Notodden Bluesfestival satser på 2021

Med noen oppsamlede 2020-navn kan Norges største bluesfestival kline til med ekstra stort slipp for neste års festival.

«Vårt største førsteslipp noensinne!» skriver Notodden Bluesfestival i en pressemelding om alle navnene de har klare for neste års festival.

De viser til lovord fra både publikum og artister om sin nedstrippede utgave av årets festival tidligere i år. 2020-festivalen ble naturlig nok noe helt annet enn planlagt i koronaåret – i våres gikk de ut og avlyste årets konserter. Nå har de sluppet en rekke navn som skal spille på bluesfestivalen i 2020, og enkelte av disse er «spart opp» fra 2020.

Det er store og populære navn som kommer til å prege festivalbyen Notodden 5.–8. august neste år: George Thorogood & the Destroyers, Jimmie Vaughan & the Texas Horns, Shemekia Copeland, Vintage Trouble, CC Cowboys, Christone «Kingfish» Ingram, The Proven Ones, Ole Paus & Motorpsycho, Jontavious Willis, Bjørn Berge, Henning Kvitnes, Mike Andersen, Dance With A Stranger, Di Derre, Gumbo Grits & Gravy, Claudia Scott, Kyla Brox & Dan Blomely og Tiger City Jukes.

Bygger på suksessåret 2019

I fjor rapporterte Ballade.no om det Notodden Blues Festival 2019 så på som en stormende suksess med utsolgte konserter og en ny retning i programmet sitt.

– Mange ble derfor skuffet da koronaepidemien medførte at festivalsesongen 2020 måtte avlyses. For Notodden Bluesfestival har målet vært å kunne videreføre så mange som mulig av artistene fra 2020 til 2021, skriver festivalen i pressemeldinga.

– De fleste er med videre og ingen har sagt nei. Alle ønsker å være med, men noen artister trenger litt mer tid før de kan være sikre på at de klarer å tilpasse det med andre forpliktelser allerede gjort for neste sommer, sier festivalsjef Jostein Forsberg.

– Vi i Notodden Blues Festival ønsker å takke de mange som har overført sine billetter til 2021, og føler at vi med dette artistslippet legger et godt grunnlag for nok en vellykket bluesfestival på Notodden neste sommer, sier festivalsjefen.

– Ingen vet med sikkerhet hvordan neste sommer blir, men vi velger være offensive og planlegger for en normal festivalsommer i håp om å igjen samle artister og publikum til bluesfest på Notodden, fortsetter Forsberg.

Nye scener tas i bruk

En nedstrippa utgave i år fant sted på Heddal Bygdetun, flytebrygga ved Bok & Blueshuset og i Myrens Dam. Disse scenene blir vanligvis ikke brukt under festivalen, men erfaringene fra i år var så vellykket at de kan tas i bruk også videre av festivalen.

Liveopptak fra årets festival på NRK lørdag 29.august

Det var mange som savnet å høre blå toner fra Notodden i år og ikke minst var det festivalkonserten «Somliga går med trasiga skor» som begeistra mange. Nå melder NRK 2 at de vil sende en redigert versjon på 60 minutter fra festivalkonserten «Somliga går med trasiga skor» 29.august med blant andre Kåre Virud, Notodden Blues Band, Linnea Dale, Damer i Blues, Aasmund Nordstoga, Knut Buen og Sigmund Groven, Vidar Busk, Rita Engedalen, Ni Liv, Norwegian Soul Band, med flere.

Rennomert festival – og studiodriver

Notodden Bluesfestival ble første gang arrangert i 1988. Av rene bluesfestivaler er det ingen andre verken i Norge eller Skandinavia som er større. I 2010 ble festivalen tildelt Keeping The Blues Alive Award for beste internasjonale bluesfestival. Prisen deles ut av den internasjonale organisasjonen Blues Foundation og regnes som bluesens «Oscar». Høsten 2019 overtok også festivalen det legendariske Juke Joint Studio på Notodden.