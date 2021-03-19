Notodden Blues Festival står i en av sine tøffeste økonomiske situasjoner på flere år. Nå må festivalen redefinere kursen mens den samtidig lover at bluestradisjonen skal leve videre.

Regjering, region og Roskilde til Notodden for å diskutere gjenåpning

19.03.2021
- Red.

Tirsdag 23. mars arrangeres Notodden Bluesfestival-konferansen om veien mot gjenåpningen av kulturlivet. Blant bidragsyterne er kulturminister Abid Raja, direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen, daglig leder i Norske konsertarrangører, Tone Østerdal og kulturdirektør i Vestfold og Telemark, Else Blom.

Konferansen skjer delvis fysisk på Notodden med et begrenset antall deltakere i salen, og strømmes for øvrig for publikum i resten av landet fra Bok & Blueshuset i bluesbyen med musiker Frode Alnæs som konferansier.

Frode Alnæs (Foto: Mona Nordøy)

– Vi er svært fornøyd med å kunne samle viktige aktører fra arrangørfeltet og regjeringen, regionale og lokale myndigheter på denne måten. Dagene for arrangører som planlegger sommerens arrangement oppleves som en berg og dalbane av følelser. Skal man få til gode løsninger for alle, må man samarbeide om å få til de beste løsningene for den virkeligheten som til enhver tid finnes. Vi drar med oss gode erfaringer fra fjorårets Blues Weekend som vi gjerne deler, sier festivalsjef Jostein Forsberg i Notodden Bluesfestival.

Det er sentrale navn fra landets kulturliv på programmet: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja vil redegjøre for status for arbeidet med gjenåpning av kulturlivet og store arrangement fra regjeringens side, blant annet med bakgrunn i den såkalte Sommergruppas innspill som ble levert 8. mars. Kristin Danielsen vil også redegjøre fra Kulturrådets side, og både hun og Raja deltar digitalt. Konferanseprogrammet er en blanding av fysiske og digitale innlegg, intervju og panelsamtaler.

Festivalsjef, Notodden Blues Festival, Jostein Forsberg (Foto: Privat)

LES OGSÅ: Det skal åpnes igjen, og noen er satt til å jobbe med det

Festivalene og helårsarrangørene er representert ved blant flere Notodden Blues Festival, Midtgardsblot, Wrightegården og Drammen scener. Fra Roskilde Festival deltar Henrik Bondo Nielsen som er Head of Division, Area Resources and Guests & Safety.

– Vårt ønske er å sette fokus på samarbeid mellom arrangører og myndigheter for å få til en god og troverdig gjenåpning av større arrangementer til sommeren. Dette er aktuelt for arrangører i hele landet, men vi tar utgangspunkt i hvordan vi best kan løse dette gjennom samarbeid i vår egen region, sier Forsberg.

Det er Notodden bluesfestival som har tatt initiativ til konferansen, og arrangerer i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune, Notodden kommune og festivalens samarbeidspartner på sikkerhet, SOS Security og Østafjelske Kompetansesenter for musikk – ØKS. Her kan du se hele konferanseprogrammet og info for påmelding.

