Ballade video: Snøhetta smelter  

Syv nye videoer – og hele fire premierer. Vi går sommeren i møte med From Scratch, Daufødt, The Danny Cannon Show, Cockroach Clan, Din Moris, Ingvild Flottorp og Kristin Sevaldsen.

En av denne ukens premierer heter «Melting Glacier», og er hentet fra det ferske albumet The Sonic Experience – Snøhetta av Kristin Sevaldsen. Hun omtaler selv musikken som eko-akustikk, og følger dermed opp engasjementet for naturen som Marte Wulff viste her i spalten forrige uke.

Ellers har vi et bredt spekter av musikk, fra lystig pop til snerrende støy. Og en ny forsmak på video-programmet til Kortfilmfestivalen i Grimstad, der From Scratch og Kine Sofie Berntsen er tatt ut til det offisielle programmet. Den begivenheten kommer vi snart tilbake til.

Kort sagt: God fornøyelse!

FROM SCRATCH: Sad Song To Line

Premiere!

Da gitarist Susanna Sørensen, bassist Alma Lyngstad og trommis Hedda Rungstad gikk sammen på videregående skole i Oslo, fant de ut at de ville starte band. I det 21. århundrets ånd fant de den tre år yngre keyboardisten Ada Rummelhoff på Instagram.

From Scratch har sitt opphav fra øvingslokalene til AKKS, som jobber for likestilling og bedre kjønnsbalanse i norsk musikkliv. I Brenneriveien ved Blå begynte de i 2015 – from scratch – å lære seg å spille instrumenter, og utviklet etter hvert sitt særegne take på indierocken. Med null respekt eller interesse for regler og bokser for hvordan ting skal arrangeres og låte.

Slik føyer seg bandet inn i en fin tradisjon og oppfyller nok en av drømmene til de som starta AKKS på Blitz i 1982, på initiativ og penger fra Kvinnekulturfestivalen på Kalvøya i 1979, nemlig at flere kvinner skulle opp på scenen og spille instrumenter.

– «Sad Song To Line« ble skrevet etter et uventet dødsfall til en ung slektning av en i bandet. Sangen er et forsøk på å uttrykke omstendighetene rundt et slikt dødsfall, hvordan det gikk for seg og hvordan de involverte oppførte seg i en slik krisesituasjon. Samtidig handler den også om de eksistensielle spørsmålene som dukker opp når man møter døden på en akutt måte.

– Hvordan skal man komme seg videre, og hvordan gjenspeiler dette sin egen dødelighet? Låta er skrevet til en person som er borte, men er også en hyllest til livet og hvordan det aldri bør tas for gitt.

Så langt har From Scratch sluppet en EP og fem singler, og spilt på festivaler som Øyafestivalen, Trænafestivalen, Vill Vill Vest og Bylarm.

Sammen med låta slippes en musikkvideo regissert av Kine Sofie Berntsen. Den ble laget til et prosjekt ved Oslo Fotokunstskole, og er nå nominert på Kortfilmfestivalen i Grimstad.

Regissør Kine Sofie Berntsen sier dette om videoen:

– Til «Sad Song to Line» ønsket jeg å skape et surrealistisk univers, og videoen inneholder fragmenter av både realisme og det overnaturlige. Jeg ønsket å lage en video som passer til sangens tekst uten å forankre den eller være for bokstavelig. I samarbeid med låtskriver Susanna Sørensen, utviklet vi ideen til videoen.

– Der teksten handler om tapet av en i nær relasjon så altfor tidlig, handler videoen om en jente på jorden som lever sitt «tragiske» liv og tar over sin egen skjebne ved å dra til himmelen og ødelegge gudenes spill. Konseptet er tydelig inspirert av August Strindbergs «Drømmespill», og grunner i stereotyper om det ulykkelige og destruktive mennesket, men bugner også av humor.

– I musikkvideoen leker jeg med tidsperspektiv, og i dette magiske universet er alt like sannsynlig som det er usannsynlig.

