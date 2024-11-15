Ballade video: Alle mødres mor

Vi utforsker muligheten for en øy med Kristin Sevaldsen, Vaarin, Thea Grant, Torgeir Vassvik og Juhani Silvola, Emma Jensen, We Met In June, Yesterdaze og, eh, Øy.

Denne helgen er det klart for den tyvende utgaven av Folkelarm, som første gang ble arrangert i Oslo i 2005. Dette er både en musikkfestival og et internasjonalt bransjetreff, der mange aktører får muligheten til å treffes og vise seg frem. Folkelarm 2024 går i over fire dager og avsluttes med en gratis barne- og familiedag på søndag.

Som vanlig er det også utdeling av Folkelarmprisen. I år skal det deles ut ti priser, inkludert den gjeve prisen som Årets folkemusiker. Arrangementet avholdes som vanlig på Riksscenen, den nasjonale scenen for folkemusikk og folkedans i Oslo – og du må gjerne studere programmet nærmere på denne siden.

Folkelarm rommer både tradisjonsmusikk – og musikk som beveger seg et stykke utenfor tradisjonene. Vi tror at mange også vil minnes den store kvederen Agnes Buen Garnås, som gikk bort denne uken, nær 78 år gammel. Også hun var en brobygger, en sentral formidler og en som samlet historisk viktig materiale.

Kort sagt: God fornøyelse!



KRISTIN SEVALDSEN: Fisherman’s Farewell

Premiere!

– Mitt nye album er mitt musikalske kjærlighetsbrev til Island og øyas egenartede natur, sier den norske komponisten og saxofonisten Kristin Sevaldsen. – Til den klare og rene lufta, vannet, og fargene som maler landskapet.

– På Island blir man minnet på hvordan naturen setter premissene for hvordan vi som mennesker kan tilpasse oss og samhandle med klimaet og miljøet. Noe som er ekstra tydelig i disse dager med stadige vulkanutbrudd på øya. Klima og miljø er et stort og viktig overbyggende tema i øko-akustikkens verden, og jeg håper albumet mitt både kommenterer og inviterer til ettertanke for lytteren, forteller Sevaldsen.

Trilogiprosjektet «The Sonic Experience», faller nettopp inn under den nye, voksende sjangeren som kalles «øko-akustikk». Første album i serien het The Sonic Experience – Snøhetta, og fikk god mottakelse i både inn- og utland. Fredag 27. september slapp hun oppfølgeren The Sonic Experience – Iceland.

– Det å gjenskape lyden av Islands unike landskap har vært et av de mest interessante og givende prosjektene jeg har jobbet med i min karriere. I «The Sonic Experience»-serien komponerer jeg bilder med et lydmateriale som i utgangspunktet ikke er musikk.

– Det var som om ytre og indre faktorer møttes og ble filtrert gjennom meg. Jeg håper denne trilogien kan by på refleksjon og ettertanke, og ikke minst gi lytteren en fengslende og interessant opplevelse.

The Sonic Experience – Iceland er ute på d’Label Records. Det er Kristin Sevaldsen selv som har lagd den ferske videoen, som har premiere her hos oss.



VAARIN: ‘Til the Morning

– «‘Til the Morning» handler om savn og lengsel i en nær relasjon, forteller Vårin Strand. – Den handler om en relasjon som varer med tiden, minner som spilles av i hodet og følelser som dukker opp i kroppen gang på gang.

– Du holder deg våken og ligger i sengen helt til morgenen. Venter på at personen skal legge seg igjen, ved siden av deg. Venter på at solen skal stå opp. Venter på å klare å glemme. Vi venter på å gi slipp.

Videoen har Vaarin laget sammen med fotograf og regissør Einar Stabenfeldt. Han jobber med analoge kunstformer, både i bilder og videoer. Sammen med Vaarin har han skapt et svart-hvitt univers for platen som kommer i 2025.

– Dette er første smakebit av hvordan denne verdenen kommer til å se ut.

Videoen er filmet med en gammel camcorder med klipp som deretter har blitt prosjektert på vegger, på dyna, på Vaarin selv og rundt om i hennes leilighet. Det er minner som beveger seg i vegger og i tanker, i detaljer og på overflater. Det er en abstrakt video av en nær relasjon, som skal fremvise savn og følelser som nå er blitt vage, men som venter på å gi slipp.

I videoen er Vårin Strand sammen med skuespilleren Behsat Kaplan. En relasjon Vaarin vil komme tilbake til i nye videoer fra det kommende albumet. Det ser vi frem til.



TORGEIR VASSVIK & JUHANI SILVOLA: Photosynthesis

Den samiske artisten Torgeir Vassvik har her slått seg sammen med Juhani Silvola, som vi sist hørte på det nye albumet til Susanna. «Photosynthesis» er den første singelen fra den kommende platen til duoen. De to har spilt sammen siden høsten 2022, med både improviserte konserter og låter fra Vassviks katalog.

