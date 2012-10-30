Bransjen

Fire nominerte til millionstipend

Publisert
30.10.2012
Skrevet av
- Red.

Her er de nominerte Statoils klassiske talentstipend på en million kroner.

Statoils kulturstøtteprogram, Morgendagens helter, tilbyr landets største klassiske musikkstipend. Prisen på en million kroner, gå hvert år til en eksepsjonelt lovende utøver under 28 år.

Nytt av året er at også ensembler kan vurderes til prisen, så lenge snittalderen er 28 år eller under.

Vinneren blir plukket ut av en uavhengig jury og annonsert 19. november – under Statoils årlige høstkonsert i Oslo. I juryen sitter Leif Ove Andsnes, Tine THing Helseth, Randi Stene, Are Sandbakken, Rolf Lennart Stensø og Per Boye Hansen.

Tidligere mottakere av klassisk-stipendet inkluderer blant annet Ole Edvard Antonsen, Mari Eriksmoen, Henning Kraggerud, Christian Ihle Hadland, Vilde Frang Bjærke og dagens juryleder Leif Ove Andsnes.

Årets nominerte er:

Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj, er 18 år fra Oslo og studerer ved Barratt Due Musikkinstitutt. I vår vant han som første nordmann den svært prestisjefulle konkurransen Europeiske Kringkastingsunionens solistkonkurranse for klassiske musikktalenter.

Ensemble Allegria, er et orkester bestående av rundt 20 musikere i alderen 20-26 år og har sitt utspring i miljøet rundt Barratt Due musikkinstitutt og Norges Musikkhøgskole i Oslo. Deres faste konsertmester og kunstneriske leder er Maria Angelika Carlsen.

Guro Kleven Hagen, fiolin, fikk i mai 2010 andrepris i Eurovisjonens konkurranse for unge musikere i Wien og debuterte med Oslo-filharmonien våren 2011. 18-åringen fra Valdres har spilt med flere andre symfoniorkestre, bl.a. Kringkastingsorkesteret og Karelia Opera Orchestra i Russland.

Ingeborg Schübeler Gillebo, Mezzosopran, er utdannet ved Opera akademiet i København og Norges Musikkhøyskole. Hun har sunget konserter i over hele verden fra London og Concertgebouw i Amsterdam til Tryllefløyten i Stavanger og den Norske Opera og Ballett. Hun kommer opprinnelig fra Øyer i Oppland.