DAUFØDT: Knekken

Premiere!

Spellemannsprisvinnerne i Daufødt er klare med nytt materiale, og som utgiverne i Fysisk Format påpeker: Daufødt har store amper, men enda større ambisjoner. «Knekken» er første singel fra deres kommende andreplate Aromaterapi.

Daufødt består av Annika Linn Verdal Homme (vokal, gitar), Eirik Albrethsen Reithaug (gitar, feedback), Mads Antonsen Gerzić (trommer), Eskild Myrvoll (bass, støy) og Karl Løftingsmo Pedersen (kor).

Ordboka beskriver knekking som «en plutselig sideveis svikt». Sangen er skrevet av Daufødt, med tekst av Annika. Hun sier dette om låten:

– «Knekken» handler om å bryte sammen i gråt av det enkle spørsmålet «går det bra eller?». Det handler om det som skjer når glasset allerede er velta, og det kommer en dråpe til. Det handler om overflod av krav, gjøremål og informasjonsstrømmen som aldri tar slutt. Knekken er kortvarig og hverdagslig, men et fullendt sammenbrudd.

Selv sier Annika at hun opplevde å få «knekken» i studio:

– Jeg skrev den mens vi var i studio, som er svært uvanlig for prosessen til Daufødt. Vi pleier å være godt forberedt. Det begynte med at jeg fikk knekken fordi jeg måtte skrive en låt til – når jeg hadde 1000 andre ting å gjøre. Hvordan skriver man en låt når man er helt svidd i toppen, liksom. Da får man vel skrive om hvordan det føles å måtte skrive. I ettertid føles det rart men det har likevel blitt en meme: «Denne låta handler om hvordan det var å måtte skrive denne låta».

Med støymusiker Lasse Marhaug med på laget som produsent, legger Daufødt seg i følge Fysisk Format på «en hårfin linje mellom kunst og kollaps».

– Albumet er et tydelig brudd med førsteskiva. Det er hardere, raskere og mer voldelig – og laget for å bedre passe tiden vi lever i. Førsteskiva ble skrevet i 2019, mens Aromaterapi ble skrevet i 2021, da verden så ganske annerledes ut, sier bandet.

Singelen slippes med en musikkvideo laget av Brage Pedersen.

THE DANNY CANNON SHOW: Surfing With My Demons (live 2022)

Indie-bandet The Danny Cannon Show er fra Bergen, Norway, og vendte nylig tilbake etter en drøy ti års pause – med albumet #3 Underschön.

Nå er de alt tilbake med en live-EP, som ble spilt inn under plateslippet på Statsraaden Bar & Recption i Bergen. Den inneholder blant annet låten «Wedding Dress», som er en cover av nylig avdøde Mark Lanegan.

– Got fuzzzz? The power of rock ‘n’ roll combined with dreamy vocal-harmonies and catchy pop-hooks is probably what The Danny Cannon Show is all about… Hard for us to tell, actually, as we are standing in the middle of this chaos.

Vi får The Danny Cannon Show til å slå over på norsk, og får da denne forklaringen:

– Låtene på den nye EP-en er ledsaget av live-videoer fra konserten filmet av våre dedikerte fans! Tusen takk, dere vet hvem dere er.

– Utgivelsen er ellers ment som en avledningsmanøver, så publikum har mer enn nok materiale å sette tennene i frem til neste utgivelse. Som sannsynligvis, eller ikke i det hele tatt, blir en ny plate, eller en 7-tommer eller en ny EP med tolkninger av låter fra Kiss sin disco-periode. Hvem vet? Ikke vi, og i hvert fall ikke dere…

COCKROACH CLAN: Broken Rose

På 90-tallet var Cockroach Clan en av de mest markante punkrock-gruppene i den norske undergrunnsfaunaen. Og det er fremdeles tidligere Mayhem-sanger Billy Cockroach og gitarist og låtskriver Akke Knoff Glomstad som styrer skuta.

