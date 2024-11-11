Arve Henriksen

Arve Henriksen har de siste årene utforsket sin egen kvenske bakgrunn. Svært mye av historie og kultur var ukjent for ham, og for familien i generasjonen over ham. Nå er han aktuell med flere prosjekter der kvensk kunst, kultur og identitet er i sentrum. (Foto: Julia Marie Naglestad)

AktueltJazz

Sibeliusprisen 2024 til Arve Henriksen: – Har gitt oss unik innsikt i en side av norsk-finsk kultur som har vært neglisjert altfor lenge

Publisert
11.11.2024
Skrevet av
Guro Kleveland

Sibelius-selskapet gir prisen til trompetist og komponist Arve Henriksen for hans innsats for å løfte fram det kvenske folks musikk og identitet. Denne uka spiller Henriksen sammen med KORK i prosjektet «Kvenofoni» i NRK Store Studio.

Arve Henriksen mottar prisen ved urfremføringen av sitt nye verk Kvenofoni sammen med Kringkastingsorkestret (KORK) i NRK Store studio 14. november, opplyser Sibelius-selskapet.

Arve Henriksen (f. 1968) har i over 30 år vært en pioner og tydelig stemme i norsk og internasjonalt jazzliv. «Med sin unike klangverden og nysgjerrighet på andre kulturer og røtter har han skapt et tidløst språk utenfor sjangerbåsene som har skapt internasjonale referanser og prisdryss gjennom flere tiår,» skriver Sibelius-selskapet.

– Jeg prøver å finne min måte å forholde meg til det kvenske på, sa Arve Henriksen til avisa Ruijan Kaiku da han ga ut albumet Kvääni i august 2024. Nå er han også høyaktuell med det musikalske prosjektet Kvenofoni. 

Forløperen til begge disse musikkprosjektene er Henriksen utgivelse Merimies muistelee – A sailor recounts fra 2022, et album han lagde etter å ha hørt besteforeldrenes språk lest på lydbok med dikt av Alf Nilsen-Børsskog, kvenenes store forfatter og poet:

– Henriksens utgivelse Merimies muistelee (…) var ikke bare Arve Henriksens døråpner til sin egen kvenske identitet, men ble starten på en inderlig og personlig prosess for å synliggjøre kvensk kultur og språk. Underveis har han skrevet kvensk teatermusikk, filmmusikk, urfremført et kvensk bestillingsverk, og bidratt til å etablere nye lokale nettverk og prosjekter med kvenske musikere, sier Stephan BarrattDue, styreleder for Sibeliusselskapet i Norge.

Med et sjeldent vakkert og melankolsk uttrykk som taler direkte til hjertet, har Arve Henriksens innsats for å løfte fram det kvenske folks musikk og identitet gitt oss unik innsikt i en side av norskfinsk kultur som har vært neglisjert altfor lenge, avslutter BarrattDue.

