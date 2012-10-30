Tusen ganger trio

På tross av økonomiske svingninger i konsertmarkedet har Grieg Trio holdt sammen i tusen konserter.

I kveld spiller Grieg Trio den andre av sine tre jubileumskonserter i Kulturkirken Jakob. Trioen, bestående av fiolinist Sølve Sigerland, cellist Ellen Margrete Flesjø, og pianist Vebjørn Anvik, feirer et kvart århundre med «et tverrsnitt av høydepunkter i karrieren».

Et spørsmål om kjemi

Anvik tror at det er god musikalsk og menneskelig kjemi som har holdt gruppen samlet så lenge.

– 25 år – er det lenge for en trio å holde sammen?

– Det er nok regnet for å være relativt lenge, ja. Av gruppene som varer lenge er det vanlig at man skifter ut deler av besetningen. Noen kommer og noen går. At det er de samme musikerne så lenge er mer uvanlig, sier pianist Anvik.

– Hvor mange konserter har dere gjort totalt?

– Jeg vet ikke helt sikkert, men det er vel rundt tusen, tenker jeg…

Økonomiske svingninger

Trioen har gitt ut flere innspillinger på Simax Classics, Virgin og EMI, hovedsakelig med standardrepertoar som Mendelssohn, Brahms, og Schumann, og selvfølgelig Grieg.

Men samtidsmusikken har også en plass på listen, som i serieutgivelsen med Beethoven, der hver gamle trio ble paret med samtidsverk, som Jouni Kaipainen, Maxwell Davies og Lasse Thoresen. Thoresens verk «The Descent of Luminous Waters» var et bestillingsverk for trioen, og spilles mellom Beethovens opus 70 nr. 1 og Dvoraks opus 65 i kveld.

– Høydepunkter i trio-karrieren?

– Vi har vært så heldige å få reise mange steder i verden, og jeg kan nevne flere steder som høydepunkter. Wigmore Hall, Carnegie Hall, Concertgebouw… Steder med lange og sterke tradisjoner for kammermusikk, med fine saler og flott akustikk. Men vi har også hatt veldig gode, genuine musikkopplevelser på konserter som er helt uten sånne forhold.

– Og bunnpunkter? Har det vært perioder da dere har tenkt at nå er det nok?

– … Nei, det tror jeg faktisk ikke. Det har vært ytre faktorer som har gjort at vi ikke har fått turnert så mye, familie og barn for eksempel. Men nå begynner barna å bli store, og vi har tid igjen. En annen faktor som i perioder har hatt en innvirkning, er svingninger i konsertmarkedet som følge av en ustabil internasjonal økonomi.

Nytt publikum?

Anvik mener det er forskjell på triopublikumet i forskjellige deler av verden.

– Det er ulike tradisjoner i ulike land, og i noen land står kammermusikktradisjonen sterkere. Der merker vi for eksempel at publikum har mer forhåndskunnskap om repertoaret enn de har andre steder, sier han.

– Det som er spennende nå er om man vil oppleve nok nyrekruttering av yngre publikum, som vil utvikle interessen for kammermusikk. Der har vi som gruppe et formidlingsansvar.