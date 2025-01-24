Ballade video: Søstre i verden

Oakland Rain, Sivert Høyem, Tor Kvammen, Intertwine, Pine Lake, Kåre Aam Indrehus, Rule Of Two, TLÖN og Gouldian Finch viser oss ukens musikkvideoer.

Plateåret 2025 har fått en nokså flying start. Med nye utgivelser fra blant Sivert Høyem, DeLillos, Wardruna og Oakland Rain. To av dem kan du se innslag med i denne utgaven av vårt utstillingsvindu for norske videoer.

Om du er glad i jazz og poesi, kan sikkert også den nye platen til In The Country, Solveig Slettahjell og Knut Reiersrud falle i smak. Den heter Remembrance, og inneholder dikt av de britiske søstrene Charlotte og Emily Brontë, samt amerikanske Emily Dickinson. Noen av dem resiteres også av Sidsel Endresen.

Det albumet er utgitt av Jazzland Recordings, som også gir oss musikk av TLÖN – den nye duoen til Sara Övinge og Gregor Riddell. Dette er et elektroakustisk prosjekt med klassisk bakgrunn som går sine egne veier – slik mye god musikk gjør.

Kort sagt: God fornøyelse!

OAKLAND RAIN: Sister Hymn

Oakland Rain slipper sitt første engelskpråklige album i dag. 2025 blir også året der de presenterer sitt nye album Twin Flames Part I: The Evergreen med folk-legenden Judy Collins i USA. Dette blir deres tredje turné sammen. De ble nylig også valgt ut til å spille en offisiell showcase på Folk Alliance International Conference i Montréal, Canada i februar.

Oakland Rain består av Maren og Charlotte Wallevik Hansen. Siden 2015 har de gitt ut 6 EP-er, den kritikeroste norskpråklige platen Mellom fregnene – og nylig også musikk til dikt av Henrik Ibsen. Tvillingsøstrene har også skrevet for norsk og internasjonal film, og ga ut et pop-prosjekt i 2021 som vakte oppmerksomheten til Billboard.

Oakland Rain har ellers turnert bredt i Norge, Europa og USA, og blitt spilt på nasjonal og internasjonal radio. De har spilt showcase-konserter på festivaler som Bylarm og Trondheim Calling, og ellers opptrådt på OverOslo, Skral og Fjording.

Det er Charlotte og Maren Wallevik Hansen som selv har skrevet sangen – og også står bak videoen. Den har de arrangert i samarbeid med Anders Engen og Freddy Holm, som også er produsenter.

SIVERT HØYEM: Love vs The World

Den 7. februar er Sivert Høyem klar med nytt soloalbum. Det har fått tittelen Dancing Headlights, og kommer både på vinyl og CD. Albumet slippes på Warner Music, og er Høyems syvende studioalbum. Det er også en ganske rask oppfølger til On An Island, som ble sluppet i januar i fjor.

– Det er ikke så mye å snakke om. En håndfull stramt arrangerte poplåter, spilt inn røft og organisk med bandet mitt, og mikset så grandiost som mulig av Bjarne Stensli, fortalte Sivert Høyem nylig i samtale med Torgrim Eggen. Her er Høyem også inne på hva popmusikk betyr i dag.

– Da jeg vokste opp, spilte man fortsatt Beatles på radio. Åttitallet var en fantastisk æra for pop- og rockmusikk, og jeg var i riktig alder, hørte på alt uten å være så opptatt av hvilken “stamme” jeg hørte til. Det var bare å ta for seg, det meste var lov og det meste ble prøvd.

– Nå synes jeg det er vrient å finne popartister å identifisere seg med. Lana del Rey er én. Hun er tidløs uten å være retro, og det er noe jeg også streber mot.

Dancing Headlights består av åtte nye låter, der «Love vs The World» er plassert som spor nummer to. På albumet har Sivert Høyem med seg disse musikerne: Cato Salsa (gitar), Christer Knutsen (keyboards og gitar), Øystein Frantzvåg (bass) og Børge Fjordheim (trommer). Det er også de som opptrer med ham live.

Det er Andreas Hornoff som står bak videoen.



TOR KVAMMEN: The Ghost In The Shadow

Her skal vi til et skikkelig one man band. «The Ghost In The Shadow» er den første singelen fra det kommende debutalbumet til Tor Kvammen, som skal slippes 22. mai på Folktronika Records og Warner Muisc.

Albumet ble spilt inn hjemme hos Tor Kvammen i juli 2024, og er produsert av Nicolai Herwell og Kvammen. Det har fått tittelen Beauty Will Save Us.

– Jeg tror vi alle vil få det bedre om vi tør å se spøkelsene våre rett i øynene. Kanskje oppdager vi at det som truet i skyggene ikke var så skremmende likevel? Jeg mener at å møte vår egen frykt er årets aller viktigste nyttårsforsett, sier 42-åringen fra Stavanger.