– Mye har forandret seg på alle disse årene, men Cockroach Clans unike evner til å være både sinte og joviale på samme tid består, har plateselskapet Fysisk Format sagt.

«Broken Rose» er den første singelen fra deres kommende album, oppfølgeren til Songs About Blunt Knives and Deep Love fra 2019. Låten ble spilt inn på Velvet Recording i november 2021 med Christer Krogh som produsent. Den er mastret av Grammy Award-vinnende Dave Collins som også har jobbet med Bad Religion, Flogging Molly, Bruce Springsteen, Nancy Sinantra og Sepultura – og Barry Manilow.

«Broken Rose» forteller en sann historie om lidenskapelig ungdom og plutselig død. Teksten er basert på et dikt vokalist Billy skrev, hvor han har hjertet utenpå skjorta.

– Jeg tror vi alle har disse definerende øyeblikkene i livet når vi vokser opp. Bra eller dårlig, det er noe vi alle går gjennom. Vi tester grenser og lærer ved å prøve. Og det er alltid en spesiell følelse rundt ens første kjærlighet. Selv om det gjør vondt som et helvete.

– Håp og drømmer knust på et sekund – men eden og løftet består fortsatt. Ja, jeg vet – klisjeer. Det er derfor jeg hater å forklare sanger. Jeg foretrekker å la «Broken Rose» stå på egne bein.

Med på laget for anledningen er keyboardist Lars Christian Narum fra Hellbillies. Dette er også den første låta med de nye Cockroach Clan-medlemmene Lars Haugen (gitar) og Inge Morten Gustafsholm (bass).

Omslaget er et arbeid kalt «Persefone» av den avdøde norske tekstilkunstneren Turid Holter. Videoen har bandet selv lagd.

DIN MORIS: Magnet

Premiere igjen!

Din Moris lager indiepop i bandformat, og viser seg i følge utgiveren Rohdos Records fra sin hittil mest dansbare og fengende side med sin nyeste singel. «Magnet» blir videre beskrevet som et sted i landskapet mellom Veronica Maggio, Razika og Japanese Breakfast, med tydelige referanser til 80-tallets disco-grooves og synthlinjer.

«Magnet»ble skrevet på pandemiens mørkeste tidspunkt, da fomo-en sto sterkt og følelsen av «alt kan skje»-dager var milevis unna. Din Moris drømte seg tilbake til sene kvelder, lyse netter og dansegulv.

– «Magnet»-tittelen sikter til den følelsen du får av å være i samme rom som en du er skikkelig keen på, men som du for alt i verden unngår å se på, sier vokalist Synnøve Gustavsen Ovrid.

– Og som du uansett alltid vet hvor befinner seg, fordi det som om en magnetisk kraft konstant trekker oppmerksomheten din i retning denne personen. Det kan for eksempel være på en sommerfest, eller på en konsert hvor du egentlig ikke får med deg noe av musikken.

Medlemmene i Din Moris er Synnøve Gustavsen Ovrid, Simen Skrebergene, Markus Sørheim Vik og Marius Trøan Hansen. «Magnet» er produsert i Rohdos Studio av Andreas Kase. Bandet har allerede vært spillelistet på NRK P1 i Nord-Norge, samt NRK P3.

Vi regner med å høre mer fra både Din Moris og Rohdos Records. Videoen til «Magnet» er filmet og klippet av Marius Pettersen.

INGVILD FLOTTORP: For The Girls

Ingvild Flottorp fra Åmli dukket i 2021 opp som et løfterikt navn på nordicana-scenen med debutalbumet It All Seems So Clear. Allerede i år kommer oppfølgeren, I Just Wanna Know It All.

Første singel fra det nye albumet er «For the Girls», en uptempo låt om samhold – men ifølge presseskrivet også om å måtte kjempe.

Som med debuten backes Ingvild også på andrealbumet av medlemmer av det man kanskje kan kalle Flottorp-dynastiet.

