant Life fra 2023. Videoen er satt sammen av Thom Hell selv, basert på offentlige filmer fra det fine og viktige nettstedet Internet Archive.

Y IS NATURE: The Fool

Y is Nature er et indie– og neo psychedelia-inspirert musikkprosjekt initiert av produsent og låtskriver Hjalmar Littauer. I prosjektet har Littauer samlet et mangfoldig team av musikere og kulturaktører for å bringe til live en helt ny sjanger, som han omtaler som spion-pop.

På singelen «The Fool» finner vi følgende agenter i aksjon: Tuva Svendsen Hesmyr på vokal og co-produsententene Martin Solli (aka Keecen) og Simon Littauer.

Med inspirasjon fra den filmatiske spionthriller-sjangeren og samtidens geopolitiske hybridkriger sies det at Y is Nature utforsker tematikker som fortrolighet, unnvikelse og mistenksomhet. Samtidig som lytteren trer inn i en verden av tvetydige lydlandskaper.

– Ut fra en musikalsk skisse skrev Tuva og jeg denne låten på en tur til Tromsø. Sangen utforsker den bitre, indre striden mellom sjalusi og ønsket om å glede seg på vegne av noen man er nær. Hovedpersonen står fast i et moralsk dilemma, drevet av et behov for å forstå, kontrollere og overvåke.

– Musikkvideoen til «The Fool» er laget på 16mm i samarbeid med analog filmguru Greg Pope og vokalist Tuva Svendsen Hesmyr, forteller Littauer. – Opptaket foregikk over to innspillingsdager; en på Nesodden og en på Majorstua. Senere ble materialet fremkalt for hånd på Kunsthøgskolen i Oslo.

«The Fool» er samtidig en smakebit på det kommende albumet Evasion. Vi gleder oss til å se og høre mer.



THEE K-OTICS: I Need that Record

Thee K-Otics har vi presentert før. Nå slipper de musikkvideo til låta «I Need that Record», skrevet av Thor Erik «Signor» Havn med bistand fra vokalist Marius Kromvoll.

«Signoren» bør være et velkjent ansikt for alle som har svingt seg til lyden av sjutommere på de fleste av hovedstadens rockevennlige barer. Ifølge Marius Kromvoll er gitaristen – også kjent fra Los Plantronics – en real feinschmecker når det kommer til vinyl.

– Thor er et vandrende leksikon når det kommer til alt som handler om soul, garage, surf og rock’n’roll på vinyl. Det er bare å legge på en femmer der, så kan han snakke ustanselig om edelt, svart gull, forteller Marius.

Gitaristen og vinylsamlerveteranen sier at «I Need That Record» handler om at man alltid trenger en plate til.

– Forklaringen får du i teksten, som for øvrig er sunget over et Yardbirds-lignende riff, forklarer Havn. – Suget etter en ny musikalsk opplevelse på en sju- eller tolvtommer er jo diagnostisert som en junkieaktig tilstand.

Kromvoll er også kjent fra den norsk-australske duoen Quarter Wolf, som har laget de fleste musikkvideoer av sine videoer selv. Dermed tok han på seg å filme og redigere denne sammen med bandets avtroppende trommeslager, Pelle Enebro.

– Vi ville ha frem vår hyllest til ikke bare vinylskiver, men også platesjappene som sørger for å gi dem gode hjem, sier Kromvoll.

Med på feiringen av vinylen er også bassist Geir Fredriksen, som noen kanskje kjenner fra band som Mobsmen og The Franks. På gitar finner vi Silje Dybdahl fra Cables og For the Love of Ivy.



EGIL OLSEN: Reset

Nok en premiere!

– Min nye singel «Reset» er ein song om å ikkje fungere. Om å ha lyst å klippe seg opp i småbitar og sette seg saman på nytt, forteller Egil Olsen til oss.

– Etter ei fallulykke har eg slite med smerte og krampe, og jobbar framleis med å bygge meg opp. Albumet skulle ha ein raud tråd om å lære å kjenne seg sjølv, og plukke seg frå kvarandre. Men å bokstavelig talt dette i bakken og knuse, var kanskje ikkje nødvendig.

