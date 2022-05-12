Norsk på Roskilde 2022: – Det er her man finner artistene som skal fylle de største scenene i fremtiden

Fem norske band og artister er booket til årets Roskilde Festival, den 50. i rekken. Årets program har i følge arrangøren og bookingansvarlig «ufattelig mange nyanser», og de norske skal spille på scenene som er spesialdesignet for nye artister å møte et publikum etter pandemistengte arenaer.

Alle de norske artistene blir å se på scenene som har fått navnene «Countdown» og «Rising». De to konsertscenene er spesielt for band og artister fra Danmark og Norden, og Roskildes programsjef Anders Wahrén er tydelig på viktigheten av scenene, spesielt med tanke på de siste to årene:

– Programmet på «Countdown» og «Rising» er en viktig del av Roskildefestivalen, for det er her man finner artistene som skal fylle de største scenene i fremtiden. De mange nedstengninger de siste to årene har gjort det nesten umulig for nye artister å møte et publikum, og derfor har vi i år brukt lengre tid på å booke programmet så vi er sikre på å få et så bredt spekter av strømninger med som mulig. Det har vi lyktes med, mener nå jeg, og årets program har ufattelig mange nyanser, sier han i en pressemelding.

De norske som skal spille på årets Roskilde er rapper Musti fra Tøyen i Oslo med Spellemann 2021 i lomma, punktrioen Daufødt, som vant Spellemann i rock-klassen i 2020, elektronikaduoen Soft As Snow, bosatt i Berlin, Varnrable, aka Camilla Myhre, København-bosatt produsent, sanger og visuell kunstner, og VÍÍK, bandet til sanger og komponist Elisabeth Vik som også bor i København, og som utforsker «den norske folkemusikken ispedd pønkete energi», som det heter i omtalen.

Omtalen av VÍÍK er lagt til i en oppdatering av saken 13. mai kl. 14.00.