– Som mann og som far er det forebyggende og meningsfylt å vise at det er både ufarlig og viktig å snakke om det som er vanskelig på innsiden. Om vi våger å sette lys på det ubehagelige som lurer i skyggen, det vi rømmer fra i livene våre, så unngår vi kanskje at det vokser og blir et større problem senere.

Tor Kvammen har selv skrevet teksten til «The Ghost In The Shadow», og har samarbeidet med Marie Hovda på melodien. Videoen er filmet og klippet av Aaron Hovda, og er regissert av Kvammen selv. Han vakte alt i 2015 oppsikt med animasjonsvideoen til «Statue», som besto av over 2000 av hans egne tegninger. Den kan du se her.



INTERTWINE: When You’re Gone

Intertwine slipper videoen til «When You’re Gone» i dag. Den beskrives i pressemeldingen som en skjør og lengtende indiepop-låt med musikalske nikk til artister som Phoebe Bridgers, Cass McCombs og Lizzy McAlpine.

Dette er Intertwines fjerde låt fra EP-en «It’s Okay», som kommer på det tyske selskapet Neue Meister i mars. Intertwine ga også ut flere videoer i løpet av fjoråret, til låtene «To Be A Mountain», «Paranoia» og «Amazing».

Intertwine er først og fremst prosjektet til Oslo-baserte Tarjei Zakarias Ekelund, som til daglig også er arkitekt. Han sier dette om låten:

– «When You’re Gone» handler om å savne noen som ikke er der lenger. Det kan være noen du bare ikke har sett på lenge, eller noen du vet du aldri vil se igjen. Den delen er åpen for tolkning.

Intertwine startet opp alt rundt 2013, og debuterte med albumet Goraikoo på Brilliance Records i Bergen to år senere. De er ellers også et liveband, der Tarjei står for vokal og keyboards. På scenen har han med seg Aleksander Berg (bass), Ruben Nesse (trommer) og Hans Jørgen Undelstvedt (gitar).

Intertwine har spilt på Bylarm, Slottsfjellfestivalen og Over Oslo samt internasjonale showcase-festivaler som South by Southwest i Austin, The New Colossus Festival in New York , Hokuo Music Night i Tokyo, and Eurosonic Noorderslag i Holland.

Videoen til «When You’re Gone» er laget av Maximilian König.



PINE LAKE: Old Friend

Pine Lake er fra Asker. De beskriver seg selv som musikere med erfaring fra mange ulike sjangre, fra beinhard blodpunk til visepop. Medlemmene har spilt i en rekke bandi Oslo, slik som Retardos, White Willow og Yelp med flere.

– Den erfaringen bidrar til et musikalsk uttrykk som spenner bredt, men er fjellstøtt forankret i groovy og melankolsk popmusikk, mener de selv.

Debutalbumet Strangers At Last ble sluppet i mars 2017. Året etter kom oppfølgeren Sand Through Glass, der bandet samarbeidet med Shaun Bartlett på tre spor. Bartlett lagde også videoene til låtene «Thundercloud» og «Heavy Rain», i henholdsvis 2022 og 2023. Begge disse finner du i vårt store videoarkiv.

1. november 2024 slapp Pine Lake det nye albumet Don’t Be A Hero, som de omtaler som «et klassisk skilsmisse-album».

– Don’t Be A Hero ble skrevet og spilt inn over en periode på tre år, der tekstforfatter Martin ble inspirert av parforhold i hans nærmeste krets som gikk i oppløsning under og etter pandemien.

– Også «Old Friend» tar for seg et klassisk tema: hvor forvirret og fortvilet er det mulig å bli når man gjennomgår en skilsmisse? Låten har en fengende og rocka innpakning – og kan kanskje være en energisk trøst for de som står i det?

Pine Lake består av Martin Mydske Nilsen (vokal, gitar), Øystein Skorstad (gitar, vokal, keyboards), Brikt Grendar (trommer) og Jan Tore Brunstad (bass). Don’t Be A Hero er produsert og mikset av gitarist Øystein, som også står bak denne videoen.



KÅRE INDREHUS: La treet stå

Kåre Indrehus ga nylig ut singelen «La treet stå» på Apollon Records. Sangen tar for seg en nabofeide som trolig har gått i arv gjennom generasjone. «La treet stå» er tredje smakebit fra Kåres kommende åttende album, og kan ses på som en mørk oppfølger til låta «En god nabo» fra 2022.

– Da jeg og min familie skulle flytte fra vår leilighet i hovedstaden til en enebolig på Nøtterøy i Vestfold, møtte vi ganske raskt på en nabo som iherdig foreslo felling av et høyt eiketre som stod i hagen vår.

– En slik drastisk handling var overhodet ikke aktuell for oss – og episoden førte dermed til en lengre diskusjon, forteller Inderhus.

– Da jeg forstod at denne nabolags-problematikken var noe som mange kunne kjenne seg igjen i, bestemte jeg meg for å skrive sangen «En god nabo» som tar for seg misunnelse og konkurranse naboer imellom.