– Med utfordringane eg har hatt, har det vore vanskeleg å vere den eg alltid har vore: han som gjer alt sjølv – Mr. DIY. Eg har alltid hatt tusen ballar i lufta, vore aktiv og kreativ, teikna, produsert, laga musikk, teikneseriar, mine eigne platecover og mine eigne musikkvideoar.

– Musikkvideoen til «Reset»har eg ikkje laga sjølv. Eg blei onkel til tvillingar året eg ga ut mitt første album. Eg passa på å vere kul onkel og gi dei blyantar, tusjar, papir og plastilina. Eg har vist dei skrekkfilmane eg laga som tenåring, latt dei spele på instrumenta mine og leike med He-Man-figurane mine. No er dei vaksne, teiknar, modellerer, lagar dataspel, musikk og film.

Nevø Tor Eivind Follestad fikk full frihet til å lage musikkvideoen til «Reset», som han co-regisserte med Robin Værøy Godø. Jakob Zimmer har vært fotograf, mens Sara Louise Engeli er produsent. Onkel Egil er stolt over resulatet.

– Eg trur dette må vere min finaste video – det er ein film! På det verste sleit eg jo med å løfte armane. Då blei det veldig sårt og fint å sjå skodespelar Amanda O. Storaunet bygge ein ny Egil Olsen.

«Reset» er hentet fra det nye albumet Direct Sunlight and Heat, som bare er tilgjengelig som CD, vinyl og kassett via artistens egen nettside.



MAGNUS BERG: So Solar

– «So Solar» er en punchy og gritty, men samtidig funky rock’n’roll låt. Den er spilt inn på tape i Studio Paradiso, Oslo.

Det sier Magnus Berg til oss. Han er en gitarist, vokalist og låtskriver, som også har nådd ut godt utenfor Norges grenser. Han sier selv at han leverer et vintage sound, som er forankret i det tradisjonelle. Samtidig blander han blues og soul rock med mer moderne og innovative ideer og beats.

– Ola Øverby er kanskje den hippeste trommisen nå om dagen. Her spiller han superfett på sine 60-talls Asba-trommer fra Italia. Martin Morland står for den mega-tighte SG-bassen. Selv riffer jeg i vei på en gammel Harmony H77 inn i en Tandberg, samtidig som jeg synger. Etterpå fikk vi Edvard Synthnes til å legge en vintage synth på refrengene.

– Vi skal ut på veien i Norge og utlandet. Vi var nylig på turné med Gary Clark Jr. i England og Europa, og det blir nok en tur til Texas i løpet av året. Vi jobber med mange flinke folk om dagen.

Magnus Berg er omtalt som en av de mest spennende gitaristene i blues-/rock-sjangeren i Europa, og har også blitt rost av Little Steven. Han og musikerne har et nytt album på gang. Det heter Electric Sugar, og skal lanseres 14. mars.

– Både Electric Sugar og liveopptredenene våre er sterkt inspirert av lydbildet fra London i 1967, New Orleans i 1970 og Los Angeles i 1973. Og ting som har skjedd i Oslo de siste 25 årene, avslutter Berg.



MIDTLIVSKRISE: Har ikke bruk for bruksanvisning

Premiere!

– Make rock gøy igjen! Og middelaldrende menn skal fikse det sjæl!

Den andre singelen til Midtlivskrise fra Horten heter «Har ikke bruk for bruksanvisning». Den tar for seg voksne menns urokkelige tro på egen fortreffelighet.

– I dette tilfellet handler det om at man skal ordne det meste på egen hånd, uten tips, triks eller innblanding fra andre. Og Gud forby at man skal benytte seg av en bruksanvisning når man skal montere et skoskap fra IKEA eller prøve å koble opp en Apple TV.

«Har ikke bruk for bruksanvisning» er mikset og mastret av Trond Holter fra Wig Wam. Både tekst og melodi er ved Frank A. Tostrup, som også har produsert låten. Debutsingelen med den beslektede tittelen og tematikken «Jeg vil ikke dra på IKEA» fikk oppmerksomhet fra Radio Rock, Gaffa, lokal presse og NRK P1. Den kom i februar 2024.