Storebror Tobias Flottorp Heltzer fra Ruby Red & The Moonshine Brothers spiller bass og korer, I tillegg til at han har produsert og mikset platen. Storesøster Johanne Flottorp fra The Northern Belle bidrar med kor og sin Spellemann-nominerte hardingfele.

Ingvild Flottorp omtaler selv albumet som et musikalsk selvportrett:

– Sjølvportrett er fascinerande då det kan vise korleis ein ser seg sjøl eller korleis ein vil at andre skal oppfatte ein – og kanskje begge deler. Nett som ein kunstnar måler seg sjølv. Det er ikkje alltid at maleriet er naturalistisk, men eit uttrykk for kunstnaran sine tankar i perioden portrettet blir måla.

I Just Wanna Know It All handler i hvert fall om artistens tanker i tidsrommet låtene ble skrevet i – innimellom fullføring av bachelorgrad, slipp av debutplate og overgang til «voksenlivet».

Der Flottorp hadde ilagt seg selv pianoforbud i skrivingen av debutalbumet, har pianoet vært fremtredende i låtskrivingen denne gangen. På flere av låtene er det også strykearrangement.

Videoen til «For The Girls» er lagd av Ingvild Flottorp og John-Halvdan Halvorsen, med kamera og klipp av sistnevnte. Koreografien er ved Maria Lund Saga og Ingvild Flottorp, mens August Hauge Smevold har vært produksjonsassistent.

KRISTIN SEVALDSEN: Melting Glacier

Premiere!

Den jazzinfluerte musikeren Kristin Sevaldsen tar med sitt nye album, The Sonic Experience – Snøhetta, steget over til den eksperimentelle musikken.

Selv kaller hun musikken Eko-akustikk. I dette tilfellet en sonisk gjenfortelling av naturen rundt Snøhetta-massivet på Dovrefjell. Her ønsker hun å formidle omtanke for og tilstedeværelse i naturen. Med musikken vil hun gi oss sjelefred, men samtidig vekke en vilje og et behov for å ta vare på naturen vår.

– Jeg har måttet bryte helt ut av mitt eget musikalske uttrykk, for å finne kjernen av hva denne soniske gjenfortellingen skulle bli. Jeg fører ikke lenger melodisk lead, men gir farge, speiler og kommenterer en menneskelig aktivitet i møte med landskapet og lyduniverset.

Fra første møtet med Snøhetta for seks år siden, var visjonen å gjenskape den majestetiske opplevelsen og å skape musikalske tilstander hvor tid og rom opphører.

Kristin Sevaldsen forteller at det første møtet med Snøhetta var preget av magisk stillhet. Det andre av turister – og en økt bevissthet om klimaforandringer.

– Det har vært en spesiell reise. Jeg innså at jeg hadde vært naiv i min forventning om at jeg ville finne igjen det samme soniske universet som det første møtet hadde gitt meg. Den orkestrale tilstanden jeg opplevde den gang var en annen enn på den andre turen. Men alt dette har vært med på å bygge spenningen i musikken, og har gjort det hele om mulig enda mer interessant, forklarer Sevaldsen.

– Jeg er opptatt av lydbilder og av å finne nye kontekster for saksofonen som igjen gjør meg veldig nysgjerrig på prosessering og utforsking av lyder. Hva kan jeg skape? I dette arbeidet forsvinner tid og sted når jeg kan være i det utforskende rommet og høre hva som bor av tonalitet og musikk i lyder vi vanligvis ikke karakteriserer som musikk.

Kristin Sevaldsen står selv for saksofon, vokal, all innspilling og alle feltopptak, programmering, miksing, komponering og produksjon.

Vakkert, synes vi. Albumet The Sonic Experience – Snøhetta ble sluppet fredag 27. mai, og ble feiret med slippkonsert på Emanuel Vigelands museum samme dag. Kristin Sevaldsen står også for filming og klipping av videoen.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 144 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