Årets nabolagssang «La treet stå» er altså en videreføring av problematikken og diskusjonen rundt treet.

– Det er ikke lett å bli enige alltid, så moralen må vel være: – Velg dine naboer med omhu! Vi er ellers takknemlige for å ha mange andre naboer som vi er på bølgelengde med i dag.

Videoen har Indrehus filmet selv – rett og slett på vei til nærbutikken.



RULE OF TWO: Golden Hour

Rule Of Two var vel nærmest uoffsielle norgesmestre i video i fjor, med hele ni hjemmlagde musikkfilmer. De viste vi etter tur her i Ballade video. Den 15. januar slapp de sin andre EP, «Echoes». Og sannelig har de lagd en video til en av låtene herfra også.

Duoen, som består av Kristian Liljan og Ronny Flissundet, beskriver selv «Golden Hour» som en litt melankolsk indie-ballade. Den er en av syv kutt på «Echoes».

– «Golden Hour» er en slags pianodrevet rocke-ballade. Den er litt vanskelig å kategorisere, egentlig, men har noe ved seg som i hvert fall for oss treffer en ubeskrivelig følelsesladet tilstand, fortalte vokalist og tekstforfatter Flissundet nylig til nettstedet idioteq.com.

– Sangen kan virke trist. Men teksten er mer oppløftende, og gir trøst og motivasjon til en person som sliter.

– «Golden Hour» har ellers mange personlige ting ved seg som jeg ikke vil gå nærmere inn på. Det viktige er hvordan lytteren selv knytter seg til følelsen av sangen og betydningen av teksten.

Videoen er filmet på Nesodden, og er som vanlig laget av Kristian Liljan.



TLÖN: Ultraist

TLÖN er en elektroakustisk duo med klassisk bakgrunn. Den består av Sara Övinge og Gregor Riddell, som på debutalbumet Reality beveger seg et godt stykke utenfor den klassiske verdenen. Det er likevel fiolin og cello som utgjør grunnmuren for låtene.

Reality blir sluppet på Jazzland Recordings, som drives av Bugge Wesseltoft og Sten Nilsen. Bugge Wesseltoft startet selskapet alt i 1996, og markerte seg etter hvert med utgivelser med Bugges New Conception of Jazz, Eivind Aarsets Electronique Noir, Sidsel Endresen, Beady Belle, Atomic, Håkon Kornstad og Torun Eriksen.

Gregor Riddell er født i London. Han studerte musikk ved Cambridge University og komposisjon ved The Royal College of Music. Han bor nå i Oslo, der han sammen med Torkjell Hovland er med på å drive SVS Radio – et nettbasert foretak som spesialiserer seg på musikk fra Norden.

Sara Rose Angelique Övinge er en norsk fiolinist. Som 20-åring var hun i 2009 den yngste diplomstudenten ved Norges musikkhøgskole. Hun har blant annet vært andre konsertmester i orkesteret ved Den Norske Opera & Ballett, og har også jobbet som kammermusiker og solist.

I 2023 ga Övinge ut albumet Glass & Bjerkestrand: Patientia med Det Norske Kammerorkester, som hun mottok Spellemannprisen i klassen samtid for.

Jazzland selv sier at TLÖN tar i bruk kjente musikalske referanser og lyder, bare for å manipulere, forvrenge og veve dem inn i deres egne komposisjoner. De henter også inspirasjon fra magisk realisme – og spesielt fra verkene til den argentiske forfatteren Jorge Luis Borges. Navnet deres er hentet fra hans novelle «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius».



GOULDIAN FINCH: Guilty Pleasure

Martin Horntveth er ute med en ny single fra det kommende albumet Scizho – med musikk han selv beskriver som «guilty pleasures», der det ikke holdes igjen på hverken energi, lekenhet eller humor.

– Jeg har egentlig ingen typiske guilty pleasures, sier Horntveth. – Jeg synes Daniel Bedingfields ‘«If You’re Not The One», Justin Biebers «What Do You Mean» og Brandys »What About Us?» er helt fantastiske sanger – som jeg hører på vel så ofte som noe snobbete jazz.

– Mine såkalte «guilty pleasures» er musikk som folk forventer at jeg elsker, men som jeg egentlig har brukt nesten hele livet på å ikke mislike sterkt.

Martin Horntveth står ikke uventet for perkusjon, keyboards og programmering, i tillegg til at han har skrevet, arrangert og produsert. Vi hører ellers Eivind Lønning (trompet), André Roligheten (tenorsaxofon), Karl Hjalmar Nyberg (tenor- og sopransaxofon), Håkon Aase (fiolin), Kai Von Der Lippe (Wurlitzer og keyboards), Andreas Ulvo (Hammondorgel og keyboards) Karl Bjorå (gitar og pedal steel-gitar), Ole Morten Vågan (bass) og Axel Skalstad (trommer).

Videoen til «Guilty Pleasure» består av bilder av Paal Ritter Schjerven, satt sammen av Horntveth selv.