Musikken beskrives som en samisk-finsk-norsk synergi: et møte mellom Vassviks joik noir og Silvolas eksperimentelle el-gitar, der de videreutvikler gamle samiske tradisjoner til en animistisk avantgarde-joik gjennom kollektiv improvisasjon.

– Mesteparten av platen ble spilt inn live i en session, med Torgeir på joik og akustisk gitar og jeg på preparert el-gitar og elektronikk, forteller Silvola til Ballade video.

– Det var masse lekkasje mellom mikrofonene, der målet var å fange en rå live-energi. På noen av låtene, slik som «Photosynthesis», la Torgeir på rammetromme og munnharpe, mens mange andre er 100 prosent live-takes. Alle mine bidrag ble gjort live.

Vassvik og Silvola sier selv at de inviterer lytteren til å høre fortidens stemmer strekke seg mot fremtiden. Det kan du som publikummer sjekke ut under årets utgave av Folkelarm, der de spiller en konsert rundt midnatt fredag kveld. Her vil de også ha med seg Audun Strype på lyddesign.

Selv omtaler Vassvik, som også har filmet og klippet videoen, «Photosynthesis» som the mother of all mothers.



THEA GRANT: Mirror (Live at Hausmania, Oslo)

Thea Grant har vært aktuell med flere opptredener den siste tiden. «The Sky Open Twice» var Alpaca-ensemblets tiende plate og et bestillingsverk av jazzmusiker og komponist Eirik Hegdal, som inviterte med seg Grant på prosjektet.

Hun skrev også tekstene, mens ensemblet fikk med seg Juliane Schütz til å produsere videomateriell til hele konserten. «The Sky Open Twice» ble spilt på Kafe Hærverk i Oslo i oktober. I tillegg opptrådte hun på «Dream nights» på Goldie – en minifestival over fire dager med vokalduoen Propan, som består av Natali Abrahamsen Garner og Ina Sagstuen.

«Mirror» er hentet fra Thea Grants releasekonsert for albumet Water and Dreams. Denne låten var en av de første hun komponerte for sitt svært bra elektroniske korverk, som hun slapp tidligere i år på det britiske selskapet Shadow World / Hot Salvation.

Sammen med visuell kunstner Tobias Gulbrandsen og lyd-designer Bjørn Ola Opsahl har hun spilt konserter på klubber og festivaler i Norge og Storbritannia, blant annet på Profound Sound, BLÅ under Bylarm og Spriten Kunsthall. Hun har opptrådt med Signe Dø på Studentersamfundet – og komponert et 30-minutters lydverk for årets Ibsenpris-utdeling på Ibsenhuset i Skien.

En feature-låt med artist/produsent Hérissé er nylig sluppet. Fremover skal Grant blant annet spille med vokalensemblet Trondheim Voices – og med Eklektisk Samband som slapp albumet Tturnchest tidligere i år.

For tiden produserer hun musikk til kommende konsertforestillinger i 2025.



EMMA JENSEN: August

I just wanna breathe again / Hold me til I fall asleep and then / Leave me alone in my sheets …

Artist og låtskriver Emma Jensen slapp nylig en riktig fin lyric video til «August», som var oppfølgeren til singelen og videoen «Part of The Story». Hun har rundt 65 000 månedlige lyttere på Spotify, og er tilknyttet norske Sony. Regien på musikkvideoen er ved Paulina Kolataj.

«August» er produsert av Olav Tronsmoen, og er mikset og mastret av Gabriel Lundh. I tillegg til Emma Jensen hører vi også Fabian Jensen (gitar), Olav Tronsmoen (piano) og Henrik Lødøen (trommer).

Emma Jensen slapp i september 2023 debut-EPen «The Quiet». Om den ble det sagt at hun reflekterte over mellommenneskelige følelser og relasjoner, ofte med en nostalgisk undertone.

Ombord i en seilbåt har artisten de siste årene gjennomført to akustiske turnéer langs norskekysten, der hun sies å ha utviklet en kjærlighet for alternative scener og intime møter med publikum.

Etter å ha skrevet musikk på soverommet i flere år, tok hennes første single «Closer» henne til finalen i Urørt i 2017. Hun har siden fått flere millioner strømminger på Spotify, listinger på P3 og P1 – og har spilt festivaler som Slottsfjell, Bylarm, Vill Vill Vest og Bergtatt.

Emma Jensen skal snart også være aktuell med en ny EP.



WE MET IN JUNE: Two Feet on the Ground

We Met In June slapp sin nye single «Two Feet on the Ground» fredag 18. oktober. Denne gangen har de den Grammy-nominerte lydmesteren Marc Daniel Nelson med på laget – en LA-basert lydmann som har jobbet både med Joni Mitchell og Fleetwood Mac.

