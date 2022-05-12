Varnrable Sabrina Morales

Varnrable er musikkprosjektet til produsent, sanger og visuell kunstner Camilla Myhre, København-boer med norsk-etiopisk bakgrunn som utforsker et lydbilde "mellom techno, soul og eksperimentelle, trommebaserte grooves".

AktueltBransjen

Norsk på Roskilde 2022: – Det er her man finner artistene som skal fylle de største scenene i fremtiden

Publisert
12.05.2022
Skrevet av
- Red.

Fem norske band og artister er booket til årets Roskilde Festival, den 50. i rekken. Årets program har i følge arrangøren og bookingansvarlig «ufattelig mange nyanser», og de norske skal spille på scenene som er spesialdesignet for nye artister å møte et publikum etter pandemistengte arenaer.

Alle de norske artistene blir å se på scenene som har fått navnene «Countdown» og «Rising». De to konsertscenene er spesielt for band og artister fra Danmark og Norden, og Roskildes programsjef Anders Wahrén er tydelig på viktigheten av scenene, spesielt med tanke på de siste to årene:
– Programmet på «Countdown» og «Rising» er en viktig del av Roskildefestivalen, for det er her man finner artistene som skal fylle de største scenene i fremtiden. De mange nedstengninger de siste to årene har gjort det nesten umulig for nye artister å møte et publikum, og derfor har vi i år brukt lengre tid på å booke programmet så vi er sikre på å få et så bredt spekter av strømninger med som mulig. Det har vi lyktes med, mener nå jeg, og årets program har ufattelig mange nyanser, sier han i en pressemelding.

De norske som skal spille på årets Roskilde er rapper Musti fra Tøyen i Oslo med Spellemann 2021 i lomma, punktrioen Daufødt, som vant Spellemann i rock-klassen i 2020, elektronikaduoen Soft As Snow, bosatt i Berlin, Varnrable, aka Camilla Myhre, København-bosatt produsent, sanger og visuell kunstner, og VÍÍK, bandet til sanger og komponist Elisabeth Vik som også bor i København, og som utforsker «den norske folkemusikken ispedd pønkete energi», som det heter i omtalen.

Omtalen av VÍÍK er lagt til i en oppdatering av saken 13. mai kl. 14.00.

 

roskilderoskilde festival

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Østkantens ordfører, Don Martin, kommer endelig til Bodø, og med seg har han Groruddalens innenriksminister og verneombud, Boss Castro, skriver Lairofestivalen i sin artistomtale

Bodø blir norsk hiphop-hovedstad

Norsk hiphopkultur får en festival med kun norske artister på plakaten – og det er Bodø som går i bresjen.

Bugge Wesseltoft

Så ingen løsning da, ser ingen løsning nå

Bugge Wesseltoft mener vi må innse at norsk «nisjemusikk» som klassisk og jazz aldri kommer til å tjene penger på...

DAUFØDT Annika på Deichmann

Disse er Neste generasjon musikkbransje og får starthjelp

Skal stoppe kompetanseflukt: – En god modell som også staten bør se på, sier kulturbyråden i Oslo når første runde...

Daufødt har laget sitt første album.

Flinkis-pønkerne kommer

– Tradisjonelle pønkeband synes jo ikke det er så fett, at vi går på skole.

Notodden Blues Festival står i en av sine tøffeste økonomiske situasjoner på flere år. Nå må festivalen redefinere kursen mens den samtidig lover at bluestradisjonen skal leve videre.

Regjering, region og Roskilde til Notodden for å diskutere gjenåpning

Tirsdag 23. mars arrangeres Notodden Bluesfestival-konferansen om veien mot gjenåpningen av kulturlivet. Blant bidragsyterne er kulturminister Abid Raja, direktør i...

Flere saker

Veslefrikk banner

Veslefrikkprisen har fått inn 314 bidrag

Totalt 1912 elever fra hele landet har komponert og sendt inn musikk til komponist-konkurransen.

Festivalpublikum

Kommentar: Store forventninger og store skuffelser

Vi har samlet Ballades artikler om revidert nasjonalbudsjett i uka som har gått, og kommenterer reaksjonene fra musikk- og kulturlivet.

Bilde fra Infernofestivalen 2019, konsert med Dimmu Borgir. Årets Inferno var en av mange festivaler som ble avlyst

Inferno 2020 avlyst – men neste år er under full planlegging

– Vi opplever full støtte over hele linja, sier Infernos Jan-Martin Jensen.