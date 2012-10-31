Kunstmusikk

Hva hører hjemme i kirken?

Publisert
31.10.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

I dag åpner Bergen kirkeautunnale for første gang. Den ferske festivalen vil utfordre kirkemusikkbegrepet.

– Å tenke stort og smått på samme tid, å sette det fornyende sammen med det tradisjonelle er enklere i festivalformatet. Det skjer selvfølgelig mye spennende i kirken resten av året også, men vi ser hvordan folk søker seg til denne typen samlinger. Festivalformen er bra for å synliggjøre kirkens virksomhet, sier Kjetil Almenning.

Han er domkantor i Bergen domkirke, som med står bak den ferske festivalen Bergen kirkeautunnale. Konsertene går over fem dager, fra i dag til søndag, i blant annet Bergen domkirke, Nykirken, Johanneskirken og Skjold kirke.

Les også:

Utstillingsvindu

Almenning mener at i floraen av festivaler trenger også kirkene et utstillingsvindu. På programmet står tradisjonelle innslag som orgelkonsert, aftensang og Duruflés Requiem side om side med mer alternative konstellasjoner som Jon Balkes Siwan Jadid, den palestinske sangeren Kamilya Jubran, og Barokksolistene.

Følg Ballade på Facebook og Twitter

– Festivalen er ikke ment å presentere ny musikk i ekstremformat. I all hovedsak blir det vanlige kirkekonserter, der folk sitter ned og hører på. Men programmet skal også utfordre kirkemusikkbegrepet – hva hører egentlig hjemme i kirken, spør Almenning.

Les også:

Trangt budsjett

Festivalen har blitt til i løpet av det siste året, på et samlet budsjett på rundt en halv million kroner. Det er meningen at autunnalen skal bli en årlig høstaktivitet i Bergen.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

– Det går an å lage et godt kunstnerisk program uten å sprenge budsjetter. Men vi håper at med litt mer planlegging kan vi også få løst ut litt mer private midler så vi kan tenke litt større økonomisk enn i år, sier domkantoren.

Festivalen er i år støttet av blant annet Norsk kulturråd, Bergen kirkelige fellesråd, Bergen kommune og Johan Fredrik Kroepelien.

FestivalerGenreKunstmusikkKirkemusikk

Relaterte saker

Grieg Trio

Tusen ganger trio

På tross av økonomiske svingninger i konsertmarkedet har Grieg Trio holdt sammen i tusen konserter.

Sudan Dudan

Enkel oppskrift

Kva er slektskapet mellom folkemusikk frå Carolina, Niger og Valdres?

Flere saker

KUD: 1500 er lov

Trettebergstuen: Dialogmøte om smittevern i kultur og frivillighet

Kulturministeren følger opp de siste publikumslettelsene med åpent møte.

Nidarosdomens jentekor under Kleibergs Hymn to Love

Lux og Lyd

Norsk plateselskap med verdensrekord i Grammy-nominasjoner står bak utgivelsen av Nidarosdomens jentekor-jubileum.

Linn Margrethe Skoie, FKP Scorpio

NYE JOBBER: Linn starter i drømmejobber i FKP Scorpio – og i Kongsberg Jazzfestival

Linn M. Skoie landa jobber i det store konsertselskapet FKP Scorpio og bak scenene på Kongsberg Jazz – med det hun...