We Met In June består av Gjest Ingeson Kvåle fra Sogndal og Sara Rose Zadig fra Dale i Sunnfjord. De har oppnådd å få «Drømmestipendet», en plass i Talent Norges satsningsprogram, samt flere NRK P1-listinger og en nominasjon til Luttprisen. I februar slapp de debutalbumet Loving Living, etter å ha debutert med «I Feel Fine» i 2023.

– «Two Feet on the Ground» handler om det kaotiske følelseslivet som ofte følger en gjennom tjueårene. Dette er egentlig ikke en trist låt, men reflekterer virkeligheten og går derfor både opp og ned, og tar turen innom både det glade og melankolske, sier Sara Rose Zadig, som er halvt amerikansk.

– Det er jo nettopp slik livet er. Som ung musiker er karriereveien tung å gå, men jeg er så takknemlig for å dele denne reisen med min kjære Gjest, så vi kan ta denne kampen sammen.

Gjest Ingeson Kvåle legger til: – I studio ville vi underbygge den melankolske teksten i versene med lo-fi gitarer, og det håpefulle i refrenget med et svevende lydbilde. Utviklinga i låta reflekterer denne kontrasten – som om Sara begynner med to føtter på bakken og så gradvis løftes opp mot skyene.

I tillegg til Sara på vokal og Gjest på gitarer og banjo, hører vi også Inge Ronny Kvåle (banjo og kor), Bjarte Sæle (tangenter), Idar Rolland (trommer), Mikal Hole (bass) og Tuva Halse (fele). Videoen er ved Mattias Amland.



YESTERDAZE: Disconnected (This Con Acted)

Sist fredag slapp Oslo-bandet Yesterdaze sitt debutalbum Sentences via Indie Recordings. Dette skal feires med releasekonsert på Goldie i Oslo ikveld. Med seg på festen har de danske Superloader, som blant annet består av medlemmer fra det anerkjente metal-bandet Volbeat.

Knapt to år etter slipp av den hardtslående EPen «Act-U-All» har Yesterdaze altså sluppet sitt første album. Sentences beskrives på forhånd som et «utilgivende album fylt til randen med energisk og konfronterende rock».

Vokalist Armann I. sier dette om utgivelsen og den nye musikken:

– Lyrisk har jeg tatt mye inspirasjon fra min trøblete oppvekst og mine trøblete kjærlighetsforhold, noe som har vært med på å forme meg. Sentences er min måte å legge fortiden bak meg, ta med alt jeg har lært og se fremover. Musikalsk vil jeg si vi ofte relaterte til Biffy Clyros låtskriving – kombinert med energien og råheten til band som Honningbarna og Idles.

– Vi mener dette albumet er for alle, men særlig for de som har opplevd svik i nære relasjoner, eller fra seg selv. Låtene er ment til å representere alle stadiene man går gjennom – fra det øyeblikket man innser sviket, til man har klart å legge det bak seg.

– Det er en reise gjennom sorg, fortvilelse, tvil, og sinne, krydret med en god dose fuck you-attitude. Vi har lagt oss på et relativt hardt lydbilde, som samtidig rommer at vi kan ta det ganske langt ned og fortsette å overraske våre lyttere på reisen.

Yesterdaze består av Armann I. (vokal), Torje Antonsen (trommer), Lars Stray (bass) og Øyvind Lunde (gitar). Videoen er regissert av Christian Søgaard, som også har filmet. Den er klippet av Soggen og Armann I.



ØY: The Foyer

Duoen Øy er ute med sin nye single «The Foyer» fra det kommende albumet Live!

Øy har vært aktive siden 2020. Computer-musiker Kristoffer Lislegaard og steppdanser Janne Eraker bygger her sin egen lydverden i det de kaller «en levende strøm av interaksjoner».

– Hør for deg mange lag, cinematiske lydlandskap, solide beats og små lyder som blir forsterket ut i det groteske, presentert i et lekent og improvisert samspill, frister duoen selv.

Live! består av 41 minutter fra fem forskjellige konserter Øy hadde i 2023. «The Foyer» er fra en konsert i foajeen på Black Box Teater i Oslo, der de var med på serien Pluss Pluss. Resten av albumet kommer ut (digitalt og på vinyl) 22. november, og feires med en slippkonsert og fest på nettopp Black Box samme dag.

Øy har tidligere sluppet låten «Sikte på 10» på Janne Erakers soloalbum Movements for Listening. Den presenterte vi grundig gjennom å vise samtlige videoer som ble laget til sangene på albumet. Den første av disse ti la vi ut i januar i fjor. Alle kan sees i videoarkivet vårt, men du må gjerne starte her.

Live! er produsert av Øy, og er mastret av Christian Obermayer hos Strype Audio. Det er Kristoffer Lislegaard selv som står bak videoen til «The Foyer».



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg.

