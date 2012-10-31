Hva hører hjemme i kirken?

I dag åpner Bergen kirkeautunnale for første gang. Den ferske festivalen vil utfordre kirkemusikkbegrepet.

– Å tenke stort og smått på samme tid, å sette det fornyende sammen med det tradisjonelle er enklere i festivalformatet. Det skjer selvfølgelig mye spennende i kirken resten av året også, men vi ser hvordan folk søker seg til denne typen samlinger. Festivalformen er bra for å synliggjøre kirkens virksomhet, sier Kjetil Almenning.

Han er domkantor i Bergen domkirke, som med står bak den ferske festivalen Bergen kirkeautunnale. Konsertene går over fem dager, fra i dag til søndag, i blant annet Bergen domkirke, Nykirken, Johanneskirken og Skjold kirke.

Utstillingsvindu

Almenning mener at i floraen av festivaler trenger også kirkene et utstillingsvindu. På programmet står tradisjonelle innslag som orgelkonsert, aftensang og Duruflés Requiem side om side med mer alternative konstellasjoner som Jon Balkes Siwan Jadid, den palestinske sangeren Kamilya Jubran, og Barokksolistene.

Følg Ballade på Facebook og Twitter

– Festivalen er ikke ment å presentere ny musikk i ekstremformat. I all hovedsak blir det vanlige kirkekonserter, der folk sitter ned og hører på. Men programmet skal også utfordre kirkemusikkbegrepet – hva hører egentlig hjemme i kirken, spør Almenning.

Trangt budsjett

Festivalen har blitt til i løpet av det siste året, på et samlet budsjett på rundt en halv million kroner. Det er meningen at autunnalen skal bli en årlig høstaktivitet i Bergen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Det går an å lage et godt kunstnerisk program uten å sprenge budsjetter. Men vi håper at med litt mer planlegging kan vi også få løst ut litt mer private midler så vi kan tenke litt større økonomisk enn i år, sier domkantoren.

Festivalen er i år støttet av blant annet Norsk kulturråd, Bergen kirkelige fellesråd, Bergen kommune og Johan Fredrik Kroepelien.