Orgelpomp og annen prakt: Bergen kirkeautunnale 2024 «TID» starter i dag

18.-22. september avholdes Bergen kirkeautunnale 2024, som har satt sammen årets festival under overskriften «Tid». De lover et variert program med «orgelbrus, urfremføringer og svevende installasjoner» – og alt er gratis om du er under 23 år.

Fra 18. til 22. september vil seks av Bergens kirker fylles av kunst i mange dimensjoner under idéhimmelen «tid», når den årlige kirkemusikkfestivalen, som har holdt det gående siden 2012, finner sted.

Innholdet kanaliseres gjennom alt fra små og enkle akustiske konstellasjoner, store ensembler, kammerorkestre, elektroniske formater, kunstutstillinger og jazzmesse til enorme orgelverk.

Også reportoarene vil variere over et bredt spekter og tidvis blande sammen tradisjonsmusikk (folkemusikk, kirkemusikk, rytmiske stilarter), kunstmusikk (klassisk og ny) og en god dose eksperimentalitet.

Eksempelvis Trio Mediæval, lørdag kl. 20, med festivalmusiker Arve Henriksen, som vever vokal tidligmusikk med kirkelig basunsensibilitet og eklektisk ambiens. Eller korte kirkeklokkestykker komponert av elever fra Bergen Private Gymnas for Johanneskirkens klokker.

Søndag kl 20 tolker stjernekampdeltager, kvedar og setesdøl Kim Rysstad, sammen med to av kirkejazzens fremste figurer, pietistiske salmer i en blanding av veldig menneskelige og veldig maskinelle (?) lyduttrykk.

En kontrast til fredag kl. 20, hvor jazzsupertrioen Supersilent med sin svære øyeblikkskunstnerlige, tradisjonsblendende fremtidslyd – denne gang med trioens tangentist Ståle Storløkken på Johanneskirkens store orgel. I samme åndedrett må det nevnes at Storløkken skal spille solokonsert på Domkirkens orgel søndag kl 18.

Kanskje prøver Bergen kirkeautunnale på denne måten å speile og traversere vertikale og horisontale linjer av tid? En undersøkende (ubevisst?) nedbygging av kunstige hierarkier mellom kunstformer og estetiske uttrykk og i stedet fokusere på de mulige sammenhengene mellom dem? Det gjenstår å se.

I tillegg byr festivalen på sosiale møteplasser meditasjonsbønn og «salmer og suppe». En rekke av festivalens arrangementer har også gratis inngang.

Den som ikke får nok av å gå på festivalens arrangementer, kan lytte til noen fortanker om arrangementene på festivalens podkast, eller se denne dokumentaren om orgelkomponisten Anton Bruckner, hvis 200-årsdag feires med fremførelsen av hans fjerde symfoni – transponert for orgel. Dette er også festivalens åpningskonsert, onsdag kl. 19.

Bergen kirkeautunnale 2024 arrangeres i samarbeid med blant andre kunstfestivalen B-open og Bergen jazzforum.