Den nye singelen er nå ute på MTG Music. Midtlivskrise består av en gjeng rutinerte rockeringrever, som blant har spilt i band som Mohammed, Shirleys Temple, Revolver, Backstreet Girls, Exploding Head Syndrome, Pryl og Masterpiece of Cake.

Medlemmene teller Gard Mortensen (vokal), Frank A. Tostrup (gitar), Remi Antonsen (gitar), Christoffer Aas-Pedersen (bass) og Fredrik Fagerli Dahle (trommer). Selv sier de at de spiller «seriøs ironisk rock». Klipp og regi er ved Remi Antonsen og Gard Mortensen.



THERESE ULVAN: I Am The Storm

Premiere!

Sist fredag slapp Therese Ulvan den nye singelen «I Am The Storm», som nå har fått en helt fersk video av fotograf, designer og illustratør Harald Øren.

«I Am The Storm» sies å være inspirert av livsomveltende opplevelser, og markerer et personlig vendepunkt for artisten.

– Da jeg for noen år siden ble alvorlig syk, ante jeg ikke hvordan det skulle rokke ved selve fundamentet i livet, som en tornado som røsket tak og snudde alt på hodet.

– Det å ta kontroll over de faktorene jeg kunne, og fokusere på lyset, ga meg et pågangsmot jeg selv ikke visste at jeg hadde i meg. Jeg fant en ny følelse av mestring og en ny drivkraft i stormen, forteller Ulvan.

– Når jeg nå har vært så heldig å bli helt frisk, kjenner jeg på en utrolig stor takknemlighet og styrke i å bare få leve her og nå. Ikke frykte fremtiden eller dvele ved fortiden, men heller øve meg på å puste og være til stede i øyeblikket.

Therese Ulvan vokste opp på en liten øy her hjemme, men valgte å dra ut i verden. Hun mottok prisen «Best Female Singer-Songwriter» av Los Angeles Women in Music da hun ga ut debutalbumet Already There i 2009. Hun har siden gitt ut den norskspråklige Hemmelig begeistra i 2013, samt Love True i 2014. I oktober 2022 kom endelig fjerdealbumet I Am.

«I Am The Storm» er andre smakebit fra hennes kommende album, som blir gitt ut i slutten av april. Her hører vi henne med Paulo Mendonca (gitar, bass) og Frank Frallan (trommer).



GOLFKLUBB: Yayo

Frikk Villard, Oscar Berggaard og Hallvard Sand Gimming fra Asker begynte å lage musikk sammen under navnet Golfklubb da de gikk ut av videregående i 2022.

I starten av 2024 ble trioen til en kvartett da produsenten Ludvik Haug ble introdusert som fast medlem av gruppen. Da hadde han allerede vært med på å produsere debutalbumet Individ, som ble sluppet i juni i fjor.

Medlemmene i Golfklubb er i starten av 20-årene – men kan alt vise til 80 millioner Spotify-avspillinger og 2,5 millioner lyttere. Gjennombruddet kom med låten «Haien kommer» i 2023, som alene har 35 millioner spillinger. Kvartetten har opptrådt på VG-Lista flere ganger – og på festivaler som Palmesus, Slottsfjell, Findings og Utopia.

Sist høst var Golfklubb på turné i Bergen, Trondheim og Oslo. Da solgte de ut sitt første soloshow i alle tre byene, inkludert Sentrum Scene i Oslo. Den forseggjorte videoen til «Yayo» er regissert av Ask Sunde, med hjelp av Balder Maximus. Den er produsert av Ulysse Bonfils for Huge Film & Distortion, med Vi Duc Truong på foto.

– Dette er definitivt den største produksjonen vi har hatt på musikkvideoer og visuals, og vi er veldig stolte av å vise den fram, skriver Golfklubb på Instagram.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 256 av Ballade video. I mellomtiden må du gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